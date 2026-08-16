Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Colombia pide a Trump suspender aranceles mientras remueve escombros del terremoto

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella solicita a su par estadounidense que pausará el cobro de estos impuestos para que el país sudamericano afronte la fase de reconstrucción.
dom 16 agosto 2026 02:00 PM
Añadir Expansión en Google
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos en Bogotá el 12 de agosto de 2026. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el 12 de agosto que declarará una emergencia económica en Colombia para enfrentar el terremoto que ha dejado miles de víctimas, una medida que le permite imponer impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso.
De la Espriella anunció esta semana que declarará el estado de emergencia económica, tras el colapso de más de 27,000 viviendas. (FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA/AFP)

Con pocos chances de hallar sobrevivientes, cuerpos de rescate buscan a cientos de desaparecidos por el devastador terremoto de esta semana en Colombia, mientras el gobierno espera que Estados Unidos suspenda temporalmente aranceles para afrontar la fase de reconstrucción.

El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el poder 7 de agosto, informó el sábado que sostuvo una "amigable" llamada de diez minutos con su par y aliado, Donald Trump.

De acuerdo con el mandatario colombiano de derecha, le pidió a Trump la suspensión temporal de aranceles a los productos colombianos para aliviar la economía tras los millonarios destrozos por el sismo.

Publicidad

Los aranceles aumentaron a finales de julio del 10 al 12.5%, salvo excepciones como el café o el petróleo.

La suspensión de las tarifas aliviaría "a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto", escribió de la Espriella.

El presidente agradeció a Estados Unidos la ayuda de 26.5 millones de dólares y el envío de equipos de rescate, así como a Israel por la asistencia humanitaria y los rescatistas.

¿Cuánto costará la reconstrucción de Colombia?

De la Espriella anunció esta semana que declarará el estado de emergencia económica, tras el colapso de más de 27,000 viviendas, de acuerdo con el último balance oficial.

Esa medida lo faculta a fijar impuestos o reorganizar el presupuesto sin pasar por el Congreso.

Las ciudades más devastadas, como Cali, Pereira y Manizales, necesitarán una millonaria reconstrucción.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, estimó que la reconstrucción de la tercera mayor ciudad de Colombia costará al menos 3.200 millones de dólares.

Muchos damnificados no tienen adónde ir. En las ciudades más afectadas por el sismo, muchos edificios fueron marcados con una "X" roja para alertar el riesgo de colapso y la prohibición del paso para transeúntes.

Jorge León, evacuado de su apartamento, cuenta el "dolor" que le supone "iniciar nuevamente todo". Camina junto a un camión amarillo cargado con sus pertenencias en Cali.

"Parece que estuviese viviendo una película o un sueño, no lo asimilo", dice el abogado de 41 años a la AFP.

Recomendamos

sismo-colombia
presidencia

México manda casi 20 toneladas de ayuda y militares a Colombia tras sismo

Los campamentos improvisados en parques son refugio para familias enteras.

"No pensé en nada, yo salí corriendo y dejé todo allá" en la casa, dice Cindy Serrato, ayudante de enfermería de 39 años, en una carpa junto a su hijo.

Los voluntarios no se rinden

El ruido de las retroexcavadoras, grúas y camiones retumba en las zonas más afectadas por el sismo de magnitud 7.4 que el lunes pasado derribó miles de casas, edificios, hoteles y hospitales, una destrucción que causó casi 300 muertes.

Publicidad

Atrás empiezan a quedar los momentos de silencio que acompañaron largas jornadas de búsqueda y rescate tras el sismo más letal en Colombia en este siglo.

En Cali, una pared de un edificio de cinco pisos que colapsó tras el sismo fue marcada por un rescatista con una "V" roja atravesada por una línea horizontal, señal que indica la finalización de las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes.

Pero rescatistas voluntarios se niegan a renunciar a encontrar a algunos de los más de cien desaparecidos por el terremoto, aunque se considera que después de 72 horas caen drásticamente las posibilidades de supervivencia.

"A pesar de que nos han dicho que ya han pasado muchos días, nosotros seguimos buscando vida porque queremos seguir apostándole a la vida", aseguró a la AFP el profesor Juan Carlos Tabares, de 58 años, que lidera junto a varios voluntarios el punto de rescate bautizado “Valentía".

Con información de AFP

Publicidad

Tags

Colombia Sismos Aranceles Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad