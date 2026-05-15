Los BRICS dividieron resultados económicos al organizar Mundiales y Olímpicos

China, el caso emblemático de éxito

El estadio conocido como Nido de Pajaro se convirtió en un emblema de Beijing 2008. (FOTO: idmanjoe/Getty Images)

Los Juegos Olímpicos Beijing 2008 tuvieron un objetivo claro: mostrar al mundo el éxito del proceso de modernización de China, así como su voluntad de apertura tras siglos de autoaislamiento.

El costo de los Juegos Olímpicos excedió los cálculos iniciales, cifrados en 1,600 millones de dólares, elevándolos a los 2,000 millones, aún así por debajo de los 2,400 millones de los inmediatamente precedentes Juegos de Atenas 2004.

Sin embargo, a diferencia de lo que pasó con Grecia, el error de cálculo no resultó en un sobreendeudamiento para China, sino en una oportunidad para poder crecer.

El evento estimuló las inversiones en infraestructura, como el puente más largo del mundo, el tren más rápido del mundo o las sedes deportivas, como el Estadio Olímpico, conocido como el Nido de Pájaro, diseñado para ser desmontado una vez que las competiciones de ese verano terminaran.

César Velázquez, académico del departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, explicó que la organización de Juegos Olímpicos ayuda a los países a ganar prestigio internacional y a atraer inversiones. Para China, la justa fue la oportunidad para mostrarse como un socio confiable, un país que podía enfrentar desafíos tan imponentes como ese.

El experto señala que China logró aprovechar el momento porque contaba con la estructura económica adecuada para poder realizar una inversión de este calibre.

Los Juegos Olímpicos de 2008 fueron tan exitosos que le consiguieron a Beijing un logro inédito, ser la primera ciudad que organizó también una justa olímpica de invierno. En 2022, muchas de las sedes utilizadas 14 años atrás volvieron a recibir competencias de ese nivel.