Stellantis acelera su giro tecnológico con IA y conducción autónoma
Tecnología e inteligencia artificial ocuparán un lugar central en el nuevo ciclo de inversión. Stellantis destinará más de 24,000 millones de euros —40% de su presupuesto total de investigación, desarrollo y gasto de capital— al desarrollo de plataformas, trenes motrices y nuevas tecnologías.
La empresa lanzará en 2027 tres nuevas arquitecturas tecnológicas: STLA Brain, enfocada en software y capacidad de cómputo; STLA SmartCockpit, para redefinir la interacción entre conductor y vehículo; y STLA AutoDrive, orientada a conducción autónoma.
Para 2030, la compañía prevé que 35% de su volumen global incorpore al menos una de estas tecnologías y estima que la proporción supere 70% hacia 2035.
La estrategia de alianzas también adquirirá un peso mayor. Stellantis profundizará acuerdos con empresas como Leapmotor , Dongfeng, Tata y Jaguar Land Rover , además de ampliar colaboraciones tecnológicas con compañías como NVIDIA, Qualcomm, Uber y CATL.
Con Leapmotor, Stellantis planea compartir capacidad productiva en plantas de Madrid y Zaragoza, mientras que con Dongfeng desarrollará nuevos modelos Peugeot y Jeep para China y otros mercados internacionales.
Filosa apuesta por Norteamérica con 70% de la inversión en marcas clave
Norteamérica será el principal motor financiero de la estrategia. Stellantis busca elevar 25% sus ingresos en la región mediante una cobertura de mercado 50% mayor, 11 vehículos totalmente nuevos y una expansión de modelos accesibles, con siete productos por debajo de 40,000 dólares y dos debajo de 30,000 dólares.
En Europa, la compañía apunta a crecer 15% en ingresos con una ofensiva en el segmento C y una nueva generación de vehículos eléctricos urbanos asequibles fabricados localmente.
Sudamérica, donde Stellantis mantiene posiciones sólidas en Brasil y Argentina, también tendrá un rol relevante. La empresa prevé un crecimiento de ingresos de 10% y márgenes operativos de entre 8 y 10%, impulsados por nuevas pickups y expansión regional.
Europa reduce capacidad mientras Citroën revive al icónico 2CV
En manufactura, el grupo ajustará su capacidad industrial europea en más de 800,000 unidades mediante reutilización de plantas y alianzas de producción, aunque aseguró que buscará preservar empleos. La utilización de capacidad en Europa pasará de 60% a 80% hacia 2030.
En Estados Unidos, Stellantis prevé elevar la utilización de sus fábricas también hasta 80% gracias al incremento de producción y la expansión del portafolio.
El plan contempla además una fuerte presión sobre costos. A través de su Programa de Creación de Valor, la compañía espera obtener reducciones anuales de costos por 6,000 millones de euros hacia 2028 respecto a la base de 2025.
Parte de esa mejora provendrá de ciclos de desarrollo más rápidos. Stellantis quiere reducir el tiempo de creación de nuevos vehículos de 40 a 24 meses, además de utilizar más de 120 aplicaciones basadas en inteligencia artificial para mejorar operaciones, calidad y eficiencia.