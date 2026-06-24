Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tendencias

¿A qué hora es el partido de México vs. Chequia hoy? Horario y transmisión del juego

México llega clasificado a los dieciseisavos de final y ahora intentará mantener el paso perfecto antes de la ronda de eliminación directa.
mié 24 junio 2026 08:07 AM
Añadir Expansión en Google
¿A qué hora juega México vs. Chequia mañana en el Estadio Azteca? Horario y dónde ver el partido en vivo
México enfrenta a Chequia en su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. (Foto: Gabriela Pérez Montiel/Cuartoscuro )

México enfrentará a Chequia en su tercer y último partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , un encuentro que ha generado gran expectativa entre los aficionados, quienes buscan conocer la fecha, el horario y las opciones para seguirlo en vivo.

Aunque el Tricolor ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final y el liderato del Grupo A tras derrotar a Sudáfrica y República de Corea, el partido mantiene una importancia especial. Una victoria permitiría a la selección mexicana cerrar la fase de grupos con paso perfecto, una marca inédita para el equipo en la historia de los Mundiales.

Además, llegar con tres triunfos consecutivos reforzaría la confianza del conjunto dirigido por Javier Aguirre y le permitiría afrontar la fase de eliminación directa con mayor ritmo competitivo. A continuación, te contamos todos los detalles del encuentro.

Publicidad

¿Cuándo juega México vs. Chequia?

México enfrentará a Chequia este miércoles 24 de junio de 2026 en su último partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y se disputará en el Estadio Ciudad de México, inmueble que para gran parte de la afición sigue siendo identificado como el Estadio Azteca .

Aunque el silbatazo inicial será por la noche, se prevé que las puertas del estadio abran varias horas antes para facilitar el ingreso de los aficionados. Por ello, las autoridades esperan una importante afluencia de personas y posibles afectaciones viales en la zona sur de la capital, particularmente sobre Calzada de Tlalpan y vialidades aledañas, desde el mediodía.

estados-adelantan-fin-clases-sep-2026
Estados

¿Hay clases el 24 de junio por el México vs Chequia? Lo que pasará en CDMX, Edomex, Guadalajara y Monterrey

Publicidad

¿Cómo y dónde ver el partido en vivo?

Los aficionados podrán seguir el México vs. Chequia a través de televisión abierta. El encuentro será transmitido por Canal 5, de Televisa, y Azteca 7, de TV Azteca, por lo que podrá verse sin costo en todo el país.

Para quienes prefieran seguirlo por internet, también estará disponible en ViX, la plataforma de streaming que cuenta con los derechos de transmisión de todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Debido a que se trata del último partido de la fase de grupos para la Selección Mexicana, se espera una amplia audiencia tanto en televisión como en plataformas digitales, especialmente después de que el Tricolor asegurara su clasificación a los dieciseisavos de final y el liderato del Grupo A.

méxico vs corea del sur partido.png
El encuentro se jugará el miércoles 24 de junio a las 19:00 horas. (Fotografía: David Ramos/Getty Images)

Lee: ¿Qué partidos serán transmitidos por TV abierta hoy?

Publicidad

¿Contra quién podría jugar México en los dieciseisavos de final?

México ya aseguró el primer lugar del Grupo A, por lo que en los dieciseisavos de final no enfrentará al segundo lugar de otro sector, sino a uno de los mejores terceros lugares del torneo.

El formato del Mundial 2026 contempla que los ocho mejores terceros lugares avancen a la ronda de eliminación directa. Dependiendo de qué selecciones logren clasificarse bajo ese criterio, el rival del Tricolor saldrá de los grupos C, E, F, H o I.

Ley seca el 24 de junio en CDMX: no habrá venta de alcohol por el partido México vs. Chequia en estos lugares
CDMX

Ley seca en la CDMX por México vs Chequia: fecha, horario y colonias afectadas

De acuerdo con proyecciones matemáticas publicadas por The Athletic, los rivales más probables para México son estos:

Escocia (Grupo C)

Cabo Verde (Grupo H)

Arabia Saudita (Grupo H)

Actualmente, la mayor probabilidad apunta a que el adversario provenga del Grupo H, que integran España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. Este escenario concentra cerca del 39% de las combinaciones posibles.

La segunda opción más probable es que el rival llegue desde el Grupo E, donde compiten Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao. Después aparece el Grupo C, integrado por Brasil, Marruecos y Escocia.

El rival definitivo se conocerá una vez que concluyan todos los partidos de la fase de grupos y la FIFA determine cuáles son los ocho mejores terceros lugares del campeonato. Lo único seguro es que México disputará su partido de dieciseisavos de final el próximo 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Tags

Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Selección Mexicana

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad