Grupos conservadores de EU buscan reabrir el debate sobre el voto femenino

Una de las principales voceras de esta idea es Samantha Faith Stone, una influencer cristiana conservadora con más de 500,000 seguidores en Instagram. De acuerdo con ella, las mujeres tienden a apoyar a candidatos más liberales, por lo que cambiar el sistema de votación resultaría en un Estados Unidos más cristiano y conservador.

Los hombres favorecieron a Trump por 12 puntos porcentuales en las elecciones de 2024, mientras que las mujeres favorecieron a la demócrata Kamala Harris por 7 puntos, de acuerdo con un análisis del Pew Research Center.

El 46% de las mujeres votaron por Trump en las últimas elecciones, en comparación con el 44% de las mujeres cuatro años antes.

Trump obtuvo la mayoría de los votos de las mujeres blancas, quienes lo favorecieron con un margen de 4 puntos, 51% votaron por el republicano, mientras que 47% lo hizo por la exvicepresidenta. En cambio, las mujeres negras e hispanas votaron mayoritariamente por Harris, con 89% y 52% respectivamente.

El camino al voto en Estados Unidos

El derecho al voto femenino fue una lucha de varias décadas, aunque el punto de partida no es del todo claro, de acuerdo con el Brennan Center for Justice. La idea más aceptada es que el movimiento sufragista nació en la Convención de Seneca Falls en 1848.

“Entre sus demandas más destacadas estaba el derecho al voto, una idea radical para su tiempo, que encendió el movimiento sufragista y alentó debates internacionales sobre los derechos de las mujeres”, de acuerdo con Amnistía Internacional.

Sin embargo, desde la década de 1830, el impulso por el sufragio femenino estaba profundamente entrelazado con el movimiento para abolir la esclavitud.

Ida Wells Barnett fue una de las referentes de la lucha sufragista en Estados Unidos. (FOTO: R. Gates/Getty Images)

Antes de ser una ley federal, varios estados del oeste comenzaron a otorgar el sufragio a las mujeres. Wyoming fue el primero en 1869, seguido por Utah, Colorado e Idaho antes de finalizar el siglo XIX.

Hasta la década de 1910, 23 estados otorgaron a las mujeres derechos de voto totales o parciales a través de una serie de campañas exitosas, de acuerdo con el Brennan Center.