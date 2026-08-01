Ataque con coche bomba en Colombia deja 11 heridos a una semana de investidura de Espriella

Petro en Cuba
Hasta el momento, Petro, quien está de visita en Cuba, no se ha pronunciado sobre el atentado.
El presidente colombiano viajó a la capital cubana para hablar con su homólogo Miguel Díaz-Canel sobre la "política de ahogamiento" de Estados Unidos contra la isla, así como contra los ataques del gobierno de Trump contra embarcaciones en el Caribe supuestamente dedicadas al tráfico de drogas.
"Quiero desde Cuba oponerme a una guerra en el Caribe, los misiles contra el mar Caribe dirigidos contra narcos mataron gente humilde", escribió Petro en X el viernes.
En nuevo gobierno significará un giro político en Colombia tras cuatro años en los que la izquierda en el poder intentó sin éxito negociar la paz con los grupos armados y promovió un cambio de paradigma en la lucha contra el narcotráfico, contrario a las políticas de Trump.
La investidura de De la Espriella contará con uno de los mayores despliegues de seguridad previstos para esta ceremonia, con un dispositivo de unos 11,000 soldados y policías que realizarán operaciones terrestres, aéreas y marítimas.
La posesión presidencial tiene lugar tradicionalmente en la sede del Congreso en Bogotá, pero el mandatario electo solicitó trasladar la ceremonia a Cali, en el suroeste del país, una región golpeada por los choques entre bandas narcotraficantes y guerrilleros.
Las guerrillas han lanzado advertencias al presidente electo, que prevé romper con las negociaciones de paz que sostenía Petro con diferentes organizaciones armadas.
De la Espriella ha denunciado en diversas ocasiones la existencia de un plan para matarlo.