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Internacional

Estados Unidos y España, la relación más tensa de Trump en Europa

La negativa del gobierno de Pedro Sánchez a elevar el gasto militar abrió un nuevo choque con Donald Trump, quien amenazó con cortar el comercio bilateral y tensó aún más la relación entre ambos países.
vie 10 julio 2026 05:55 AM
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El presidente Donald Trump saluda al primer ministro de España, Pedro Sánchez, durante la cumbre para apoyar el fin de la guerra entre Israel y Hamas de más de dos años en Gaza después de un acuerdo de alto el fuego, el lunes 13 de octubre de 2025, en Sharm El Sheikh, Egipto
El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, restó gravedad a las declaraciones de Trump. (FOTO: Evan Vucci/Getty Images)

Las relaciones entre Estados Unidos y España, complicadas desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, vivieron un nuevo momento de tensión el miércoles durante la cumbre de la OTAN. El presidente norteamericano amenazó con cortar "todo el comercio" con el país europeo, al que critica por no gastar a su juicio lo suficiente en Defensa.

"España es una causa perdida. No queremos más trato comercial con España", dijo Trump, y tildó al país europeo de ser un aliado “terrible”.

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, restó gravedad a las declaraciones de su par estadounidense más tarde, pues aseguró que las relaciones entre los dos países son positivas.

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"Las relaciones entre Estados Unidos y España son en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas", indicó Sánchez a la prensa tras una cumbre de la OTAN en Ankara, donde afirmó que tuvo una conversación "coloquial" con Trump.

"Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos y, por tanto, ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez", contó Sánchez a los periodistas sobre esta breve conversación en la que también hablaron de golf.

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el canciller alemán Friedrich Merz en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 3 de marzo de 2026. El canciller Merz es el primer líder europeo en visitar al presidente Trump desde que Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra contra Irán.
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Europa en vilo: el dilema de apoyar a Trump en Irán o evitar una crisis de refugiados

Sánchez aseguró recibir con "calma y paciencia y una cierta normalidad" las declaraciones del presidente estadounidense.

El gasto militar, la manzana de la discordia entre Trump y Sánchez

Trump no se ha ahorrado críticas a la OTAN en sus dos presidencias. En primer lugar, argumenta que sus socios europeos no gastan bastante en Defensa, y en segundo, les reprocha que no se sumaran a su campaña militar contra Irán, que ha paralizado a buena parte de la economía mundial.

El líder estadounidense ha puesto en duda reiteradamente su compromiso con el Artículo 5 del Tratado de Washington , por el que se creó la OTAN en 1949 y que prevé asistencia mutua en caso de agresión a un Estado miembro por parte de un tercero.

Washington sorprendió a sus socios cuando anunció abruptamente en mayo la retirada de 5,000 soldados de Alemania y la congelación de un despliegue en Polonia, antes de desdecirse.

El octogenario presidente y su administración insisten en que Europa debe gastar más en defenderse a sí misma, al tiempo que Estados Unidos se focaliza en otros lugares del globo, empezando por Asia.

La mayor parte de las críticas a los socios de la OTAN se las ha llevado España, miembro de la alianza desde 1982.

En la cumbre del año pasado, celebrada en La Haya, Trump cuestionó a Madrid por la negativa del Gobierno de Sánchez a comprometerse con el objetivo de destinar el 5% del PIB a defensa.

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"Son el único país que no va a pagar todo, se van a quedar en el 2%. Su economía va muy bien, pero podría implosionar si algo malo ocurriese", dijo el presidente republicano en la rueda de prensa posterior al fin de la cumbre militar, en junio de 2025.

"Vamos a negociar un acuerdo comercial con España: vamos a hacer que paguen el doble. Van un poco por libre, pero al final van a tener que pagar. Es injusto”, añadió.

El gobierno de Sánchez estima que con el 2% de su PIB que consagra a estos gastos cumple con sus compromisos.

La UE salió el miércoles en defensa de España. Aseguró que "siempre garantizará" los intereses de sus Estados miembros, y le recordó a Washington sus obligaciones en virtud del reciente acuerdo comercial entre ambas partes, que del lado europeo negocia Bruselas y no cada país individualmente.

