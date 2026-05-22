Brasil, Rusia y Qatar: los mundiales marcados por abusos, represión y explotación

Brasil 2014: limpieza social y restricciones a la protesta

Brasil fue, en su momento, el Mundial más caro de la historia, con un gasto de 11,000 millones de dólares en estadios e infraestructura de los estadios y de las infraestructuras necesarias para alojar este evento. Para muchos, el gasto no correspondía a la realidad económica del país sudamericano.

Este fue el motivo de las protestas y huelgas que estallaron en varias ciudades de Brasil. Incluso mucho antes de que la cuenta regresiva señalara menos de un mes para el Mundial, las protestas ya se hacían notar durante la Copa Confederaciones, celebrada en 2013.

La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional denunció en un informe sobre los Juegos que los derechos a la libre expresión y a la manifestación pacífica no fueron respetados por las autoridades brasileñas.

Las protestas ya se hacían notar durante la Copa Confederaciones, celebrada en 2013. (FOTO: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Por ejemplo, la Asamblea Legislativa de Sao Paulo aprobó un proyecto de ley para restringir el derecho a la protesta, que era inconstitucional. También se registraron episodios de uso excesivo de la fuerza y de armas “menos letales” por parte de la Policía militar.

Amnistía también registró la detención de manifestantes pacíficos y agresiones contra ellos, actos de intimidación y agresiones a los periodistas que cubrían las protestas.

Por otra parte, la organización Justicia Global cree que al menos 150,000 personas fueron afectadas por desalojos forzosos relacionados con la preparación del Mundial.

“Miles de familias han sido desalojadas sin previo aviso, han recibido indemnizaciones inadecuadas y han sido realojadas, la mayoría de las veces, en asentamientos distantes de su lugar de origen”, dijo Glaucia Marinho, directora ejecutiva de Justicia Global, en entrevista con la Federación Internacional por los Derechos Humanos.

Marinho también apuntó que en Río de Janeiro, una de las ciudades sedes, se estableció un cerco militar a las zonas más pobres de la ciudad. Una docena de favelas fueron ocupadas militarmente previo a los Juegos.