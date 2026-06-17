Latinoamérica gira y 8 países cambian de signo político desde 2022

Sin embargo, en los primeros dos casos se realizan elecciones presidenciales este año, que podrían cambiar el rumbo. En Colombia, el candidato de derecha, Abelardo de la Espriella, encabeza las encuestas para la segunda vuelta, donde se enfrentará a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, el partido del actual presidente, Gustavo Petro.

En Brasil, la economía más importante de la región, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará un cuarto periodo presidencial. Pero para conseguirlo, deberá enfrentar a la oposición de derecha, que seguramente estará representada por la familia Bolsonaro.

En Perú, un país que ha tenido ocho presidentes en la última década, Keiko Fujimori, la hija del autócrata de derecha Alberto Fujimori (1990-2000), encabeza el conteo electoral con apenas 0.10 puntos porcentuales sobre su rival de izquierda.

Si esta tendencia se confirma, sería una de las elecciones presidenciales más disputadas de la región desde 1990, por delante de las segundas vueltas celebradas en Perú en 2016 (0.24 puntos porcentuales de diferencia) y 2021 (0.25) y en El Salvador en 2014 (también 0.25), según las cifras oficiales de cerca de 150 elecciones celebradas en 18 países, de acuerdo con análisis de la cadena AFP.

Una crisis para la izquierda

A pesar de que hay cambios hacia ambas direcciones, la izquierda es quien ha perdido más terreno en los países latinoamericanos en los últimos años.

“El fin del dominio de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica ha estado surgiendo durante algún tiempo y ahora está ganando impulso adicional como resultado de la nueva política de Latinoamérica de la administración Trump”, indica Henning Suhr, jefe del Programa Regional del Diálogo Partidista y Democracia en Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, en el documento.

La proporción de personas en la región que se identifican con la derecha es la más alta desde 2024 que en cualquier momento en más de dos décadas, indica la encuestadora chilena Latinobarómetro.