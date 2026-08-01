Ataque con coche bomba en Colombia deja 11 heridos a una semana de investidura de Espriella

"Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional (...) El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad", dijo De la Espriella en su cuenta en 𝕏.

Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia. El terrorismo no intimidará a Colombia ni… https://t.co/awvUm1WaLf — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 1, 2026

Este abogado millonario, figura de la extrema derecha, asumirá el poder el 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país.

La gobernación del departamento de Norte de Santander, donde ocurrió el ataque, dio un balance de lesionados preliminar de ocho policías y tres civiles, en medio de la peor ola de violencia en la última década en Colombia.

"Es un hecho atroz, violento, y es lamentable lo que pasó", declaró a la prensa George Quintero, secretario de Seguridad del departamento.

Las autoridades ofrecen una recompensa equivalente a más de 32,000 dólares por información que conduzca a la captura de los responsables.

De la Espriella asumirá el poder en Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia y blanco frecuente de atentados de las guerrillas.

Con el apoyo del gobierno de Donald Trump, prometió intensificar la lucha contra rebeldes y narcos en el país que más produce cocaína en el mundo.

Para lograr sus objetivos, De la Espriella planea forjar una alianza militar con Estados Unidos y también con Israel.