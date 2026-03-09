Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Europa en vilo: el dilema de apoyar a Trump en Irán o evitar una crisis de refugiados

Los gobiernos del viejo continente reaccionan sin coordinación ante la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, mientras temen impactos en energía, seguridad y migración.
lun 09 marzo 2026 05:55 AM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el canciller alemán Friedrich Merz en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 3 de marzo de 2026. El canciller Merz es el primer líder europeo en visitar al presidente Trump desde que Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra contra Irán.
El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha enfatizado que los gobiernos occidentales comparten un interés en evitar que Irán adquiera armas nucleares y apoye a los grupos militantes regionales. (FOTO: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Europa se encuentra en un delicado equilibrio ante la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán, que ha puesto de cabeza a Oriente Medio y ya llevó los precios del petróleo por encima de los 100 dólares por barril.

Por el momento, las principales potencias de la Unión Europea y Reino Unido han condenado al régimen iraní, pero también han pedido que los gobiernos de Estados Unidos e Israel respeten el derecho internacional.

Publicidad

Los países europeos no han logrado formar un bloque común de respuesta ante esta crisis, pero las consecuencias graves en varios frentes, como los energéticos y la migración, que este conflicto puede traer, así como los ataques iraníes contra Chipre, pueden obligar al viejo continente a involucrarse mucho más en el conflicto.

¿Qué posición han adoptado las principales potencias europeas hasta el momento?

Reino Unido ha adoptado una postura transatlántica cuidadosamente equilibrada, optando por combinar las críticas al régimen iraní con los llamamientos a la desescalada. Este enfoque no ha hecho feliz a nadie en casa y ha invitado a las críticas de Donald Trump.

El primer ministro Keir Starmer enfatizó que Gran Bretaña no participó en los ataques contra Irán y inicialmente restringió el uso de Estados Unidos de su base militar Diego García en las Islas Chagos.

Después de estas negativas, Trump dijo que la relación históricamente privilegiada entre Reino Unido y Estados Unidos "ya no es lo que era”.

Lee

Los ayatolás nombran al hijo de Ali Jamenei como nuevo líder supremo de Irán
Internacional

Los ayatolás nombran al hijo de Alí Jamenei como nuevo líder supremo de Irán

"Era la relación más sólida de todas. Y ahora tenemos relaciones muy fuertes con otros países de Europa", declaró el presidente estadounidense, elogiando en particular a Francia y Alemania, pero también a la OTAN.

Pero desde entonces Londres ha reafirmado que las fuerzas estadounidenses pueden usar su base para defender a sus aliados regionales y proporcionar la seguridad de Israel, y ha pasado a proporcionar apoyo militar defensivo en la región mientras insta a los esfuerzos diplomáticos para evitar una guerra regional más amplia.

Estados Unidos comenzó a utilizar bases militares británicas para llevar a cabo "operaciones defensivas" en la guerra en Oriente Medio, anunció este sábado el Ministerio de Defensa de Reino Unido.

Bombarderos B‑1 estadounidenses aterrizaron en la base militar de Fairford, en el suroeste de Inglaterra, constató la AFP el sábado.

Publicidad

Trump, entre tanto, dijo el sábado que no es necesario que Londres envíe dos portaviones a Oriente Medio, poco después de que medios británicos informaran que la Armada Real estaba preparando el envío de las naves para un posible despliegue.

Francia ha adoptado una postura más crítica desde lo moral. El presidente Emmanuel Macron ha advertido que la acción militar llevada a cabo fuera del derecho internacional corre el riesgo de socavar la estabilidad global y ha pedido discusiones de emergencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Lee

Un hombre musulmán chiíta sostiene un cartel del difunto líder supremo iraní Ayatolá Ali Khamenei, asesinado en un ataque estadounidense-israelí contra Teherán, y un conjunto de cuentas de oración durante un mitin en la Plaza Tahrir, en Bagdad, el 6 de marzo de 2026.
Internacional

Una radiografía del ataque que mató a Ali Jamenei, el líder supremo de Irán

Al mismo tiempo, París ha evitado la confrontación directa con Washington y ha condenado firmemente las represalias iraníes. Macron también ordenó que el portaaviones francés Charles de Gaulle y otros activos militares fueran enviados a la región para proteger los intereses franceses, especialmente su base Camp de la Paix en Abu Dhabi, que alberga aviones de combate franceses Rafale, activos de vigilancia y unidades de entrenamiento del ejército.

