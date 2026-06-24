Keiko Fujimori se perfila para ganar la presidencia de Perú

Fujimori aventaja por poco más de 43,000 votos a Sánchez, con más de 19 millones de votos contabilizados. La diferencia entre ambos ya no puede ser revertida, pues quedan 39,300 votos correspondientes a 131 actas electorales. La segunda vuelta se realizó el 7 de junio.

Los resultados oficiales solo se conocerán dentro de unos días, indicó el martes a la AFP un vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Sánchez dijo en conferencia de prensa la mañana del martes que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori y aseguró que ha ocurrido "una grave afectación del proceso electoral", específicamente durante el sufragio en el exterior.

El candidato anunció que acudirá a instancias internacionales y convocó una nueva movilización para el sábado en Lima.

El izquierdista pidió el lunes la anulación de los votos emitidos en el extranjero.

Sánchez alega presuntas irregularidades administrativas y de custodia del organismo electoral en la votación del extranjero que representa unos 300,000 votos y que favoreció en gran parte a Fujimori.

El dirigente sostiene que excluyendo el voto emitido fuera del país, mantiene una ventaja de unos 25,000 sufragios sobre su rival.

El JNE declaró esta noche improcedente el pedido de nulidad de las mesas de peruanos en el extranjero, por ser extemporánea y por falta de pago de las tasas electorales.

El candidato vicepresidencial de Fuerza Popular, Luis Galarreta, cuestionó la decisión de Sánchez de no reconocer un eventual gobierno de Fujimori y afirmó que solo los organismos electorales pueden validar los resultados.

Advirtió además que desconocer el proceso podría derivar en acciones al margen de la ley y afectar el orden democrático.

Fuerza Popular, la agrupación de Fujimori, ha señalado que esperará el 100% del conteo para proclamarse ganadora.