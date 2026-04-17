México y España mantienen una relación histórica que atraviesa múltiples ámbitos de la vida: la gastronomía, el idioma, la cultura y la economía, con impactos tanto positivos como complejos. El mundo empresarial no es la excepción.
Varios de los principales bancos que operan en México son de capital español, aunque su presencia no se limita al sector financiero. También participan en energía, infraestructura y, en menor medida, en la industria automotriz y la moda.
Este es un panorama de la presencia empresarial española en México. Tanto las ventas como el número de empleados corresponden a los cierres de 2024 de las compañías incluidas en el listado de Expansión.
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BBVA México
Ingresos: 522,704 millones de pesos
Empleados: 47,544
Con más de dos décadas en México, BBVA es el principal grupo financiero de origen español en el país y uno de los pilares del sistema bancario nacional. En el año 2000 tomó el control de Bancomer, operación que marcó el inicio de su expansión en el mercado y dio origen a una de las instituciones financieras más grandes. Entre 2002 y 2004 consolidó su dominio tras fusiones con BBV-Probursa y Banca Promex, hasta integrar casi la totalidad del capital. Hoy, BBVA México opera como un banco universal con servicios de banca minorista, empresarial y digital con una amplia red y fuerte apuesta por la digitalización.
Banco Santander México
Ingresos: 247,886 millones de pesos
Empleados: 25,589
Banco Santander es un actor relevante del sistema bancario nacional. En 1997 tomó el control de Grupo Financiero InverMéxico, que posteriormente fue renombrado como Grupo Financiero Santander Mexicano, marcando el inicio de su expansión en el mercado mexicano. A partir de entonces inició un proceso de transformación para alinearse con su estrategia global, integrando operaciones de banca comercial, banca de inversión y servicios financieros. Hoy, Santander México opera como uno de los grupos financieros más importantes del país, con cobertura nacional y una oferta diversificada de productos financieros.
Con más de dos décadas de presencia en México, Iberdrola es el grupo energético de origen español más importante en el país y uno de los principales actores privados del sector eléctrico. Su llegada comenzó en 1999 con la planta de ciclo combinado Dulces Nombres, en Nuevo León, y se consolidó en 2007 con su primer parque eólico en Oaxaca, punto de arranque de su expansión en energías renovables. Actualmente opera en alrededor de 12 estados con una combinación de centrales de ciclo combinado y parques eólicos.
BBVA Seguros México
Ingresos: 77,118.4 millones de pesos
Empleados: no disponible
Con presencia en México a través del grupo BBVA, la división de seguros del banco español es uno de los actores relevantes del mercado asegurador vinculado a servicios financieros en el país. Su operación se integra al ecosistema de banca, crédito y productos financieros del grupo, ofreciendo seguros de vida, salud, autos, hogar y protección patrimonial para clientes particulares y empresariales. A partir de esta integración con la banca digital y la red de atención de BBVA México, la compañía ha impulsado la contratación de seguros como parte de su estrategia de servicios financieros integrales, con énfasis en productos accesibles y digitales.
Grupo Inditex México (
Zara y otras marcas de ropa)
Ingresos: 55,073 millones de pesos
Empleados: 6,108
El grupo español es uno de los mayores actores globales de la industria de la moda y el retail textil. Está controlado mayoritariamente por Amancio Ortega, quien posee alrededor del 59% del capital del conglomerado, considerado el mayor minorista de moda del mundo. El grupo, con sede en Arteixo, España, es dueño de marcas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Zara Home , y opera más de 7,000 tiendas a nivel global. En México, su operación se concentra en tiendas físicas y comercio electrónico, bajo un modelo de “moda rápida”.
MAPFRE México
Ingresos: 31,917 millones de pesos
Empleados: 1,414
El grupo asegurador español MAPFRE es uno de los actores relevantes del mercado de seguros en México, donde opera tras la integración en 1990 con Seguros Tepeyac, compañía fundada en 1944 en la Ciudad de México con foco en los ramos de incendio, transporte y autos. Con el tiempo, la alianza dio paso a MAPFRE México, consolidando su presencia en el país dentro de una estrategia global de expansión del grupo asegurador líder en Europa y con fuerte presencia en América Latina. En México ofrece seguros de autos, vida, salud, hogar y empresariales.
Naturgy México
Ingresos: 27,962 millones de pesos
Empleados: 720
El grupo energético de origen español Naturgy es uno de los principales actores en la distribución de gas natural en México. Su operación comenzó en 1997 bajo el nombre de Gas Natural México, tras la apertura del sector a la inversión privada, y desde entonces ha evolucionado dentro de una estrategia global enfocada en la integración de gas y energía eléctrica. En 2009, con la fusión de Gas Natural y Unión Fenosa, adoptó el nombre Gas Natural Fenosa, y en 2018 pasó a denominarse Naturgy. En México opera redes de distribución de gas natural para usuarios residenciales, comerciales e industriales.
El grupo español Telefónica es uno de los operadores de telecomunicaciones más importantes del mundo y opera en México a través de Movistar desde su llegada en 2001, cuando asumió activos de operadores regionales como Bajacel, Movitel, Norcel y Cedetel. En 2002 reforzó su presencia con la adquisición de Pegaso Telecomunicaciones, consolidando a TEM México como su plataforma operativa en el país y posicionándose como el segundo operador móvil nacional. En 2003 lanzó la marca Movistar con tecnología GSM y servicios de telefonía móvil en todo el país. En 2026, la compañía anunció la venta de su operación en México a Melisa Acquisition, la cual aún está pendiente de aprobación por los reguladores.
Gestamp
Ingresos: 14,329.5 millones de pesos
Empleados: 3,411
La multinacional española Gestamp es uno de los principales proveedores globales de componentes metálicos para la industria automotriz. Fundada en 1997, se especializa en el diseño y fabricación de piezas de carrocería, chasis y mecanismos para los principales fabricantes de autos del mundo. Su operación se basa en una red internacional de más de 115 plantas en 24 países, lo que le permite integrarse como proveedor local en distintos mercados. En México, forma parte de la cadena de suministro automotriz con un enfoque en innovación tecnológica, particularmente en procesos de estampación en caliente, así como en soluciones orientadas a la reducción de peso vehicular y la movilidad sostenible.
Con más de 30 años de presencia en México, Banco Sabadell inició operaciones en el país en 1991 con una sucursal representativa en la Ciudad de México y ha evolucionado hasta consolidarse como un banco especializado en banca corporativa. En 2014 comenzó a operar como SOFOM, en 2015 obtuvo la licencia como institución de banca múltiple y en 2016 arrancó formalmente su actividad bancaria. Desde entonces ha enfocado su crecimiento en atender a grandes empresas, corporativos y clientes institucionales, ampliando su oferta de servicios financieros en el mercado mexicano dentro del ecosistema del grupo bancario español.
BBVA Pensiones México
Ingresos: 11,798 millones de pesos
Empleados: no disponible
BBVA Pensiones México es una de las administradoras especializadas en el pago y gestión de pensiones vinculadas a la seguridad social, principalmente del IMSS. Su operación se enfoca en facilitar trámites a pensionados mediante servicios como la comprobación de supervivencia por voz, atención telefónica, redes de agencias y asesoría personalizada en todo el país. También ofrece préstamos a pensionados que van de 2 a 15 meses de pensión, así como orientación sobre esquemas de retiro, cesantía, vejez e invalidez.
Acciona México
Ingresos: 4,177.8 millones de pesos
Empleados: 3,358
Con presencia global en el desarrollo de infraestructura sostenible, Acciona México forma parte del grupo español Acciona, una de las principales corporaciones del sector de energías renovables y gestión de proyectos de infraestructura. Su operación abarca toda la cadena de valor, desde el diseño y la construcción hasta la operación y el mantenimiento de proyectos energéticos, hidráulicos y de transporte. En México, la compañía ha impulsado inversiones enfocadas en energía limpia y soluciones de baja emisión, alineadas con su estrategia global de transición hacia una economía baja en carbono.
Roadis Concesiones México
Ingresos: 3,934 millones de pesos
Empleados: 358
El grupo español ROADIS es un operador global especializado en el desarrollo, financiamiento, operación y gestión de concesiones carreteras de largo plazo. En México administra dos autopistas estratégicas bajo esquema de concesión: la autopista Saltillo–Monterrey y el Libramiento Perote–Banderilla–Xalapa, que en conjunto suman alrededor de 163 kilómetros de infraestructura en operación. Su modelo de negocio se basa en la inversión en activos de transporte que conectan zonas industriales y logísticas clave del norte y centro del país, facilitando el flujo de mercancías y personas en corredores de alta demanda.
Más que una expansión homogénea, la participación empresarial española en México muestra una concentración clara en sectores de alto impacto estructural. La banca encabeza esta presencia con un peso determinante en la intermediación financiera, donde grupos como BBVA y Santander operan como actores centrales del sistema, con influencia en el crédito, el ahorro y la digitalización de servicios.
En paralelo, el capital español ha consolidado una posición relevante en sectores que sostienen la operación cotidiana de la economía. Energía, gas natural e infraestructura destacan por su carácter estratégico, al incidir directamente en la generación eléctrica, la movilidad y el suministro energético. Este segmento combina inversión de largo plazo con proyectos de alta escala y regulación intensiva.
Otro rasgo relevante es su integración en cadenas productivas globales y mercados de consumo. Desde la industria automotriz, con proveedores especializados como Gestamp, hasta el comercio minorista con Inditex, estas empresas operan como piezas de redes internacionales que conectan producción, distribución y consumo en México.
En conjunto, el patrón que se observa no es solo de presencia sectorial, sino de participación en nodos clave del funcionamiento económico. Esto coloca al capital español en posiciones de alta relevancia dentro de la estructura productiva del país, especialmente en actividades donde la escala, la infraestructura y el financiamiento resultan determinantes.