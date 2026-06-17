La historia del grupo se remonta a los años 70. Originalmente fue formado por Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Alemania Occidental como el Grupo de los Seis en 1975 para proporcionar un lugar para que las potencias no comunistas abordaran las preocupaciones económicas apremiantes, que incluían la inflación y una recesión provocada por el embargo petrolero de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Canadá se unió al año siguiente.

¿Quiénes conforman el G7?

El G7 aún está conformado por Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Alemania y Canadá.

“La fuerza del G7 es su pequeño tamaño y la relación de confianza, construida año tras año, que permite a los jefes de Estado y de Gobierno hablar libre y directamente, incluso cuando están en desacuerdo”, indica la Misión Permanente de Francia ante las Naciones Unidas en su sitio web.

Sin embargo, los críticos del modelo señalan que a menudo carece de seguimiento y excluye a las potencias emergentes.

La Unión Europea (UE) participa plenamente en el G7 desde 1981 como miembro "no numerado". Está representada por los presidentes del Consejo Europeo, que comprende a los líderes de los Estados miembros de la UE, y de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE.

Rusia fue miembro del grupo, denominado entonces el G8, entre 1998 y 2014, cuando fue expulsada por la anexión de la región ucraniana de Crimea.

El entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, pensó que admitir a Rusia le daría prestigio internacional e impulsaría a su primer líder postsoviético, Boris Yeltsin, a acercarse a Occidente.

Clinton también creía que la membresía ayudaría a apaciguar a Rusia, ya que la alianza de seguridad de la OTAN abrió sus puertas a los antiguos satélites soviéticos en Europa del Este.

Sin embargo, la idea no prosperó, y la relación de Rusia con Occidente se volvió más tensa, sobre todo con la llegada al poder de Vladimir Putin.

¿Cómo funciona el G7?

Al ser un instrumento informal, no hay una secretaría, directrices de procedimiento o estructuras administrativas firmemente establecidas.

El único órgano establecido es la presidencia, que está en manos de uno de los siete Estados cada año. Este país proporciona los recursos necesarios para el trabajo del grupo y establece sus prioridades políticas. Este sistema se conoce como una presidencia rotativa. Este año esta silla es ocupada por Francia.

La cumbre es el evento más importante del año G7. En estas cumbres, los Jefes de Estado y de Gobierno del G7 discuten cuestiones clave de política mundial, intercambian puntos de vista y colaboran para desarrollar soluciones constructivas.