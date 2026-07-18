Se trata de los primeros soldados estadounidenses muertos desde que retomaron las hostilidades el 7 de julio. En total, el número de militares estadounidenses muertos desde el inicio de la guerra, en febrero, asciende ahora a 16.

El viernes, un asesor del líder supremo iraní amenazó con entrar en una "fase de ofensiva total" si los ataques estadounidenses continuaban más allá de "dos o tres días".

Irán atacó infraestructuras civiles en Kuwait por segundo día consecutivo. Desde la reanudación de las hostilidades hace más de una semana y el fin del acuerdo marco del 17 de junio, su ejército había apuntado principalmente contra bases estadounidenses.

Según las autoridades kuwaitíes, los ataques dañaron gravemente una instalación petrolera y provocaron un incendio, así como el cierre de varias unidades de producción en una central eléctrica y de desalinización de agua.

Otra instalación similar ya había sido alcanzada el día anterior.

Las autoridades condenaron "los repetidos ataques contra estas instalaciones vitales", que ponen de manifiesto "una actitud hostil sistemática" hacia estas "infraestructuras esenciales y ponen en peligro la vida y la seguridad de la población civil".

Por su parte el Consejo de Cooperación del Golfo, que agrupa a seis países de la región, condenó los ataques iraníes contra infraestructuras civiles y dijo que constituyen "crímenes de guerra".

Irán fue nuevamente bombardeado durante la noche y la ministra de Carreteras y Desarrollo Urbano, Farzaneh Sadegh, acusó al "enemigo" de apuntar a "las vías de comunicación y tránsito del país".

Las autoridades de la provincia de Hormozgán, que da al estrecho de Ormuz y que fue atacada en varias ocasiones en los últimos días, afirmaron que los ataques estadounidenses habían "destruido por completo" una estación de bombeo de agua de mar y un transformador eléctrico de una planta desalinizadora.

El ejército estadounidense, por su parte, indicó que durante la noche atacó en Irán "lugares de vigilancia, infraestructura logística militar, depósitos subterráneos de armas y medios marítimos", sin mencionar objetivos civiles.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que atacaría centrales eléctricas y puentes en Irán la próxima semana, a menos que los iraníes "se sienten a la mesa de negociaciones".

Amenaza

De su lado, el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, amenazó este sábado con infligir una "lección inolvidable" a Estados Unidos tras la reanudación de los ataques contra Irán.

"Ahora que el enemigo estadounidense busca incitar a la guerra (...) debe saber que la querida nación iraní y el frente de la resistencia tienen lecciones inolvidables que ofrecerle", afirmó el ayatolá en un mensaje escrito citado por la televisión estatal.

"La violación repetida" del protocolo de acuerdo "ha demostrado una vez más a todos que la firma del presidente estadounidense no vale nada", añadió.