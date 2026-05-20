Empresas tecnológicas, gobiernos y centros de datos continúan acelerando inversiones multimillonarias para entrenar y operar sistemas de IA, lo que mantiene una presión constante sobre la capacidad de producción de chips avanzados.

La división de centros de datos, el corazón del negocio de Nvidia, volvió a ser el principal motor de crecimiento. La empresa ha capitalizado la carrera de gigantes tecnológicos como Microsoft, Google, Meta y Amazon por expandir su infraestructura de IA. Sus procesadores especializados, utilizados para entrenar modelos de lenguaje y aplicaciones generativas, se han convertido en piezas críticas para la industria.

El desempeño financiero también refleja cómo la inteligencia artificial pasó de ser una apuesta experimental a convertirse en una prioridad estratégica para las empresas tecnológicas.

La compañía dirigida por Jensen Huang ha mantenido una ventaja frente a competidores gracias a su ecosistema de software y hardware especializado para IA. Aunque firmas como AMD, Intel y varios fabricantes chinos buscan ganar terreno, Nvidia continúa dominando el mercado de aceleradores para inteligencia artificial.

"Nvidia se encuentra en una posición privilegiada en el centro de esta transformación, al ser la única plataforma que funciona en todas las nubes, impulsa todos los modelos de código abierto y de vanguardia, y se adapta a cualquier entorno donde se produzca IA, desde centros de datos hiperescalables hasta el borde de la red", dijo Huang en su carta a inversionistas.

El reporte llega en un contexto de creciente competencia geopolítica por el control de los semiconductores avanzados. Estados Unidos ha endurecido restricciones para exportar ciertos chips a China, uno de los mercados más relevantes para la industria tecnológica, mientras distintas regiones aceleran inversiones para desarrollar capacidades propias de IA.