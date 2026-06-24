¿A qué hora es el partido de México vs. Chequia hoy? Horario y transmisión del juego

México enfrentará a Chequia en su tercer y último partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , un encuentro que ha generado gran expectativa entre los aficionados, quienes buscan conocer la fecha, el horario y las opciones para seguirlo en vivo.

Aunque el Tricolor ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final y el liderato del Grupo A tras derrotar a Sudáfrica y República de Corea, el partido mantiene una importancia especial. Una victoria permitiría a la selección mexicana cerrar la fase de grupos con paso perfecto, una marca inédita para el equipo en la historia de los Mundiales.

Además, llegar con tres triunfos consecutivos reforzaría la confianza del conjunto dirigido por Javier Aguirre y le permitiría afrontar la fase de eliminación directa con mayor ritmo competitivo. A continuación, te contamos todos los detalles del encuentro.