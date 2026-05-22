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Stellantis revivirá a Chrysler con tres nuevos modelos y prepara una nueva guerra de pickups con RAM

El grupo automotriz apostará por Norteamérica con nuevas pickups, vehículos accesibles y más de 60 lanzamientos globales, mientras reorganiza marcas y ajusta capacidad en Europa.
vie 22 mayo 2026 09:40 AM
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Stellantis prevé lanzar más de 60 nuevos vehículos y realizar 50 renovaciones globales hacia 2030; de ellos, 23 estarán dirigidos al mercado norteamericano como parte de su nueva ofensiva comercial. (Especial)

Casi un año después de la llegada de Antonio Filosa a la dirección general de Stellantis, el fabricante automotriz presentó FaSTLAne 2030, un ambicioso plan estratégico con el que busca acelerar el crecimiento rentable, reforzar su presencia en Norteamérica y redefinir el papel de varias de sus marcas globales en un momento de fuerte competencia en electrificación y presión sobre márgenes.

Desde su sede norteamericana en Auburn Hills, Michigan, la compañía delineó una hoja de ruta que contempla inversiones por cerca de 70,000 millones de dólares hacia 2030 —equivalentes a unos 60,000 millones de euros—, de los cuales 60% se concentrará en Norteamérica. Solo en manufactura para esa región, Stellantis comprometió 13,000 millones de dólares.

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El plan contempla más de 60 lanzamientos de vehículos nuevos y 50 renovaciones relevantes a nivel global hacia el cierre de la década. De ellos, 23 llegarán a Norteamérica. La estrategia incluye 29 vehículos totalmente eléctricos, 15 híbridos enchufables o de autonomía extendida, 24 híbridos y 39 modelos con motores de combustión interna o mild hybrid.

“FaSTLAne 2030 es el resultado de meses de trabajo disciplinado en toda la empresa y está diseñado para impulsar el crecimiento rentable a largo plazo”, dijo Filosa durante el Investor Day de la compañía. El directivo aseguró que el grupo buscará combinar “escala global” con una mayor autonomía regional para responder a las necesidades específicas de cada mercado.

La ofensiva comercial de Stellantis se apoyará en seis pilares estratégicos: una gestión más precisa de su portafolio de marcas, inversión en plataformas y tecnologías globales, alianzas industriales, optimización manufacturera, disciplina operativa y mayor empoderamiento regional.

Uno de los movimientos más relevantes será el reposicionamiento de marcas clave dentro del grupo. Stellantis concentrará 70% de las inversiones en producto y marcas en Jeep, RAM, Peugeot y Fiat, además de su negocio de vehículos comerciales Pro One.

La estrategia también redefine el futuro de marcas de nicho. Maserati recibirá dos nuevos vehículos del segmento E y Stellantis adelantó que en diciembre presentará en Módena una hoja de ruta específica para la firma italiana de lujo. DS y Lancia, en tanto, operarán como marcas especializadas bajo la gestión de Citroën y Fiat, respectivamente.

Ram prepara una nueva pickup compacta para enfrentar a Ford Maverick

RAM buscará reforzar su presencia en pickups con una nueva camioneta compacta para competir directamente con la Ford Maverick y el regreso de la Dakota en formato mediano, ambos previstos para 2028. A ello se sumará el lanzamiento este año de la Ram 1500 Rumble Bee SRT de 777 caballos de fuerza.

Dodge renovará la Hornet con una versión de nueva generación enfocada en desempeño y actualizará la Durango, mientras que en Europa la compañía apostará por revivir el histórico Citroën 2CV en formato eléctrico y con un precio por debajo de los 15,000 euros. El modelo debutará en octubre durante el Salón del Automóvil de París.

Chrysler revive con tres nuevos modelos y apuesta por autos accesibles

Chrysler no quedará fuera de la nueva estrategia global del grupo. La marca estadounidense formará parte de la ofensiva de productos que la automotriz desplegará hacia 2030 como parte de FaSTLAne 2030.

