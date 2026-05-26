La elección de Camp David retiro aislado en las montañas de Maryland, al que Trump casi nunca va, refleja la naturaleza delicada de las discusiones.

¿Qué es Camp David?

Camp David es el la residencia de campo del presidente de Estados Unidos. Se ubica en Catoctin Mountain Park en el condado de Frederick en Maryland, a unos 100 kilómetros de Washington D.C. Su nombre en clave es Instalación de Apoyo Naval Thurmont.

Camp David fue escenario de los acuerdos de 1978 entre Israel y Egipto bajo la presidencia de Jimmy Carter. (FOTO: Getty Images/Getty Images)

“Camp David ha ofrecido a los presidentes una oportunidad de soledad y tranquilidad, así como un lugar ideal para recibir a líderes extranjeros”, indica la Casa Blanca en su sitio web.

La construcción comenzó en 1935 y finalizó en 1938. En 1942 el presidente Franklin D. Roosevelt lo convirtió en un refugio presidencial y lo rebautizó como "Shangri-La", en honor al paraíso ficticio del Himalaya. La casa fue modelada a partir de la residencia de vacaciones de invierno de Roosevelt en Warm Springs, Georgia.

La residencia obtuvo su nombre actual gracias al presidente Dwight D. Eisenhower (1953-1961), quien la bautizó en honor a su nieto David.

Importancia para la diplomacia estadounidense

Camp David se ha utilizado ampliamente para acoger a dignatarios extranjeros. El primer ministro Winston Churchill de Reino Unidos asistió a la primera reunión de este tipo en mayo de 1943.

Esta residencia ha sido escenario en el pasado de importantes iniciativas diplomáticas encabezadas por Estados Unidos, incluidos los acuerdos de 1978 entre Israel y Egipto bajo la presidencia de Jimmy Carter.

También alojó una fallida cumbre israelí-palestina en 2000 durante el mandato de Bill Clinton.

Esta residencia secundaria alojó una fallida cumbre israelí-palestina en 2000 durante el mandato de Bill Clinton. (FOTO: The White House/Getty Images)

Trump prefiere Mar-a-Lago

Trump, sin embargo, ha sido un visitante poco frecuente de esta residencia presidencial secundaria. El mandatario, un magnate inmobiliario acostumbrado al lujo, se refirió en 2017 a Camp David como un lugar “muy rústico”.

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump dijo que había cancelado una cumbre prevista con líderes talibanes en Camp David tras un ataque contra fuerzas estadounidenses.