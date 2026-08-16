Colombia pide a Trump suspender aranceles mientras remueve escombros del terremoto

Los aranceles aumentaron a finales de julio del 10 al 12.5%, salvo excepciones como el café o el petróleo.

La suspensión de las tarifas aliviaría "a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto", escribió de la Espriella.

El presidente agradeció a Estados Unidos la ayuda de 26.5 millones de dólares y el envío de equipos de rescate, así como a Israel por la asistencia humanitaria y los rescatistas.

¿Cuánto costará la reconstrucción de Colombia?

De la Espriella anunció esta semana que declarará el estado de emergencia económica, tras el colapso de más de 27,000 viviendas, de acuerdo con el último balance oficial.

Esa medida lo faculta a fijar impuestos o reorganizar el presupuesto sin pasar por el Congreso.

Las ciudades más devastadas, como Cali, Pereira y Manizales, necesitarán una millonaria reconstrucción.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, estimó que la reconstrucción de la tercera mayor ciudad de Colombia costará al menos 3.200 millones de dólares.

Muchos damnificados no tienen adónde ir. En las ciudades más afectadas por el sismo, muchos edificios fueron marcados con una "X" roja para alertar el riesgo de colapso y la prohibición del paso para transeúntes.

Jorge León, evacuado de su apartamento, cuenta el "dolor" que le supone "iniciar nuevamente todo". Camina junto a un camión amarillo cargado con sus pertenencias en Cali.

"Parece que estuviese viviendo una película o un sueño, no lo asimilo", dice el abogado de 41 años a la AFP.

Los campamentos improvisados en parques son refugio para familias enteras.

"No pensé en nada, yo salí corriendo y dejé todo allá" en la casa, dice Cindy Serrato, ayudante de enfermería de 39 años, en una carpa junto a su hijo.

Los voluntarios no se rinden

El ruido de las retroexcavadoras, grúas y camiones retumba en las zonas más afectadas por el sismo de magnitud 7.4 que el lunes pasado derribó miles de casas, edificios, hoteles y hospitales, una destrucción que causó casi 300 muertes.