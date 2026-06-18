Más allá de lo llamativo de algunos nombres, la combinación de asuntos muestra que Dialog reúne en una misma agenda discusiones sobre geopolítica, defensa, política, religión, relaciones personales y el ejercicio del poder. Según los documentos filtrados, todas las sesiones se desarrollan bajo la regla "off the record", por lo que las intervenciones de los participantes no pueden atribuirse públicamente.
Quiénes aparecen entre los integrantes
La filtración muestra una combinación poco común de poder político, económico y tecnológico. De acuerdo con la investigación de WIRED, entre los asistentes y miembros identificados destacan:
- Alexus Grynkewich: Comandante Supremo Aliado de la OTAN en Europa y jefe del Comando Europeo de Estados Unidos.
- Scott Bessent: Secretario del Tesoro de Estados Unidos.
- Ted Cruz: Senador de Estados Unidos y presidente del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado.
- Dan Driscoll: Secretario del Ejército de Estados Unidos.
- Jim Himes: Integrante de mayor rango demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.
- Joe Lonsdale: Cofundador de Palantir Technologies.
- Auren Hoffman: Presidente de Dialog y fundador de SafeGraph y LiveRamp.
- Tom Lue: Director de Asuntos Globales de la división de IA de Google DeepMind.
- Jonathan Greenblatt: Director ejecutivo de la Anti-Defamation League (ADL).
- Peter Goettler: Presidente del Cato Institute.
- Ryan Stowers: Director ejecutivo de la Charles Koch Foundation.
- Roger Myerson: Economista ganador del Premio Nobel y profesor de la Universidad de Chicago.
- Hallie Hoffman: Exconsejera general y exjefa de gabinete interina de la Drug Enforcement Administration (DEA).
- Randy Kroszner: Exgobernador de la Reserva Federal y miembro del Financial Policy Committee del Banco de Inglaterra.