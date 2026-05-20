Xi Jinping recibe a Putin a menos de una semana de su reunión con Trump

Ambos líderes se reunieron en un contexto de múltiples crisis que afectan directamente a sus países, como las amenazas de reanudación de las hostilidades en el Golfo, la continuación del conflicto en Ucrania o las tensiones en el comercio y el suministro de hidrocarburos.

Putin y Xi abordaron esos asuntos candentes por la tarde, alrededor de un té. Según los medios de comunicación rusos, esa reunión duró aproximadamente una hora y media, tras lo cual Putin se dirigió al aeropuerto.

Ambos países subrayaron la necesidad de "retomar el diálogo y las negociaciones lo antes posible" en Medio Oriente, según la declaración conjunta publicada por el Kremlin. El tema también fue clave en las conversaciones entre Trump y Xi de hace una semana.

Están "completamente de acuerdo" en que los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán vulneran el derecho internacional.

Dos reuniones, dos tonos Un tono fraterno con Putin Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, ratificaron este miércoles la solidez de sus relaciones bilaterales. FOTO: KRISTINA SOLOVYOVA/AFP Confrontación con Trump Xi advirtió este jueves a Trump que una gestión inadecuada de la cuestión de Taiwán podría empujar a ambos países a un "conflicto". FOTO: Evan Vucci/Getty Images

Dos reuniones con diferencias claras

A diferencia de la visita de Trump, la visita de Putin se trata de una reunión rutinaria. Los presidentes chino y ruso se han reunido más de 40 veces desde 2013, y la última reunión marcó la visita número 25 de Putin a China.

Tanto Putin como Trump fueron recibidos en Beijing con un despliegue diplomático destinado a mostrar la capacidad que tiene el país asiático para acoger a los líderes de ambas naciones con la misma grandeza. Pero China también se aseguró de que se notaran las diferencias.

El periódico ruso Argumenty i Fakty escribió que Putin fue recibido en Beijing "como un aliado y socio confiable" mientras que Trump había sido tratado como "un rival y competidor del que se puede esperar cualquier cosa”.

El presidente estadounidense fue recibido en el aeropuerto por el vicepresidente de China, un papel en gran parte ceremonial fuera de la estructura de poder real del Partido Comunista, mientras que Putin fue recibido por un miembro en funciones del politburó, el principal órgano de toma de decisiones del partido, una sutil señal de que China ve a Moscú como un socio de confianza de un orden mundial emergente no occidental liderado por Beijing.