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El G7 pide a las tecnológicas proteger a los menores ante los riesgos del internet

El llamado se produce en medio de las crecientes preocupaciones por los riesgos que plantea la expansión de la inteligencia artificial
mié 17 junio 2026 12:38 PM
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Países del G7 aumentan la presión sobre OpenAI, Anthropic y otras tecnológicas para proteger a menores en internet
La declaración retoma los compromisos alcanzados a finales de mayo durante la reunión de ministros de Digital y Tecnología del G7 celebrada en París, donde los países del grupo acordaron por primera vez principios comunes para proteger a niños y adolescentes en internet (Foto: JULIA DEMAREE NIKHINSON/AFP)

Los países del G7 (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón) hicieron un llamado a las empresas tecnológicas para que desarrollen herramientas que garanticen una experiencia más segura para niños y adolescentes en internet. La petición llega en un momento en que la rápida expansión de la inteligencia artificial ha incrementado las preocupaciones sobre los riesgos que enfrentan los menores en plataformas digitales.

La solicitud fue emitida al cierre de la cumbre del G7 celebrada en Evian, Francia. En la reunión participaron líderes políticos y directivos de algunas de las principales empresas de inteligencia artificial, como Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, y Dario Amodei, fundador de Anthropic. A la declaración también se sumaron países invitados como Brasil, India, Corea del Sur, Egipto y Kenia.

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En un comunicado conjunto, los gobiernos pidieron a los proveedores de servicios digitales implementar tecnologías y sistemas que ofrezcan experiencias "seguras, protegidas y apropiadas para cada edad". La declaración retoma los compromisos alcanzados a finales de mayo durante la reunión de ministros de Digital y Tecnología del G7 celebrada en París, donde los países del grupo acordaron por primera vez principios comunes para proteger a niños y adolescentes en internet, y busca reforzar esas medidas frente a los riesgos asociados al entorno digital y al auge de la IA.

Los líderes del grupo advirtieron que niños y adolescentes pueden estar expuestos a contenidos ilegales o inapropiados, así como a interacciones perjudiciales para su salud mental y bienestar. El auge de las herramientas de inteligencia artificial añade nuevas amenazas, como la proliferación de imágenes falsas o "deepfakes" con contenido sexual, que pueden utilizarse para el acoso, la extorsión o la difusión de material no consentido.

"Los proveedores de servicios digitales deben adoptar las medidas de seguridad adecuadas y colaborar con las fuerzas del orden para reducir la discriminación contra niños, niñas y jóvenes, así como su reclutamiento, especialmente en el crimen organizado, incluyendo el narcotráfico y el extremismo violento", señala el comunicado.

Por ello, el G7 instó a las empresas desarrolladoras de IA y a las plataformas digitales a detectar y eliminar este tipo de contenidos, además de incorporar medidas de seguridad como controles parentales y mecanismos para verificar la edad de los usuarios. Estas herramientas buscan limitar el acceso de los menores a contenidos sensibles y adaptar las experiencias digitales según las diferentes etapas de desarrollo.

"A pesar de estos beneficios, los servicios digitales pueden representar riesgos para niños y jóvenes. Pueden estar expuestos a contenido e interacciones ilegales e inapropiadas para su edad, lo que perjudica su salud mental y bienestar", refirió la agrupación.

Aunque existe consenso entre las principales economías sobre la necesidad de proteger a los menores, persisten diferencias en torno a la regulación y la fiscalidad del sector tecnológico. Un ejemplo reciente es Anthropic, que suspendió el acceso a la versión más avanzada de uno de sus modelos en cumplimiento de una orden de Washington basada en preocupaciones de seguridad nacional.

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El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió una mayor regulación de los sistemas de inteligencia artificial para evitar que tecnologías avanzadas puedan ser utilizadas por regímenes autoritarios, sin embargo, advirtió que las democracias deben mantener la cooperación internacional en esta materia.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, coincidió en que Estados Unidos y la Unión Europea deben trabajar conjuntamente para garantizar que ciudadanos y empresas puedan acceder de manera segura a los modelos más avanzados de inteligencia artificial. La cooperación, afirmó, será clave para equilibrar la innovación con la protección de los usuarios más vulnerables.

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G-7 Inteligencia artificial

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