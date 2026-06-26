Con maquinaria pesada y, en muchos casos, con sus propias manos, rescatistas y voluntarios continúan removiendo toneladas de escombros en edificios colapsados, principalmente en La Guaira, la ciudad costera vecina a Caracas que concentra gran parte de la devastación.

La magnitud de la emergencia movilizó ayuda internacional. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que equipos especializados de al menos 17 países participan en las labores de búsqueda y rescate. Entre ellos se encuentran brigadas de México y El Salvador, que ya llegaron a Caracas, además de personal e insumos enviados por Chile y Suiza.

Las tareas avanzan lentamente debido al nivel de destrucción. En distintos puntos de Caracas y La Guaira aún hay cuerpos visibles entre los escombros, mientras rescatistas interrumpen constantemente los trabajos para guardar silencio e intentar escuchar señales de personas atrapadas.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, actualizó este viernes el saldo oficial a 589 personas fallecidas, más del doble de las 235 reportadas un día antes. Asimismo, informó que la cifra de lesionados fue ajustada a 2,980 personas.

Sin embargo, la dimensión de la tragedia podría ser mayor. En un portal creado por ciudadanos para localizar desaparecidos se han registrado casi 50,000 personas con las que sus familiares no han logrado establecer contacto. Además, autoridades legislativas venezolanas estiman que más de 200 personas permanecen atrapadas bajo estructuras colapsadas.