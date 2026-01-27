El sistema no solo permite unificar datos biométricos y biográficos de múltiples bases de datos gubernamentales, sino también categorizar y segmentar a individuos por atributos como procedencia, historial migratorio e incluso características físicas visibles en registros oficiales.

El software es capaz de señalar, localizar y, en muchos casos, dar datos para deportar a personas que no cumplen con criterios migratorios. Sin embargo, este uso de software expansivo en operaciones migratorias no ha estado exento de críticas, ni de tensiones éticas.

Organizaciones de derechos humanos y académicos han alertado que sistemas con tanto poder de integración y visibilidad, cuando se combinan con prioridades de cumplimiento agresivas, fomentan prácticas que pueden vulnerar derechos fundamentales, como la presunción de no culpabilidad, la privacidad de libertad sin justificación, y el debido proceso legal.

Con el reciente caso del tiroteo de Alex Pretti, un enfermero de cuidados de 37 años que fue abatido el fin de semana, se ha señalado que los agentes de inmigración de EU están utilizando una aplicación desarrollada por Palantir que utiliza los registros médicos de millones de estadounidenses para encontrar y detener a inmigrantes indocumentados.

De acuerdo con datos del medio 404 Media , el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) está incorporando, junto con otros conjuntos de datos comerciales y públicos, una aplicación de análisis desarrollada por esta tecnológica.

Esta información se basa en un testimonio de un funcionario del ICE y documentos internos obtenidos por 404 donde muestran que la aplicación, Enhanced Leads Identification and Targeting for Enforcement (Elite), mapea áreas para ayudar a los agentes a decidir dónde realizar redadas de detención.

Según informes, la herramienta se utilizó en operaciones recientes, incluida una redada en Oregón en octubre en la que fueron arrestadas 30 personas. Sin embargo, Palantir o el gobierno de EU no han dado ninguna declaración sobre este tema.