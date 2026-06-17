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Internacional

¿Qué es el G7 y qué países conforman al grupo de países industrializados?

Los líderes de las principales economías liberales y algunos invitados se reúnen esta semana en Evian, Francia, para discutir temas como el acuerdo entre EU e Irán.
mié 17 junio 2026 01:28 PM
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El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, el presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Kenia, William Ruto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro de Japón, Sanae Takaichi, el primer ministro de la India, Narendra Modi, el primer ministro de Canadá Mark Carney, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, el presidente de la Comisión Europea,
En los últimos años, el G7 ha abierto la cumbre a algunos líderes de potencias emergentes, como el primer ministro de la India, Narendra Modi, o el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. (FOTO: LUDOVIC MARIN/AFP)

Los jefes de Estado y de gobierno partícipes en la cumbre del G7 reunidos en Evian, a los pies de los Alpes franceses, discuten algunos temas clave para la economía mundial, desde la reapertura del Estrecho de Ormuz, hasta “relanzar el crecimiento económico equilibrado”.

La cumbre del G7 ofrece una rara oportunidad de ver a varios jefes de Estado en un espacio más relajado, pero también cómo el poder se transforma globalmente.

¿Qué es el G7?

El G7 (Grupo de los Siete) es un bloque informal de democracias industrializadas, que se reúnen anualmente para discutir más asuntos como gobernanza económica global, seguridad internacional, y más recientemente, la inteligencia artificial .

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La historia del grupo se remonta a los años 70. Originalmente fue formado por Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Alemania Occidental como el Grupo de los Seis en 1975 para proporcionar un lugar para que las potencias no comunistas abordaran las preocupaciones económicas apremiantes, que incluían la inflación y una recesión provocada por el embargo petrolero de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Canadá se unió al año siguiente.

¿Quiénes conforman el G7?

El G7 aún está conformado por Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Alemania y Canadá.

“La fuerza del G7 es su pequeño tamaño y la relación de confianza, construida año tras año, que permite a los jefes de Estado y de Gobierno hablar libre y directamente, incluso cuando están en desacuerdo”, indica la Misión Permanente de Francia ante las Naciones Unidas en su sitio web.

Sin embargo, los críticos del modelo señalan que a menudo carece de seguimiento y excluye a las potencias emergentes.

La Unión Europea (UE) participa plenamente en el G7 desde 1981 como miembro "no numerado". Está representada por los presidentes del Consejo Europeo, que comprende a los líderes de los Estados miembros de la UE, y de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE.

Rusia fue miembro del grupo, denominado entonces el G8, entre 1998 y 2014, cuando fue expulsada por la anexión de la región ucraniana de Crimea.

El entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, pensó que admitir a Rusia le daría prestigio internacional e impulsaría a su primer líder postsoviético, Boris Yeltsin, a acercarse a Occidente.

Clinton también creía que la membresía ayudaría a apaciguar a Rusia, ya que la alianza de seguridad de la OTAN abrió sus puertas a los antiguos satélites soviéticos en Europa del Este.

Sin embargo, la idea no prosperó, y la relación de Rusia con Occidente se volvió más tensa, sobre todo con la llegada al poder de Vladimir Putin.

¿Cómo funciona el G7?

Al ser un instrumento informal, no hay una secretaría, directrices de procedimiento o estructuras administrativas firmemente establecidas.

El único órgano establecido es la presidencia, que está en manos de uno de los siete Estados cada año. Este país proporciona los recursos necesarios para el trabajo del grupo y establece sus prioridades políticas. Este sistema se conoce como una presidencia rotativa. Este año esta silla es ocupada por Francia.

La cumbre es el evento más importante del año G7. En estas cumbres, los Jefes de Estado y de Gobierno del G7 discuten cuestiones clave de política mundial, intercambian puntos de vista y colaboran para desarrollar soluciones constructivas.

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La cumbre anual del G7 concluye con la adopción de un comunicado conjunto, además de los informes y planes de trabajo que lo acompañan.

Además de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, también se celebran varias reuniones ministeriales diferentes en el plazo de la cumbre. El tipo, el número y los temas de las reuniones ministeriales están determinados por la presidencia respectiva.

¿Qué retos enfrenta actualmente el G7?

El futuro del G7 ha sido recientemente desafiado por las tensiones con Rusia y con China, países que incluso han fundado su propio bloque económico, los BRICS, formado por otras economías emergentes, como Brasil, India y Sudáfrica.

Sin Rusia, el grupo es más "de ideas afines y capaz", dice M. Patrick, Director del Programa de Orden Global e Instituciones de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, en un artículo del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR).

Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desafió la unidad del G7 en una serie de cuestiones durante su primer mandato, con el jefe de comercio y clima entre ellos, alegando que los aliados estadounidenses se aprovecharon de los Estados Unidos.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto junto a los líderes mundiales frente a una fotografía familiar durante la cumbre del G7, en Evian, al este de Francia, el 16 de junio de 2026.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desafió la unidad del G7 en una serie de cuestiones durante su primer mandato. (FOTO: ISABEL INFANTES/AFP)

Además de sus divisiones internas, la dinámica externa ha disminuido la influencia global del G7, señalan analistas. Algunos argumentan que el grupo carece de relevancia sin China y otras potencias globales emergentes.

Algunos especialistas en relaciones exteriores creen que el poder y el prestigio del Grupo de los Veinte (G20), un foro para ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de diecinueve de los países más grandes del mundo, la UE y la Unión Africana (UA), ha superado al del G7.

Además, los mismos integrantes han perdido su importancia dentro de la economía global. En 1980, el G7 representaba el 51.9% del PIB mundial, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hoy en día, representa el 28% del PIB mundial.

"El G7 ya no es lo que una vez afirmó ser: un comité directivo del mundo libre", escribió Thomas Liu, investigador del Instituto para la Paz y la Diplomacia con sede en Toronto, Canadá. "Hoy en día, se está convirtiendo rápidamente en una reunión ritualizada de estados que luchan por definir lo que todavía comparten, lo que todavía pueden hacer juntos y por qué son importantes".

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G-7 Donald Trump

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