En Norteamérica, Chrysler ampliará su portafolio con tres nuevos crossovers hacia el cierre de la década, incluidos modelos compactos y medianos dirigidos al segmento de entre 25,000 y 30,000 dólares. Con esta expansión, Stellantis prevé elevar 60% el volumen de la marca, hasta alcanzar 225,000 unidades.

El anuncio ocurre después de que Chrysler desapareciera del mercado mexicano tras el fin de comercialización de la minivan Pacifica a finales de 2024. Desde entonces, la marca quedó sin presencia en el país, mientras Stellantis concentró su oferta regional en otras divisiones como Jeep, Ram, Dodge y Peugeot.

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Stellantis acelera su giro tecnológico con IA y conducción autónoma

Tecnología e inteligencia artificial ocuparán un lugar central en el nuevo ciclo de inversión. Stellantis destinará más de 24,000 millones de euros —40% de su presupuesto total de investigación, desarrollo y gasto de capital— al desarrollo de plataformas, trenes motrices y nuevas tecnologías.

La empresa lanzará en 2027 tres nuevas arquitecturas tecnológicas: STLA Brain, enfocada en software y capacidad de cómputo; STLA SmartCockpit, para redefinir la interacción entre conductor y vehículo; y STLA AutoDrive, orientada a conducción autónoma.

Para 2030, la compañía prevé que 35% de su volumen global incorpore al menos una de estas tecnologías y estima que la proporción supere 70% hacia 2035.

La estrategia de alianzas también adquirirá un peso mayor. Stellantis profundizará acuerdos con empresas como Leapmotor , Dongfeng, Tata y Jaguar Land Rover , además de ampliar colaboraciones tecnológicas con compañías como NVIDIA, Qualcomm, Uber y CATL.

Con Leapmotor, Stellantis planea compartir capacidad productiva en plantas de Madrid y Zaragoza, mientras que con Dongfeng desarrollará nuevos modelos Peugeot y Jeep para China y otros mercados internacionales.

Filosa apuesta por Norteamérica con 70% de la inversión en marcas clave

Norteamérica será el principal motor financiero de la estrategia. Stellantis busca elevar 25% sus ingresos en la región mediante una cobertura de mercado 50% mayor, 11 vehículos totalmente nuevos y una expansión de modelos accesibles, con siete productos por debajo de 40,000 dólares y dos debajo de 30,000 dólares.

En Europa, la compañía apunta a crecer 15% en ingresos con una ofensiva en el segmento C y una nueva generación de vehículos eléctricos urbanos asequibles fabricados localmente.

Sudamérica, donde Stellantis mantiene posiciones sólidas en Brasil y Argentina, también tendrá un rol relevante. La empresa prevé un crecimiento de ingresos de 10% y márgenes operativos de entre 8 y 10%, impulsados por nuevas pickups y expansión regional.

Europa reduce capacidad mientras Citroën revive al icónico 2CV

En manufactura, el grupo ajustará su capacidad industrial europea en más de 800,000 unidades mediante reutilización de plantas y alianzas de producción, aunque aseguró que buscará preservar empleos. La utilización de capacidad en Europa pasará de 60% a 80% hacia 2030.

En Estados Unidos, Stellantis prevé elevar la utilización de sus fábricas también hasta 80% gracias al incremento de producción y la expansión del portafolio.

El plan contempla además una fuerte presión sobre costos. A través de su Programa de Creación de Valor, la compañía espera obtener reducciones anuales de costos por 6,000 millones de euros hacia 2028 respecto a la base de 2025.

Parte de esa mejora provendrá de ciclos de desarrollo más rápidos. Stellantis quiere reducir el tiempo de creación de nuevos vehículos de 40 a 24 meses, además de utilizar más de 120 aplicaciones basadas en inteligencia artificial para mejorar operaciones, calidad y eficiencia.

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