El plan contempla más de 60 lanzamientos de vehículos nuevos y 50 renovaciones relevantes a nivel global hacia el cierre de la década. De ellos, 23 llegarán a Norteamérica. La estrategia incluye 29 vehículos totalmente eléctricos, 15 híbridos enchufables o de autonomía extendida, 24 híbridos y 39 modelos con motores de combustión interna o mild hybrid.

“FaSTLAne 2030 es el resultado de meses de trabajo disciplinado en toda la empresa y está diseñado para impulsar el crecimiento rentable a largo plazo”, dijo Filosa durante el Investor Day de la compañía. El directivo aseguró que el grupo buscará combinar “escala global” con una mayor autonomía regional para responder a las necesidades específicas de cada mercado.

La ofensiva comercial de Stellantis se apoyará en seis pilares estratégicos: una gestión más precisa de su portafolio de marcas, inversión en plataformas y tecnologías globales, alianzas industriales, optimización manufacturera, disciplina operativa y mayor empoderamiento regional.

Uno de los movimientos más relevantes será el reposicionamiento de marcas clave dentro del grupo. Stellantis concentrará 70% de las inversiones en producto y marcas en Jeep, RAM, Peugeot y Fiat, además de su negocio de vehículos comerciales Pro One.

La estrategia también redefine el futuro de marcas de nicho. Maserati recibirá dos nuevos vehículos del segmento E y Stellantis adelantó que en diciembre presentará en Módena una hoja de ruta específica para la firma italiana de lujo. DS y Lancia, en tanto, operarán como marcas especializadas bajo la gestión de Citroën y Fiat, respectivamente.

Ram prepara una nueva pickup compacta para enfrentar a Ford Maverick

RAM buscará reforzar su presencia en pickups con una nueva camioneta compacta para competir directamente con la Ford Maverick y el regreso de la Dakota en formato mediano, ambos previstos para 2028. A ello se sumará el lanzamiento este año de la Ram 1500 Rumble Bee SRT de 777 caballos de fuerza.

Dodge renovará la Hornet con una versión de nueva generación enfocada en desempeño y actualizará la Durango, mientras que en Europa la compañía apostará por revivir el histórico Citroën 2CV en formato eléctrico y con un precio por debajo de los 15,000 euros. El modelo debutará en octubre durante el Salón del Automóvil de París.

Chrysler revive con tres nuevos modelos y apuesta por autos accesibles

Chrysler no quedará fuera de la nueva estrategia global del grupo. La marca estadounidense formará parte de la ofensiva de productos que la automotriz desplegará hacia 2030 como parte de FaSTLAne 2030.

En Norteamérica, Chrysler ampliará su portafolio con tres nuevos crossovers hacia el cierre de la década, incluidos modelos compactos y medianos dirigidos al segmento de entre 25,000 y 30,000 dólares. Con esta expansión, Stellantis prevé elevar 60% el volumen de la marca, hasta alcanzar 225,000 unidades.

El anuncio ocurre después de que Chrysler desapareciera del mercado mexicano tras el fin de comercialización de la minivan Pacifica a finales de 2024. Desde entonces, la marca quedó sin presencia en el país, mientras Stellantis concentró su oferta regional en otras divisiones como Jeep, Ram, Dodge y Peugeot.