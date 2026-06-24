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México vs. Chequia, parejos en crecimiento, pero no en riqueza por habitante

Mientras ambas economías avanzan a ritmos similares y tienen bajo desempleo, el país europeo supera ampliamente a México en desarrollo humano.
mié 24 junio 2026 09:12 AM
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México vs. República Checa, el duelo entre dos economías con crecimiento moderado
República Checa intentará arruinar la fiesta mexicana, pues necesita una victoria para mantener vivas sus esperanzas en el Mundial 2026. (FOTO: LARS BARON/Getty Images via AFP)

México se enfrentará a República Checa este miércoles para cerrar su participación en la fase de grupos del Mundial 2026. La selección mexicana buscará en el encuentro en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca) un logro inédito: ganar todos sus partidos en la primera etapa del torneo. En cambio, Chequia intentará aguar la fiesta mexicana para mantener vivas sus esperanzas mundialistas, tras sumar una derrota y un empate.

En el terreno económico, México y Chequia se encuentran en una cancha más pareja. Los dos países forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un foro formado por 38 economías industrializadas y emergentes, cuyo objetivo es el diseño y la coordinación de políticas públicas que mejoren el bienestar social y económico.

Lee: ¿A qué hora juega México vs. Chequia hoy?

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Chequia forma parte de la Unión Europea, lo que le permite tener acceso al Mercado Único Europeo, que permite la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales entre los 27 Estados miembros.

Así se comparan las economías de los dos países.

Las semejanzas económicas

México es la economía número 12 del mundo, con un PIB de 1.86 billones de dólares, de acuerdo con información del Banco Mundial. En cambio, Chequia es la economía número 44, con un PIB de 347,030 millones de dólares, equivalente a una quinta parte del mexicano

Sin embargo, en el PIB per cápita, un indicador que mide el valor promedio de la riqueza por cada habitante del país, Chequia está mucho mejor posicionado, con 31,823 dólares, de acuerdo con el Banco Mundial. En México, este indicador es de 14,185 dólares.

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Los dos países mantienen un ritmo de crecimiento similar. En 2024, la economía de Chequia creció 1.2% anual, bastante cercano al incremento del 1.4% que el PIB mexicano registró durante el mismo periodo.

La tasa de desempleo también es muy parecida. En el caso mexicano era de 2.7% al 2024, de acuerdo con información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras que para Chequia era de 2.8% en ese periodo, indica la misma fuente.

La gente camina por la Plaza de la Ciudad Vieja mientras la Iglesia Tyn está detrás el 14 de julio de 2022 en Praga, República Checa. La capital checa está viendo un fuerte aumento en el número de turistas visitantes después de la caída de los últimos años de Covid, aunque la ciudad aún no ha alcanzado los niveles anteriores a 2019.
República Checa tiene un PIB per capita de 31,823 dólares, más del doble del mexicano. (FOTO: SeanGallup/Getty Images)

Chequia gana a México en indicadores sociales

República Checa supera a México en varios indicadores sociales. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el país centroeuropeo tiene un Muy alto desarrollo humano. Ocupa el lugar 29 (de 193) del Índice de Desarrollo Humano. En cambio, el país norteamericano está en el puesto 81 y es considerado un país de Alto Desarrollo Humano.

Chequia cuenta con una esperanza de vida de 80 años, frente a los 75 años de expectativa de la población mexicana.

Además, Chequia registra una tasa de pobreza extrema —medida con la línea internacional de 3 dólares diarios— de 0%.. En el mismo indicador, México tiene una tasa de 1.6% de la población.

La gente camina bajo la Torre del Puente de la Ciudad Vieja en el Puente de Carlos el 14 de julio de 2022 en Praga, República Checa. La capital checa está viendo un fuerte aumento en el número de turistas visitantes después de la caída de los recientes años de Covid, aunque la ciudad aún no ha alcanzado los niveles anteriores a 2019
Cheqquia cuenta con un Muy Alto Desarrollo Humano. (SeanGallup/Getty Images)

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México ocupa el puesto número 141 de 181 en el Índice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional, en cambio Chequia se encuentra en el puesto número 39, lejos todavía de las naciones nórdicas, pero con un desempeño mejor al mexicano.

La relación económica de México y Chequia

México y República Checa mantienen un intercambio económico discreto, debido a que este está más orientado a otros mercados. En el caso mexicano, la mayoría de sus exportaciones se van a Estados Unidos, mientras que los checos mantienen una relación mucho más estrecha con potencias europeas como Francia y Alemania, país con el que comparte frontera.

México es el principal socio comercial de Chequia en Latinoamérica, mientras que Chequia es el décimo mercado europeo más importante para las exportaciones mexicanas.

La gente compra en un mercado de agricultores en la orilla del río Vltava el 10 de octubre de 2020 en Praga, República Checa. Después de relajar casi todas las medidas restrictivas en el verano, el gobierno checo ha respondido a uno de los peores aumentos en los países europeos declarando el estado de emergencia a principios de esta semana.
México tiene un déficit comercial de 1,562 millones de dolares con Chequia. (FOTO: Gabriel Kuchta/Getty Images)

De acuerdo con información del Banco de México, en 2025, México exportó bienes por 565 millones de dólares a Chequia, mientras que importó 2,126 millones de dólares, lo que lo deja con una balanza negativa de 1,562 millones de dólares.

Las principales exportaciones de México a Chequia en 2024 fueron partes y accesorios de máquinas, por 88.1 millones de dólares, de acuerdo con la Secretaría de Economía. Los principales destinos en México de las importaciones provenientes de Chequia fueron Ciudad de México, Puebla y Jalisco y Sonora.

México importó de Chequia en 2024 principalmente teléfonos, incluidos los teléfonos móviles. Los principales destinos de las importaciones realizadas a Chequia fueron Ciudad de México, Puebla y Jalisco, indica la misma dependencia.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 República Checa

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