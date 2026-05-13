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Mientras Trump está en China, EU ofrece 100 mdd de ayuda a Cuba a través de la Iglesia católica

No es la primera vez que el gobierno de EU ofrece este tipo de ayuda a través de la Iglesia católica. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ya respondió a la propuesta.
mié 13 mayo 2026 03:37 PM
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La imagen corresponde al 13 de mayo de 2026 en donde se observa a varias personas que se transportan en un triciclo eléctrico por una calle de La Habana. (Foto: AFP )

Estados Unidos está dispuesto a entregar 100 millones de dólares en ayuda a Cuba si se distribuye a través de la Iglesia católica, informó el gobierno de Donald Trump, quien actualmente está en China en una visita considerada como histórica en la que además lo acompañan empresarios, entre ellos, los grandes de las tecnológicas .

Esta oferta fue adelantada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en su reciente visita al Vaticano .

En un comunicado, el Departamento de Estado señaló que "reitera públicamente la generosa oferta de Estados Unidos de proporcionar 100 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria directa al pueblo cubano, que se distribuirían en coordinación con la Iglesia católica y otras organizaciones humanitarias independientes confiables".

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"La decisión recae en el régimen cubano: aceptar nuestra oferta de asistencia o negar una ayuda vital que salva vidas y, en última instancia, rendir cuentas ante el pueblo cubano por obstaculizar una ayuda crucial", añade el texto.

¿Qué tiene que ver la iglesia católica?

Rubio hizo la propuesta la semana pasada en declaraciones a periodistas tras encuentros con el papa León XIV y las máximas autoridades del Vaticano, tradicional mediador entre estos países enfrentados desde la revolución cubana de 1959.

EU ya entregó este año ayuda humanitaria a Cuba, a través de la Iglesia católica, por un valor de 6 millones de dólares tras el devastador impacto del huracán Melissa en 2025.

El apoyo fue enviado después de complejas negociaciones entre La Habana, Washington y la Iglesia católica, con el objetivo de que la ayuda llegara directamente a los ciudadanos cubanos sin pasar por los canales oficiales del gobierno.

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La nueva propuesta llega en un momento de fuertes tensiones entre Washington y La Habana, después de un decreto de Trump del 28 de enero que amenaza con imponer aranceles a los países que le vendan petróleo a Cuba.

La administración Trump ya cortó el suministro de crudo de Venezuela a la isla tras la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana, capturado el 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses.

"Estados Unidos sigue buscando reformas significativas del sistema comunista de Cuba, que solo ha servido para enriquecer a las élites y condenar al pueblo cubano a la pobreza", indicó el Departamento de Estado.

Añadió que, entre otras propuestas, Washington ya ofreció "apoyo para un servicio de internet satelital libre".

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, atribuyó el miércoles la situación "particularmente tensa" del sistema eléctrico del país al bloqueo energético que el gobierno de Estados Unidos mantiene contra la isla desde hace más de tres meses.

En los últimos días, Cuba sufrió apagones prolongados y niveles récord de déficit de generación por la escasez de combustible. El 65% del territorio, donde viven 9.6 millones de personas, tuvo cortes de electricidad simultáneos el martes, según cifras oficiales recopiladas por la AFP.

"Ese dramático agravamiento tiene una única causa: el genocida bloqueo energético al que EU somete a nuestro país, amenazando con aranceles irracionales a cualquier nación que nos provea de combustible", denunció Díaz-Canel en 𝕏.

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Desde finales de enero, el gobierno de Donald Trump solo ha permitido la llegada a Cuba de un tanquero ruso con 100,000 toneladas de crudo, que permitió durante abril una ligera mejoría en la generación eléctrica.

Díaz-Canel dijo que Washington "tiene como principal objetivo el sufrimiento de todo el pueblo, para tomarlo como rehén y conducirlo contra el Gobierno".

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, negó la semana pasada la existencia de un bloqueo petrolero contra Cuba y atribuyó la crisis energética a deficiencias en la gestión del gobierno comunista.

Con información de AFP

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