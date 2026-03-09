Europa en vilo: el dilema de apoyar a Trump en Irán o evitar una crisis de refugiados

Los países europeos no han logrado formar un bloque común de respuesta ante esta crisis, pero las consecuencias graves en varios frentes, como los energéticos y la migración, que este conflicto puede traer, así como los ataques iraníes contra Chipre, pueden obligar al viejo continente a involucrarse mucho más en el conflicto.

¿Qué posición han adoptado las principales potencias europeas hasta el momento?

Reino Unido ha adoptado una postura transatlántica cuidadosamente equilibrada, optando por combinar las críticas al régimen iraní con los llamamientos a la desescalada. Este enfoque no ha hecho feliz a nadie en casa y ha invitado a las críticas de Donald Trump.

El primer ministro Keir Starmer enfatizó que Gran Bretaña no participó en los ataques contra Irán y inicialmente restringió el uso de Estados Unidos de su base militar Diego García en las Islas Chagos.

Después de estas negativas, Trump dijo que la relación históricamente privilegiada entre Reino Unido y Estados Unidos "ya no es lo que era”.

"Era la relación más sólida de todas. Y ahora tenemos relaciones muy fuertes con otros países de Europa", declaró el presidente estadounidense, elogiando en particular a Francia y Alemania, pero también a la OTAN.

Pero desde entonces Londres ha reafirmado que las fuerzas estadounidenses pueden usar su base para defender a sus aliados regionales y proporcionar la seguridad de Israel, y ha pasado a proporcionar apoyo militar defensivo en la región mientras insta a los esfuerzos diplomáticos para evitar una guerra regional más amplia.

Estados Unidos comenzó a utilizar bases militares británicas para llevar a cabo "operaciones defensivas" en la guerra en Oriente Medio, anunció este sábado el Ministerio de Defensa de Reino Unido.

Bombarderos B‑1 estadounidenses aterrizaron en la base militar de Fairford, en el suroeste de Inglaterra, constató la AFP el sábado.