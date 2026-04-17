BBVA México

Ingresos: 522,704 millones de pesos

Empleados: 47,544

Con más de dos décadas en México, BBVA es el principal grupo financiero de origen español en el país y uno de los pilares del sistema bancario nacional. En el año 2000 tomó el control de Bancomer, operación que marcó el inicio de su expansión en el mercado y dio origen a una de las instituciones financieras más grandes. Entre 2002 y 2004 consolidó su dominio tras fusiones con BBV-Probursa y Banca Promex, hasta integrar casi la totalidad del capital. Hoy, BBVA México opera como un banco universal con servicios de banca minorista, empresarial y digital con una amplia red y fuerte apuesta por la digitalización.

BBVA México es el principal banco español en el país y pieza clave del sistema financiero nacional con fuerte apuesta digital (Martin Leber/Getty Images)

Banco Santander México

Ingresos: 247,886 millones de pesos

Empleados: 25,589

Banco Santander es un actor relevante del sistema bancario nacional. En 1997 tomó el control de Grupo Financiero InverMéxico, que posteriormente fue renombrado como Grupo Financiero Santander Mexicano, marcando el inicio de su expansión en el mercado mexicano. A partir de entonces inició un proceso de transformación para alinearse con su estrategia global, integrando operaciones de banca comercial, banca de inversión y servicios financieros. Hoy, Santander México opera como uno de los grupos financieros más importantes del país, con cobertura nacional y una oferta diversificada de productos financieros.

Iberdrola México

Ingresos: 105,692.4 millones de pesos

Empleados: 835

Con más de dos décadas de presencia en México, Iberdrola es el grupo energético de origen español más importante en el país y uno de los principales actores privados del sector eléctrico. Su llegada comenzó en 1999 con la planta de ciclo combinado Dulces Nombres, en Nuevo León, y se consolidó en 2007 con su primer parque eólico en Oaxaca, punto de arranque de su expansión en energías renovables. Actualmente opera en alrededor de 12 estados con una combinación de centrales de ciclo combinado y parques eólicos.

BBVA Seguros México

Ingresos: 77,118.4 millones de pesos

Empleados: no disponible

Con presencia en México a través del grupo BBVA, la división de seguros del banco español es uno de los actores relevantes del mercado asegurador vinculado a servicios financieros en el país. Su operación se integra al ecosistema de banca, crédito y productos financieros del grupo, ofreciendo seguros de vida, salud, autos, hogar y protección patrimonial para clientes particulares y empresariales. A partir de esta integración con la banca digital y la red de atención de BBVA México, la compañía ha impulsado la contratación de seguros como parte de su estrategia de servicios financieros integrales, con énfasis en productos accesibles y digitales.

Grupo Inditex México (

Zara y otras marcas de ropa)

Ingresos: 55,073 millones de pesos

Empleados: 6,108

El grupo español es uno de los mayores actores globales de la industria de la moda y el retail textil. Está controlado mayoritariamente por Amancio Ortega, quien posee alrededor del 59% del capital del conglomerado, considerado el mayor minorista de moda del mundo. El grupo, con sede en Arteixo, España, es dueño de marcas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Zara Home , y opera más de 7,000 tiendas a nivel global. En México, su operación se concentra en tiendas físicas y comercio electrónico, bajo un modelo de “moda rápida”.

Grupo Inditex México concentra la operación de marcas como Zara bajo el modelo global de moda rápida y retail

MAPFRE México

Ingresos: 31,917 millones de pesos

Empleados: 1,414

El grupo asegurador español MAPFRE es uno de los actores relevantes del mercado de seguros en México, donde opera tras la integración en 1990 con Seguros Tepeyac, compañía fundada en 1944 en la Ciudad de México con foco en los ramos de incendio, transporte y autos. Con el tiempo, la alianza dio paso a MAPFRE México, consolidando su presencia en el país dentro de una estrategia global de expansión del grupo asegurador líder en Europa y con fuerte presencia en América Latina. En México ofrece seguros de autos, vida, salud, hogar y empresariales.

Naturgy México

Ingresos: 27,962 millones de pesos

Empleados: 720

El grupo energético de origen español Naturgy es uno de los principales actores en la distribución de gas natural en México. Su operación comenzó en 1997 bajo el nombre de Gas Natural México, tras la apertura del sector a la inversión privada, y desde entonces ha evolucionado dentro de una estrategia global enfocada en la integración de gas y energía eléctrica. En 2009, con la fusión de Gas Natural y Unión Fenosa, adoptó el nombre Gas Natural Fenosa, y en 2018 pasó a denominarse Naturgy. En México opera redes de distribución de gas natural para usuarios residenciales, comerciales e industriales.