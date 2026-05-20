Según explicó, el retraso comenzó tras el cierre técnico de las negociaciones durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y se profundizó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que frenó la firma definitiva del acuerdo modernizado.

La actualización del TLCUEM ocurre además en un contexto particularmente sensible para México. Más de 90% de las exportaciones agroalimentarias mexicanas siguen dirigidas a Norteamérica, una concentración que ahora genera preocupación ante el regreso de Donald Trump y la creciente incertidumbre comercial en la región.

“Necesitábamos una válvula de salida”, explicó Cruz. El especialista recordó que el tratado original firmado en 1999 surgió justamente como un contrapeso a la entonces creciente relevancia del mercado estadounidense. Hoy, dijo, la lógica vuelve a ser la misma: abrir espacios alternativos en medio de un entorno más turbulento para el comercio con Norteamérica.

Beneficios para pollo, lácteos, cítricos, entre otros

El nuevo acuerdo contempla liberalización inmediata para productos como pollo, lácteos, cítricos, flores, uvas, chocolates y productos procesados, además de mejorar cuotas para carne mexicana y mantener ventajas para exportaciones ya consolidadas como aguacate, berries, miel, mango, atún y mezcal.

También incorpora capítulos que no existían hace dos décadas, como comercio digital, reglas de origen modernizadas y mecanismos de autocertificación que reducirán trámites burocráticos para exportadores.

Deforestación y logística, retos a considerar

La Secretaría de Agricultura y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) han destacado que el nuevo acuerdo abre oportunidades en un mercado de 450 millones de consumidores europeos. Pero especialistas consideran que el reto comenzará después de la firma debido a que Europa endureció durante los últimos años sus exigencias regulatorias en materia ambiental, sanitaria y de empaques.

Cruz señaló que, aunque México avanzó en homologar normas sanitarias con organismos europeos a través del trabajo entre Senasica y autoridades comunitarias, todavía persisten desafíos importantes en sectores como cárnicos y productos sujetos a nuevas regulaciones ambientales.

Entre las barreras que podrían frenar el crecimiento de exportaciones mexicanas mencionó las nuevas reglas europeas sobre deforestación, restricciones a plásticos de un solo uso, regulaciones sobre residuos de agroquímicos, etiquetado nutricional frontal y normas sobre materiales en contacto con alimentos.