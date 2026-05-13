Mientras Trump está en China, EU ofrece 100 mdd de ayuda a Cuba a través de la Iglesia católica

La nueva propuesta llega en un momento de fuertes tensiones entre Washington y La Habana, después de un decreto de Trump del 28 de enero que amenaza con imponer aranceles a los países que le vendan petróleo a Cuba.

La administración Trump ya cortó el suministro de crudo de Venezuela a la isla tras la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana, capturado el 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses.

"Estados Unidos sigue buscando reformas significativas del sistema comunista de Cuba, que solo ha servido para enriquecer a las élites y condenar al pueblo cubano a la pobreza", indicó el Departamento de Estado.

Añadió que, entre otras propuestas, Washington ya ofreció "apoyo para un servicio de internet satelital libre".

Cuba culpa a EU de crisis

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, atribuyó el miércoles la situación "particularmente tensa" del sistema eléctrico del país al bloqueo energético que el gobierno de Estados Unidos mantiene contra la isla desde hace más de tres meses.

En los últimos días, Cuba sufrió apagones prolongados y niveles récord de déficit de generación por la escasez de combustible. El 65% del territorio, donde viven 9.6 millones de personas, tuvo cortes de electricidad simultáneos el martes, según cifras oficiales recopiladas por la AFP.

"Ese dramático agravamiento tiene una única causa: el genocida bloqueo energético al que EU somete a nuestro país, amenazando con aranceles irracionales a cualquier nación que nos provea de combustible", denunció Díaz-Canel en 𝕏.