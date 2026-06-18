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Revelan el grupo secreto de multimillonarios que debate una Tercera Guerra Mundial y cómo construir cultos

Una filtración dejó al descubierto a Dialog, una organización fundada por Peter Thiel que reúne en privado a empresarios, políticos y líderes tecnológicos de alto nivel.
jue 18 junio 2026 07:37 PM
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Con la filtración, Dialog dejó de ser una organización prácticamente desconocida para el público y quedó bajo escrutinio por la influencia de sus integrantes. (Foto: Getty Images)

Durante casi dos décadas, Dialog pasó prácticamente desapercibido fuera de un reducido círculo de empresarios, inversionistas y funcionarios de alto nivel. Sus reuniones se desarrollaban bajo estrictas reglas de confidencialidad y la identidad de sus integrantes permanecía fuera del dominio público.

Todo cambió tras una filtración que expuso documentos internos de esta organización y abrió una ventana inédita a uno de los círculos más exclusivos del poder político, económico y tecnológico.

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¿Qué es Dialog y por qué la filtración llamó la atención?

Dialog es una organización privada y por invitación cofundada en 2006 por el inversionista tecnológico Peter Thiel, uno de los empresarios más influyentes de Silicon Valley y cofundador de PayPal. Desde entonces organiza retiros anuales en los que reúne a funcionarios estadounidenses, representantes de gobiernos extranjeros, multimillonarios, inversionistas y ejecutivos del sector tecnológico para sostener conversaciones completamente fuera del registro público.

Hasta ahora, el grupo había evitado divulgar quiénes formaban parte de su comunidad. Sin embargo, una investigación de WIRED reveló que un conjunto de registros internos quedó expuesto en internet, dejando al descubierto tanto la identidad de asistentes como información personal que la organización prometía mantener en privado.

La filtración incluye el registro del retiro de 2026, programado del 12 al 16 de agosto en una sede cercana a Dublín, Irlanda, donde aparecen 222 personas inscritas. De ellas, 87 asistirían por primera vez, mientras que otros participantes acumulan más de una década asistiendo a estos encuentros.

Guerra, cultos y sexo: los temas que se tratan en Dialog

Uno de los aspectos que más sorprendió de los documentos filtrados fue la agenda del retiro.

Entre las sesiones programadas aparecen debates como si el dinero realmente compra la felicidad, el regreso de la energía nuclear, cómo afrontar una posible Tercera Guerra Mundial y las tecnologías utilizadas en los campos de batalla.

A esa lista se suman otros paneles con títulos poco habituales para un encuentro de este tipo. Uno de ellos es "Build-a-Cult" (Cómo construir un culto), moderado por el fundador de la plataforma cristiana Pray.com; otro es "Build-a-Party" (Cómo construir un partido político), encabezado por un exfuncionario de seguridad nacional de la Casa Blanca. La agenda también contempla una charla titulada "How's Your Sex Life?" (¿Cómo va tu vida sexual?).

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Más allá de lo llamativo de algunos nombres, la combinación de asuntos muestra que Dialog reúne en una misma agenda discusiones sobre geopolítica, defensa, política, religión, relaciones personales y el ejercicio del poder. Según los documentos filtrados, todas las sesiones se desarrollan bajo la regla "off the record", por lo que las intervenciones de los participantes no pueden atribuirse públicamente.

Quiénes aparecen entre los integrantes

La filtración muestra una combinación poco común de poder político, económico y tecnológico. De acuerdo con la investigación de WIRED, entre los asistentes y miembros identificados destacan:

- Alexus Grynkewich: Comandante Supremo Aliado de la OTAN en Europa y jefe del Comando Europeo de Estados Unidos.

- Scott Bessent: Secretario del Tesoro de Estados Unidos.

- Ted Cruz: Senador de Estados Unidos y presidente del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado.

- Dan Driscoll: Secretario del Ejército de Estados Unidos.

- Jim Himes: Integrante de mayor rango demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

- Joe Lonsdale: Cofundador de Palantir Technologies.

- Auren Hoffman: Presidente de Dialog y fundador de SafeGraph y LiveRamp.

- Tom Lue: Director de Asuntos Globales de la división de IA de Google DeepMind.

- Jonathan Greenblatt: Director ejecutivo de la Anti-Defamation League (ADL).

- Peter Goettler: Presidente del Cato Institute.

- Ryan Stowers: Director ejecutivo de la Charles Koch Foundation.

- Roger Myerson: Economista ganador del Premio Nobel y profesor de la Universidad de Chicago.

- Hallie Hoffman: Exconsejera general y exjefa de gabinete interina de la Drug Enforcement Administration (DEA).

- Randy Kroszner: Exgobernador de la Reserva Federal y miembro del Financial Policy Committee del Banco de Inglaterra.

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- Souad Mekhennet: Periodista especializada en seguridad nacional y ex corresponsal de The Washington Post.

Además, la investigación señala que el grupo también reúne a funcionarios de la administración de Donald Trump, dos senadores estadounidenses, seis integrantes de la llamada "PayPal Mafia", un embajador en funciones en Estados Unidos, un exjefe de inteligencia de Medio Oriente, ejecutivos de Google y Google DeepMind, multimillonarios de fondos de inversión y capital privado, líderes religiosos, académicos, autores de libros superventas y actores de televisión.

Antecedentes de Dialog

Las referencias públicas sobre la organización son escasas.

Uno de los pocos documentos conocidos surgió en 2022, cuando el estadístico Andrew Gelman publicó en su blog una invitación al evento. En ella se mencionaba una cuota de inscripción superior a 16,000 dólares.

Otro episodio llamó la atención este año cuando, dentro de los archivos del caso Jeffrey Epstein difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, apareció una invitación enviada en 2014. Aunque en una lista histórica figura el nombre "Jeff Epstein", la investigación aclara que corresponde al exdirector financiero de Oracle y no al fallecido traficante sexual.

Con la filtración, Dialog dejó de ser una organización prácticamente desconocida para el público y quedó bajo escrutinio por la influencia de sus integrantes, los temas que aborda en privado y la cantidad de información confidencial que terminó expuesta.

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Estados Unidos Guerra Inteligencia artificial

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