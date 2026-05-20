El millonario Jeff Bezos opina que los más pobres no deberían pagar impuesto sobre la renta

Thank you. The important part is zeroing out taxes on the bottom half. Best way to put money in someone’s pocket is to not take it out in the first place. Bottom half is only 3% of total tax revenue. But it’s very meaningful to that person. Zero it out. https://t.co/1Pniwn0tdd — Jeff Bezos (@JeffBezos) May 20, 2026

Los ingresos contrastan con el 1% de los contribuyentes con mayores ingresos, que tuvieron al menos 675,602 dólares en el mismo periodo, y aportaron con el 38% del impuesto sobre la renta.

De acuerdo con Bezos, el impuesto sobre la renta que pagan las personas con menores ingresos es “una pequeña cantidad de dinero para el gobierno”. En entrevista con CNBC, puso como caso hipotético a una trabajadora de la salud que gana 75,000 dólares al año.

“No deberíamos pedirle a esta enfermera de Queens que envíe dinero a Washington”, dijo. “Deberían enviarle una disculpa. Realmente no tiene sentido”.

El multimillonario dijo que abogaría por un cambio, pero no dio detalles sobre cómo el gobierno podría implementarlo.

De acuerdo con Tax Foundation , centro de investigación fiscal en Estados Unidos, la población con menores ingresos concentró solo el 3.3% de todos los impuestos federales sobre la renta, con una tasa efectiva promedio de 3.7%, mientras que los más ricos tienen una tasa de 26.3%.

Además, el estudio señala que algunos hogares de los segmentos más bajos tienen tasas negativas o cercanas a cero, por créditos fiscales reembolsables de lo que pagan el impuesto federal sobre la renta. Según Erica York, vicepresidenta de política fiscal federal de la Tax Foundation, cerca del 40% de los contribuyentes con menores ingresos ya no pagan impuestos sobre la renta.

Jeff Bezos says taxes for lower salary workers are too high: "It's kind of absurd that we're doing this ... We shouldn't be asking this nurse in Queens to send money to Washington." pic.twitter.com/O77tbrkFwf — CNBC (@CNBC) May 20, 2026

El 1% más rico paga casi 40% de los impuestos en EU

El 1% de la población con mayores ingresos ganó el 20.6% del ingreso bruto ajustado (AGI) del país, pero pagó el 38.4% de todos los impuestos federales sobre la renta. En promedio, cada contribuyente dentro de este porcentaje pagó 537,908 dólares en impuestos federales.

La carga fiscal se amplía en los demás segmentos más privilegiados:

- el 5% más rico pagó 59.3% del total de impuestos federales;

- el 10% aportó 70.5%;

- el 50% de contribuyentes con mayores ingresos cubrió 96.7% de toda la recaudación federal sobre la renta.