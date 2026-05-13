Mientras Trump está en China, EU ofrece 100 mdd de ayuda a Cuba a través de la Iglesia católica

Estados Unidos está dispuesto a entregar 100 millones de dólares en ayuda a Cuba si se distribuye a través de la Iglesia católica, informó el gobierno de Donald Trump, quien actualmente está en China en una visita considerada como histórica en la que además lo acompañan empresarios, entre ellos, los grandes de las tecnológicas .
Esta oferta fue adelantada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en su reciente visita al Vaticano .
En un comunicado, el Departamento de Estado señaló que "reitera públicamente la generosa oferta de Estados Unidos de proporcionar 100 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria directa al pueblo cubano, que se distribuirían en coordinación con la Iglesia católica y otras organizaciones humanitarias independientes confiables".