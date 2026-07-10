Estados Unidos y España, la relación más tensa de Trump en Europa

"La relación bilateral entre Estados Unidos y España es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa", dijo una fuente del gobierno español a la Agencia AFP, al recordar que Washington tiene "superávit comercial con España", lo que significa que "se beneficia más de esa relación" que Madrid.
Estados Unidos exportó 27,800 millones de dólares a España en 2024, mientras que el país europeo envió productos por 20,500 millones de dólares en el mismo periodo, de acuerdo con datos del Observatorio de Complejidad Económica.
Los principales productos que Estados Unidos envía a España son petróleo crudo (6,190 millones de dólares), medicamentos envasados (4,240 millones de dólares) y vacunas, sangre, antisueros, toxinas y cultivos (1,840 millones de dólares).
España vende a Estados Unidos principalmente medicamentos envasados (1,300 millones de dólares), aceite puro de oliva (1,130 millones de dólares) y transformadores eléctricos (866 millones de dólares).
Sánchez recordó el miércoles que España forma parte de la Unión Europea (UE), que tiene una política comercial "común" que fija los acuerdos comerciales con los países de fuera del bloque. El gobierno comunitario salió en defensa de los españoles.
"Les recuerdo que el año pasado firmamos una declaración conjunta con Estados Unidos. Esperamos que cumpla los compromisos adquiridos en virtud de dicha declaración conjunta, tal y como nosotros hemos cumplido los nuestros", dijo el portavoz de la Comisión, Olof Gill.
El acuerdo, que entró en vigor el 1 de julio, establece aranceles de un máximo del 15% sobre la mayoría de las exportaciones de la UE a Estados Unidos y cero tasas a los productos industriales estadounidenses que entren en el bloque de 27 países.
Fue firmado en julio de 2025 por Trump y la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen.