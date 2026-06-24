Chequia forma parte de la Unión Europea, lo que le permite tener acceso al Mercado Único Europeo, que permite la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales entre los 27 Estados miembros.

Así se comparan las economías de los dos países.

Las semejanzas económicas

México es la economía número 12 del mundo, con un PIB de 1.86 billones de dólares, de acuerdo con información del Banco Mundial. En cambio, Chequia es la economía número 44, con un PIB de 347,030 millones de dólares, equivalente a una quinta parte del mexicano

Sin embargo, en el PIB per cápita, un indicador que mide el valor promedio de la riqueza por cada habitante del país, Chequia está mucho mejor posicionado, con 31,823 dólares, de acuerdo con el Banco Mundial. En México, este indicador es de 14,185 dólares.

Los dos países mantienen un ritmo de crecimiento similar. En 2024, la economía de Chequia creció 1.2% anual, bastante cercano al incremento del 1.4% que el PIB mexicano registró durante el mismo periodo.

La tasa de desempleo también es muy parecida. En el caso mexicano era de 2.7% al 2024, de acuerdo con información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras que para Chequia era de 2.8% en ese periodo, indica la misma fuente.

República Checa tiene un PIB per capita de 31,823 dólares, más del doble del mexicano. (FOTO: SeanGallup/Getty Images)

Chequia gana a México en indicadores sociales

República Checa supera a México en varios indicadores sociales. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el país centroeuropeo tiene un Muy alto desarrollo humano. Ocupa el lugar 29 (de 193) del Índice de Desarrollo Humano. En cambio, el país norteamericano está en el puesto 81 y es considerado un país de Alto Desarrollo Humano.

Chequia cuenta con una esperanza de vida de 80 años, frente a los 75 años de expectativa de la población mexicana.

Además, Chequia registra una tasa de pobreza extrema —medida con la línea internacional de 3 dólares diarios— de 0%.. En el mismo indicador, México tiene una tasa de 1.6% de la población.