¿Qué es Dialog y por qué la filtración llamó la atención?

Dialog es una organización privada y por invitación cofundada en 2006 por el inversionista tecnológico Peter Thiel, uno de los empresarios más influyentes de Silicon Valley y cofundador de PayPal. Desde entonces organiza retiros anuales en los que reúne a funcionarios estadounidenses, representantes de gobiernos extranjeros, multimillonarios, inversionistas y ejecutivos del sector tecnológico para sostener conversaciones completamente fuera del registro público.

Hasta ahora, el grupo había evitado divulgar quiénes formaban parte de su comunidad. Sin embargo, una investigación de WIRED reveló que un conjunto de registros internos quedó expuesto en internet, dejando al descubierto tanto la identidad de asistentes como información personal que la organización prometía mantener en privado.

La filtración incluye el registro del retiro de 2026, programado del 12 al 16 de agosto en una sede cercana a Dublín, Irlanda, donde aparecen 222 personas inscritas. De ellas, 87 asistirían por primera vez, mientras que otros participantes acumulan más de una década asistiendo a estos encuentros.

Guerra, cultos y sexo: los temas que se tratan en Dialog

Uno de los aspectos que más sorprendió de los documentos filtrados fue la agenda del retiro.

Entre las sesiones programadas aparecen debates como si el dinero realmente compra la felicidad, el regreso de la energía nuclear, cómo afrontar una posible Tercera Guerra Mundial y las tecnologías utilizadas en los campos de batalla.

A esa lista se suman otros paneles con títulos poco habituales para un encuentro de este tipo. Uno de ellos es "Build-a-Cult" (Cómo construir un culto), moderado por el fundador de la plataforma cristiana Pray.com; otro es "Build-a-Party" (Cómo construir un partido político), encabezado por un exfuncionario de seguridad nacional de la Casa Blanca. La agenda también contempla una charla titulada "How's Your Sex Life?" (¿Cómo va tu vida sexual?).