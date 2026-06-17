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Latinoamérica gira y 8 países cambian de signo político desde 2022

El ciclo electoral en la región evidencia una fuerte alternancia de poder y mayor volatilidad política que presiona la estabilidad institucional y la confianza para inversión.
mié 17 junio 2026 05:55 AM
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Esta combinación de imágenes de archivo creadas el 16 de junio de 2026 muestra al candidato presidencial de Colombia Abelardo de la Espriella (L) durante la presentación de su boleto en la oficina de registro de Cali en Cali, Colombia, el 12 de marzo de 2026, y el candidato presidencial de Colombia para el partido Pacto Histórico, Iván Cepeda, durante una conferencia de prensa en Barranquilla, Colombia, el 15 de junio de 2026. Colombia llevará a cabo la segunda sección de las elecciones presidenciales el 21 de junio de 2026.
Colombia puede ser el siguiente país cuyo gobierno cambie de tendencia política. El derechista Abelardo de la Espriella encabeza las encuestas frente al candidato oficialista, el izquierdista Iván Cepeda. (FOTO: JOAQUIN SARMIENTO VANEXA ROMERO/AFP)

Latinoamérica es una región pendular y los resultados de las elecciones de los últimos años lo muestran. Desde 2022, se han realizado elecciones en 15 países del subcontinente. En ocho de los casos, la dirección política de los países cambió.

De acuerdo con un análisis de la Fundación Konrad Adenauer, en cinco de estos casos se cambió de gobiernos de izquierda a derecha: Argentina, Bolivia, Chile, Honduras y Panamá. En los tres casos restantes —Colombia, Brasil y Uruguay— se cambió de gobiernos de derecha a izquierda.

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Sin embargo, en los primeros dos casos se realizan elecciones presidenciales este año, que podrían cambiar el rumbo. En Colombia, el candidato de derecha, Abelardo de la Espriella, encabeza las encuestas para la segunda vuelta, donde se enfrentará a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, el partido del actual presidente, Gustavo Petro.

En Brasil, la economía más importante de la región, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará un cuarto periodo presidencial. Pero para conseguirlo, deberá enfrentar a la oposición de derecha, que seguramente estará representada por la familia Bolsonaro.

En Perú, un país que ha tenido ocho presidentes en la última década, Keiko Fujimori, la hija del autócrata de derecha Alberto Fujimori (1990-2000), encabeza el conteo electoral con apenas 0.10 puntos porcentuales sobre su rival de izquierda.

Si esta tendencia se confirma, sería una de las elecciones presidenciales más disputadas de la región desde 1990, por delante de las segundas vueltas celebradas en Perú en 2016 (0.24 puntos porcentuales de diferencia) y 2021 (0.25) y en El Salvador en 2014 (también 0.25), según las cifras oficiales de cerca de 150 elecciones celebradas en 18 países, de acuerdo con análisis de la cadena AFP.

Una crisis para la izquierda

A pesar de que hay cambios hacia ambas direcciones, la izquierda es quien ha perdido más terreno en los países latinoamericanos en los últimos años.

“El fin del dominio de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica ha estado surgiendo durante algún tiempo y ahora está ganando impulso adicional como resultado de la nueva política de Latinoamérica de la administración Trump”, indica Henning Suhr, jefe del Programa Regional del Diálogo Partidista y Democracia en Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, en el documento.

La proporción de personas en la región que se identifican con la derecha es la más alta desde 2024 que en cualquier momento en más de dos décadas, indica la encuestadora chilena Latinobarómetro.

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“Creo que estamos frente a un cambio en el ciclo de problemas públicos. Las respuestas que ofreció la llamada ‘marea rosa’ en los años 2000 fueron eficaces para desafíos de esa época, pero hoy las preocupaciones son distintas”, indica Fabián Villalobos, académico del Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Diego Portales de Chile.

En muchos países de la región, los países dejaron de realizar trabajo de base en las calles y en los movimientos sociales, distanciándose de la gente para limitarse a pactar y negociar en el Congreso.

La extrema derecha en Latinoamérica ataca directamente el modelo de redistribución de la izquierda, abogando por una mínima expresión del Estado, explicó Manuel Camilo González, profesor del departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de Colombia.

También capitaliza el rechazo a la agenda social de la izquierda, revitalizando principios altamente conservadores frente a temas como el aborto, los derechos reproductivos, la ética sexual y los derechos de las minorías.

Votar en contra

La región se mantiene como un continente pendular, de acuerdo con el documento. Los votantes frecuentemente votan en contra de los gobiernos que perciben que han fracasado, sin importar el símbolo político.

Muchos de los cambios de poder mencionados antes son el resultado no necesariamente solo de un apoyo proactivo a la derecha, sino también de votos de protesta contra los titulares de izquierda decepcionantes.

“Dado que mayoritariamente han gobernado partidos de izquierda, el voto de rechazo o ‘anti’ beneficia a las oposiciones de derecha, las cuales logran capitalizar el descontento social para ganar elecciones”, dijo el académico de la Universidad Javeriana.

O como resume el analista chileno Jorge Sand, citado por la fundación alemana, “el deseo de cambio sigue siendo el principal partido de oposición”.

Sin embargo, estos movimientos pendulares en el poder pueden ser contraproducentes para los países en la región.

Estas oscilaciones entre la izquierda y la derecha generan inestabilidad política, polarización social y parálisis legislativa. Esta alternancia suele provocar la reversión de reformas previas, la erosión de las instituciones democráticas y un clima de incertidumbre económica que ahuyenta la inversión extranjera, indican los especialistas.

“La democracia es un procedimiento, es un sistema que necesita de los tiempos para efectivamente funcionar”, concluyó el académico colombiano.

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America Latina

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