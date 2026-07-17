FDA vincula lechuga de México con brote de diarrea que ha enfermado a más de 1,600 personas en EU

La FDA recordó que las recomendaciones podrían ampliarse o modificarse conforme se obtengan nuevos hallazgos sobre la distribución del producto investigado.
Las medidas que ya tomaron la FDA y Taco Bell
Mientras continúa la investigación, la FDA trabaja directamente con el proveedor identificado para determinar si todavía existen productos potencialmente contaminados dentro del mercado estadounidense.
Como parte de estas acciones, autoridades federales y estatales comenzaron la recolección de muestras para realizar pruebas de laboratorio y análisis adicionales.
Además, la agencia incrementó las revisiones fronterizas sobre los productos relacionados con el brote para reforzar los controles sanitarios.
Por su parte, Taco Bell se comprometió a dejar de utilizar la lechuga procedente del proveedor identificado por la investigación de trazabilidad. La cadena también colabora con las autoridades para retirar cualquier producto relacionado con el caso.
Por qué las cifras oficiales pueden seguir cambiando
La FDA advierte que los números reportados por algunos estados pueden diferir de los datos publicados por la agencia y los CDC.
Una de las razones es que ciertas autoridades estatales incluyen casos probables además de los confirmados. A nivel federal, los conteos utilizados para esta investigación consideran únicamente aquellos que han sido verificados.
También existen reportes iniciales que pueden tardar en incorporarse a las bases de datos nacionales. Conforme avanza la confirmación de pacientes y se actualizan los registros, las cifras continúan ajustándose.
Debido a que la investigación sigue abierta, la FDA no descarta identificar nuevas marcas, restaurantes, comercios o canales de distribución relacionados con el brote durante las próximas semanas.