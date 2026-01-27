Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Palantir es la empresa detrás de la IA antimigrantes de ICE

La empresa tiene su sede en Silicon Valley y evalúa miles de datos que recopilan las agencias gubernamentales de EU.
mar 27 enero 2026 10:00 AM
Un parche y una insignia de ICE se ven en un agente del Departamento de Seguridad Nacional mientras el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, habla en Royalston Square en Minneapolis, Minnesota, el 22 de enero de 2026.
Los servicios que ofrece Palantir van desde reconocimiento de ubicaciones, hasta procesamiento de los datos. (FOTO: JIM WATSON/AFP)

La tecnología sirve para brindar servicios a distintas industrias, entre ellas gobierno, con innovaciones que aplican IA u otro tipo de inteligencia. En el caso de Palantir Technologies se centra en la gestión de una de las bases de datos más sensibles del gobierno de Estados Unidos y se ha convertido en una parte central de las políticas migratorias más polémicas de las últimas décadas, especialmente en el contexto de la administración Trump.

Palantir nació en 2003 con una visión de ayudar a las instituciones a integrar y analizar grandes conjuntos de información para tomar decisiones complejas en tiempo real. La iniciativa fue respaldada desde el inicio por In-Q-Tel, el brazo de inversión de la CIA, y por inversionistas como Peter Thiel, cofundador de PayPal y figura recurrente en círculos de política y tecnología.

Publicidad

La oferta de la tecnológica se sustenta en sus plataformas de datos Gotham, Foundry, Apollo y AIP, cada una con funciones especializadas para integrar datos, facilitar análisis y habilitar operaciones soportadas por IA. Entre estas opciones, Gotham es la herramienta favorita de agencias de seguridad y defensa para unir piezas dispares de información.

A partir de la década de 2010, y con especial aceleración desde la presidencia de Donald Trump, Palantir ha firmado contratos con agencias como Immigration and Customs Enforcement (ICE) y otras dependencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para desarrollar y mantener sistemas de identificación, seguimiento y análisis de personas migrantes en situación irregular o con estatus migratorio cuestionable.

Pero desde 2025, ICE adjudicó a Palantir un contrato de aproximadamente 30 millones de dólares para desarrollar ImmigrationOS, una plataforma que ofrece “visibilidad casi en tiempo real” sobre movimientos de personas migrantes, sobreestancias de visa y otros indicadores que las autoridades consideran relevantes para priorizar acciones de cumplimiento migratorio.

Publicidad

El sistema no solo permite unificar datos biométricos y biográficos de múltiples bases de datos gubernamentales, sino también categorizar y segmentar a individuos por atributos como procedencia, historial migratorio e incluso características físicas visibles en registros oficiales.

El software es capaz de señalar, localizar y, en muchos casos, dar datos para deportar a personas que no cumplen con criterios migratorios. Sin embargo, este uso de software expansivo en operaciones migratorias no ha estado exento de críticas, ni de tensiones éticas.

Organizaciones de derechos humanos y académicos han alertado que sistemas con tanto poder de integración y visibilidad, cuando se combinan con prioridades de cumplimiento agresivas, fomentan prácticas que pueden vulnerar derechos fundamentales, como la presunción de no culpabilidad, la privacidad de libertad sin justificación, y el debido proceso legal.

Con el reciente caso del tiroteo de Alex Pretti, un enfermero de cuidados de 37 años que fue abatido el fin de semana, se ha señalado que los agentes de inmigración de EU están utilizando una aplicación desarrollada por Palantir que utiliza los registros médicos de millones de estadounidenses para encontrar y detener a inmigrantes indocumentados.

De acuerdo con datos del medio 404 Media , el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) está incorporando, junto con otros conjuntos de datos comerciales y públicos, una aplicación de análisis desarrollada por esta tecnológica.

Esta información se basa en un testimonio de un funcionario del ICE y documentos internos obtenidos por 404 donde muestran que la aplicación, Enhanced Leads Identification and Targeting for Enforcement (Elite), mapea áreas para ayudar a los agentes a decidir dónde realizar redadas de detención.

Según informes, la herramienta se utilizó en operaciones recientes, incluida una redada en Oregón en octubre en la que fueron arrestadas 30 personas. Sin embargo, Palantir o el gobierno de EU no han dado ninguna declaración sobre este tema.

Publicidad

Tags

deportaciones Inteligencia artificial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad