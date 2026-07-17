FDA vincula lechuga de México con brote de diarrea que ha enfermado a más de 1,600 personas en EU

La investigación de la FDA apunta a un proveedor mexicano de lechuga iceberg

La actualización más reciente de la FDA, publicada el 16 de julio de 2026, señala que la agencia y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), junto con autoridades estatales y locales, investigan un brote multiestatal de infecciones por Cyclospora.

La pesquisa se concentró en lechuga iceberg rallada servida en restaurantes Taco Bell. Tras rastrear la cadena de suministro de los alimentos consumidos por personas que enfermaron, la FDA encontró un punto de convergencia en un solo proveedor mexicano de lechuga iceberg.

Hasta ahora, la autoridad sanitaria no ha informado públicamente el nombre de la empresa involucrada. Tampoco ha determinado si toda la producción del proveedor está afectada o únicamente ciertos lotes distribuidos durante el periodo investigado.

Más de 1,600 personas enfermaron y 94 terminaron hospitalizadas

La investigación contabiliza 1,644 personas infectadas con Cyclospora que reportaron haber estado expuestas a establecimientos Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Los casos incluidos en el brote comenzaron entre el 13 de mayo y el 13 de julio de 2026. Del total de afectados, 94 requirieron hospitalización y no se han reportado fallecimientos.

La FDA aclara que estos casos forman parte de un subconjunto específico de infecciones detectadas a nivel nacional. Por ello, los números relacionados con esta investigación no representan todos los contagios de Cyclospora registrados en Estados Unidos durante 2026.

El análisis de pacientes llevó a la lechuga iceberg como principal sospechosa

Uno de los elementos que fortaleció la investigación fue el análisis realizado en Michigan sobre los hábitos de consumo de personas afectadas por el brote.

Autoridades sanitarias revisaron los detalles de exposición alimentaria de 190 pacientes que reportaron haber comido en Taco Bell antes de enfermarse. Posteriormente compartieron esos resultados con los CDC para profundizar la investigación.