“Por lo tanto, la respuesta de Francia trata de defender el principio de legalidad internacional mientras se mantiene la alineación estratégica con los Estados Unidos”, indicó Matthias Matthijs, miembro principal para Europa del Consejo de Relaciones Exteriores.

Macron habló el domingo con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, e Irán, Masud Pezeshkian, ante quienes defendió la necesidad de cesar los ataques iraníes a países vecinos.

"He subrayado la necesidad de que Irán cese de inmediato sus ataques contra los países de la región", expresó Macron en la red X. Macron agregó que Irán también debe garantizar "la libertad de navegación poniendo fin al cierre de facto del estrecho de Ormuz".

Publicidad

La posición de Alemania ha sido más comprensiva con los objetivos subyacentes de Estados Unidos e Israel en su nueva operación militar conjunta en Oriente Medio. El canciller Friedrich Merz ha descrito a Irán como una amenaza importante para la seguridad y ha argumentado que décadas de sanciones y diplomacia no han logrado detener las actividades desestabilizadoras de Teherán.

Lee

Conflicto Irán EU Irán
Internacional

Intensos bombardeos en Irán y Líbano; Trump amenaza con ampliar ataques contra Teherán

Mientras que Berlín se unió a Francia y al Reino Unido en sus llamamientos a la moderación, Merz también ha enfatizado que los gobiernos occidentales comparten un interés en evitar que Irán adquiera armas nucleares y apoye a los grupos militantes regionales.

"Ahora no es el momento de sermonear a nuestros socios y aliados", dijo antes de volar a Washington a principios de esta semana. Durante su visita a la Casa Blanca, Merz mencionó que estaban "en la misma página", pero se quedó callado cuando Trump criticó a algunos de sus homólogos europeos.

Hizo hincapié en que Alemania tenía la intención de trabajar con los Estados Unidos para prepararse para "lo que vendrá el día después" del conflicto.

Merz advirtió este viernes que las operaciones militares contra Irán no deben conducir a un colapso de ese país, y alertó sobre el riesgo de una oleada migratoria incontrolada.

"Una guerra interminable no es de nuestro interés. Lo mismo se aplica a un colapso del Estado iraní o a conflictos por poder librados en suelo de Irán", señaló en un comunicado.

"Escenarios así podrían tener consecuencias de gran alcance para Europa, también en materia de seguridad, suministro energético y migración", apuntó.

España, la gran negativa

España ha sido el país europeo con la respuesta más frontal ante el conflicto, lo que le valió un enfrentamiento directo con el gobierno estadounidense.

El gobierno español negó "tajantemente" cualquier intención de colaborar militarmente con Washington, después de que la Casa Blanca anunciara un cambio de posición de España.

"Nuestra posición sigue absolutamente invariable y desmiento tajantemente cualquier cambio", afirmó la noche del miércoles a la radio Cadena SER el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reiterando la negativa de permitir a Estados Unidos usar bases españolas para atacar Irán.

Lee

Esta combinación de imágenes de archivo creadas el 4 de marzo de 2026 muestra al presidente estadounidense Donald Trump (Ir) esperando para hablar durante una ceremonia de Medalla de Honor en la Sala Este de la Casa Blanca el 2 de marzo de 2026, en Washington, DC, y el primer ministro español Pedro Sánchez mirando después de una reunión con el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, en la Torre Ejecutiva, la sede del gobierno, en Montevideo el 22 de julio de 2025.
Internacional

El rechazo de España a la ofensiva contra Irán desata la furia de Trump y pone en jaque la relación bilateral

Albares respondió así a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien sembró la duda momentos antes al afirmar que "en las últimas horas" España había "acordado cooperar con el ejército estadounidense".

"Nuestra posición sobre el uso de las bases sobre la guerra en Oriente Medio (...) no ha cambiado en absoluto", subrayó Albares.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, fue firme por la mañana en una declaración institucional en el Palacio de La Moncloa en Madrid, cuando señaló: "La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra".

"No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno", agregó.

El martes, desde la Casa Blanca, Trump había reaccionado irritado ante la decisión española de no permitir el uso de las bases de Rota y Morón, en el sur del país, acusando a España de comportarse como un "aliado terrible" y amenazando con suspender el comercio entre ambos países.

Tags

España Irán Estados Unidos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad