La NASA presenta a los cuatro integrantes de la misión Artemis III

Completó dos misiones a bordo de la Estación Espacial Internacional y ha realizado complejas caminatas espaciales, incluyendo una que pudo haber sido mortal cuando su casco comenzó a llenarse de agua.
"Lo manejó con calma y serenidad, y regresó sano y salvo", declaró Josef Aschbacher, director de la ESA, el martes. "Estoy seguro de que aporta un toque de la tranquilidad italiana a la cabina", continuó entre risas. "Es la persona idónea y está preparado", agregó.
El comandante Bresnik fue seleccionado como astronauta de la NASA en 2004, y su experiencia como veterano incluye vuelos en el transbordador espacial antes del retiro de ese programa.
Los tripulantes de Artemis II pasaron el testigo al nuevo equipo. "Tienen los controles", dijo Reid Wiseman, comandante de esa misión lunar.
La misión Artemis 2 contó con la participación del primer hombre negro, Victor Glover, y la primera mujer, Christina Koch, en orbitar la Luna.
Jeremy Hansen se convirtió en el primer canadiense en realizar una misión de este tipo.
Compitiendo con China
El martes, Jared Isaacman, administrador de la NASA, enfatizó que la agencia tenía como objetivo acoplarse tanto con un módulo de aterrizaje de Blue Origin como con uno desarrollado por SpaceX, la empresa de Elon Musk.
Jeremy Parsons, gerente del programa Artemis, expresó su confianza en que, a pesar de cualquier inquietud sobre la preparación de Blue Origin, la misión seguía su curso.
"Utilizaremos esta misión para reducir el riesgo en nuestras futuras misiones tripuladas a la Luna, con prototipos de módulos de aterrizaje de Blue Origin y SpaceX, para asegurarnos de llegar a la Luna antes que China ", dijo Parsons.
En tanto, Aschbacher de la agencia europea dijo a la AFP que esperan seguir colaborando con la NASA en la elaboración de los módulos de servicio que impulsan y dan soporte a la nave espacial Orion, porque creen que los seguirán necesitando.
La misión Artemis III sienta las bases para dos intentos de alunizaje de la NASA, previstos para 2028.