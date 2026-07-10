Estados Unidos y España, la relación más tensa de Trump en Europa

"Las relaciones entre Estados Unidos y España son en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas", indicó Sánchez a la prensa tras una cumbre de la OTAN en Ankara, donde afirmó que tuvo una conversación "coloquial" con Trump.

"Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos y, por tanto, ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez", contó Sánchez a los periodistas sobre esta breve conversación en la que también hablaron de golf.

Sánchez aseguró recibir con "calma y paciencia y una cierta normalidad" las declaraciones del presidente estadounidense.

El gasto militar, la manzana de la discordia entre Trump y Sánchez

Trump no se ha ahorrado críticas a la OTAN en sus dos presidencias. En primer lugar, argumenta que sus socios europeos no gastan bastante en Defensa, y en segundo, les reprocha que no se sumaran a su campaña militar contra Irán, que ha paralizado a buena parte de la economía mundial.

El líder estadounidense ha puesto en duda reiteradamente su compromiso con el Artículo 5 del Tratado de Washington , por el que se creó la OTAN en 1949 y que prevé asistencia mutua en caso de agresión a un Estado miembro por parte de un tercero.

Washington sorprendió a sus socios cuando anunció abruptamente en mayo la retirada de 5,000 soldados de Alemania y la congelación de un despliegue en Polonia, antes de desdecirse.

El octogenario presidente y su administración insisten en que Europa debe gastar más en defenderse a sí misma, al tiempo que Estados Unidos se focaliza en otros lugares del globo, empezando por Asia.

La mayor parte de las críticas a los socios de la OTAN se las ha llevado España, miembro de la alianza desde 1982.

En la cumbre del año pasado, celebrada en La Haya, Trump cuestionó a Madrid por la negativa del Gobierno de Sánchez a comprometerse con el objetivo de destinar el 5% del PIB a defensa.