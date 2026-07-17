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Internacional

FDA vincula lechuga de México con brote de diarrea que ha enfermado a más de 1,600 personas en EU

Autoridades sanitarias investigan un brote de Cyclospora que suma 1,644 casos y 94 hospitalizaciones. La pesquisa llevó a la FDA hasta un proveedor mexicano de lechuga iceberg.
vie 17 julio 2026 09:41 AM
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La investigación realizada por la agencia llevó a las autoridades hasta un proveedor de lechuga iceberg de México utilizada en restaurantes Taco Bell. (Expansión|ChatGPT)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) investiga un brote de infecciones por Cyclospora que ha enfermado a 1,644 personas y provocado 94 hospitalizaciones en cinco estados del país. La investigación realizada por la agencia llevó a las autoridades hasta un proveedor de lechuga iceberg de México utilizada en restaurantes Taco Bell.

Aunque ya se identificó una posible fuente común, las autoridades continúan trabajando para determinar el origen exacto de la contaminación y el alcance total del problema.

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La investigación de la FDA apunta a un proveedor mexicano de lechuga iceberg

La actualización más reciente de la FDA, publicada el 16 de julio de 2026, señala que la agencia y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), junto con autoridades estatales y locales, investigan un brote multiestatal de infecciones por Cyclospora.

La pesquisa se concentró en lechuga iceberg rallada servida en restaurantes Taco Bell. Tras rastrear la cadena de suministro de los alimentos consumidos por personas que enfermaron, la FDA encontró un punto de convergencia en un solo proveedor mexicano de lechuga iceberg.

Hasta ahora, la autoridad sanitaria no ha informado públicamente el nombre de la empresa involucrada. Tampoco ha determinado si toda la producción del proveedor está afectada o únicamente ciertos lotes distribuidos durante el periodo investigado.

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Más de 1,600 personas enfermaron y 94 terminaron hospitalizadas

La investigación contabiliza 1,644 personas infectadas con Cyclospora que reportaron haber estado expuestas a establecimientos Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Los casos incluidos en el brote comenzaron entre el 13 de mayo y el 13 de julio de 2026. Del total de afectados, 94 requirieron hospitalización y no se han reportado fallecimientos.

La FDA aclara que estos casos forman parte de un subconjunto específico de infecciones detectadas a nivel nacional. Por ello, los números relacionados con esta investigación no representan todos los contagios de Cyclospora registrados en Estados Unidos durante 2026.

El análisis de pacientes llevó a la lechuga iceberg como principal sospechosa

Uno de los elementos que fortaleció la investigación fue el análisis realizado en Michigan sobre los hábitos de consumo de personas afectadas por el brote.

Autoridades sanitarias revisaron los detalles de exposición alimentaria de 190 pacientes que reportaron haber comido en Taco Bell antes de enfermarse. Posteriormente compartieron esos resultados con los CDC para profundizar la investigación.

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Al estudiar los ingredientes presentes en los alimentos consumidos por ese grupo, encontraron que nueve de cada diez entrevistados dijeron haber comido lechuga iceberg. Ese patrón permitió enfocar la búsqueda en un ingrediente específico y reforzó las conclusiones obtenidas mediante el rastreo de la cadena de suministro.

Qué síntomas provoca la infección por Cyclospora

La mayoría de las personas infectadas desarrolla diarrea acompañada de evacuaciones frecuentes. Sin embargo, la enfermedad puede manifestarse de diversas formas dependiendo de cada paciente.

Entre los síntomas más comunes se encuentran pérdida de apetito, reducción de peso, dolor o cólicos abdominales, inflamación, exceso de gases, náuseas y fatiga. Algunos pacientes también pueden presentar vómito, dolor de cabeza, fiebre o malestar corporal.

No todas las personas desarrollan síntomas. Aun así, cuando la enfermedad no recibe tratamiento adecuado puede provocar deshidratación y complicaciones que requieren atención médica especializada.

Otro aspecto que preocupa a las autoridades es que los síntomas pueden desaparecer temporalmente y reaparecer posteriormente. Personas inmunocomprometidas tienen un mayor riesgo de sufrir cuadros más severos y prolongados.

Los manifestantes protestan contra el ICE durante una vigilia pacífica en honor a un hombre colombiano de 26 años que recibió un disparo fatal durante una operación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Biddeford, Maine, el 13 de julio de 2026.
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Recomendaciones de la FDA

La agencia pidió evitar el consumo de alimentos que contengan lechuga iceberg rallada procedente de México servida en los establecimientos incluidos en la investigación.

Quienes desarrollen síntomas compatibles con ciclosporiasis deben buscar atención médica, especialmente si consumieron este ingrediente durante las dos semanas previas al inicio de las molestias.

También se recomienda limpiar y desinfectar cuidadosamente superficies, recipientes o utensilios que hayan estado en contacto con alimentos potencialmente afectados. Esta medida busca reducir riesgos de contaminación cruzada dentro de los hogares.

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La FDA recordó que las recomendaciones podrían ampliarse o modificarse conforme se obtengan nuevos hallazgos sobre la distribución del producto investigado.

Las medidas que ya tomaron la FDA y Taco Bell

Mientras continúa la investigación, la FDA trabaja directamente con el proveedor identificado para determinar si todavía existen productos potencialmente contaminados dentro del mercado estadounidense.

Como parte de estas acciones, autoridades federales y estatales comenzaron la recolección de muestras para realizar pruebas de laboratorio y análisis adicionales.

Además, la agencia incrementó las revisiones fronterizas sobre los productos relacionados con el brote para reforzar los controles sanitarios.

Por su parte, Taco Bell se comprometió a dejar de utilizar la lechuga procedente del proveedor identificado por la investigación de trazabilidad. La cadena también colabora con las autoridades para retirar cualquier producto relacionado con el caso.

Por qué las cifras oficiales pueden seguir cambiando

La FDA advierte que los números reportados por algunos estados pueden diferir de los datos publicados por la agencia y los CDC.

Una de las razones es que ciertas autoridades estatales incluyen casos probables además de los confirmados. A nivel federal, los conteos utilizados para esta investigación consideran únicamente aquellos que han sido verificados.

También existen reportes iniciales que pueden tardar en incorporarse a las bases de datos nacionales. Conforme avanza la confirmación de pacientes y se actualizan los registros, las cifras continúan ajustándose.

Debido a que la investigación sigue abierta, la FDA no descarta identificar nuevas marcas, restaurantes, comercios o canales de distribución relacionados con el brote durante las próximas semanas.

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Secretaría de Salud Estados Unidos

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