“España siempre ha sido un aliado fiable, seguro y comprometido con la Alianza Atlántica y los valores que representa. En España tiene su sede el Centro de Operaciones Aéreas de la OTAN de Torrejón de Ardoz (CAOC-TJ), que controla el espacio aéreo de la mitad sur de Europa”, indica el Ministerio de Relaciones Exteriores de España en su sitio web.

España tiene desplegadas fuerzas en Letonia, Rumanía y Turquía —con el despliegue de una batería antiaérea “Patriot”—, y contribuye en el Mediterráneo a la operación marítima de seguridad “Sea Guardian”.

Cómo es el comercio entre EU y España

El mandatario norteamericano ya había amenazado con cesar el comercio bilateral tras el inicio de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero. El gobierno de Sánchez se negó entonces a permitir el uso de las bases militares situadas en la región de Andalucía para llevar a cabo ataques aéreos contra Irán.

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"La relación bilateral entre Estados Unidos y España es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa", dijo una fuente del gobierno español a la Agencia AFP, al recordar que Washington tiene "superávit comercial con España", lo que significa que "se beneficia más de esa relación" que Madrid.

Estados Unidos exportó 27,800 millones de dólares a España en 2024, mientras que el país europeo envió productos por 20,500 millones de dólares en el mismo periodo, de acuerdo con datos del Observatorio de Complejidad Económica.

Los principales productos que Estados Unidos envía a España son petróleo crudo (6,190 millones de dólares), medicamentos envasados (4,240 millones de dólares) y vacunas, sangre, antisueros, toxinas y cultivos (1,840 millones de dólares).

España vende a Estados Unidos principalmente medicamentos envasados (1,300 millones de dólares), aceite puro de oliva (1,130 millones de dólares) y transformadores eléctricos (866 millones de dólares).

Sánchez recordó el miércoles que España forma parte de la Unión Europea (UE), que tiene una política comercial "común" que fija los acuerdos comerciales con los países de fuera del bloque. El gobierno comunitario salió en defensa de los españoles.

"Les recuerdo que el año pasado firmamos una declaración conjunta con Estados Unidos. Esperamos que cumpla los compromisos adquiridos en virtud de dicha declaración conjunta, tal y como nosotros hemos cumplido los nuestros", dijo el portavoz de la Comisión, Olof Gill.

El acuerdo, que entró en vigor el 1 de julio, establece aranceles de un máximo del 15% sobre la mayoría de las exportaciones de la UE a Estados Unidos y cero tasas a los productos industriales estadounidenses que entren en el bloque de 27 países.

Fue firmado en julio de 2025 por Trump y la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen.

México renueva su relación con España

México vive estas tensiones en un momento delicado de su relación comercial con Estados Unidos.

Washington anunció la semana pasada que decidió no extender de inmediato la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por otros 16 años y, en su lugar, optó por mantener el acuerdo bajo un esquema de revisiones anuales que podría prolongar las negociaciones hasta 2036.

Al mismo tiempo, Ciudad de México vive un deshielo diplomático con Madrid, después de años de reproches y distanciamientos.

En abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó Barcelona para una cumbre de líderes progresistas en la que se reunió con Sánchez. Durante la charla, los dos gobernantes acordaron restablecer el diálogo en materia comercial y cultural.

Dos meses después, el rey de España, Felipe VI, viajó a México para el partido entre España y Uruguay del Mundial 2026, celebrado en el Estadio Guadalajara. Como parte del viaje, sostuvo una reunión bilateral con Sheinbaum.

Además, México y la UE renovaron en mayo su acuerdo comercial para reducir aranceles y diversificar sus intercambios comerciales.

La UE es el tercer mayor socio comercial de México, aunque muy por debajo de Estados Unidos y China. El comercio bilateral con la UE cerró en 94,598 millones de dólares el año pasado, casi ocho veces menos que con Estados Unidos.

Tras la firma del acuerdo, Sheinbaum aseguró que México es "estratégico" para la Unión Europea y su relación puede ser un "ejemplo" de cómo fortalecer la economía.

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Estados Unidos Pedro Sánchez Donald Trump Organización del Tratado del Atlántico Norte

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