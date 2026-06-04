"¿Desde cuándo la selección Colombia es patrimonio de la campaña del señor De la Espriella?", cuestionó el candidato de la izquierda Iván Cepeda, de 63 años, en una rueda de prensa en la que dio el pistoletazo de salida a su campaña para la segunda vuelta.

Nacionalismo, futbol y política

El abogado de 47 años y sus seguidores usan la prenda con una modificación, pues incluyen un tigre estampado, el símbolo de la campaña y apodo de De la Espriella.

Algunos de sus simpatizantes aseguran que utilizan la playera como un signo de patriotismo.

Fabián Villalobos, politólogo y académico del Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Diego Portales, explica que las narrativas de extrema derecha suelen apelar a una visión a la que oponen a los movimientos más cosmopolitas o cercanos a la globalización.

“La correlación tiene que ver con la narrativa nacionalista, igual que la bandera y otros símbolos patrios; apropiarse de la playera es un siguiente paso en la estrategia de presentarse como ‘defensores de lo patriótico’”, dice por su parte Mercedes Baltazar, experta en comunicación y fundadora de la consultora Meraki.

En España, por ejemplo, el partido de extrema derecha Vox no utiliza la playera de la selección, pero sí la bandera española, sobre todo en contraposición a la bandera de algunas regiones autónomas con movimientos independentistas, como Cataluña.

Baltazar recuerda el caso del expresidente Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, y quien convirtió la camiseta verdeamarela en la bandera de sus dos campañas presidenciales. El símbolo también se vio en las protestas en contra del juicio contra el exmandatario por encabezar un intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula Da Silva, su sucesor.

Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, convirtió la camiseta verdeamarela en la bandera de sus dos campañas presidenciales. (FOTO: Jair Messias Bolsonaro/Facebook)

“Envolverse en la bandera manda un mensaje demasiado fuerte, hacerlo con la playera nacional intenta hacerlo más aterrizado al tiempo que separa a la nación de los ciudadanos que no comparten sus posturas”, dijo la especialista en construcción de reputaciones.