España regularizará a un millón de migrantes para aliviar la presión laboral y fiscal

¿En qué consiste el plan español?

Formalizada en enero mediante el Real Decreto 316/2026, la medida ofrece permisos de residencia y de trabajo de un año a los migrantes en situación irregular presentes en España antes del 1 de enero de 2026, que puedan acreditar al menos cinco meses de estancia continuada y no tener antecedentes penales.

Hasta el 30 de junio, España registró casi 1.2 millones de solicitudes de regularización de inmigrantes bajo el plan lanzado por el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez, dos tercios de las cuales proceden de personas de Latinoamérica, según cifras difundidas el 2 de julio por el ejecutivo.

Durante el plazo establecido en este proceso extraordinario —que transcurrió entre mediados de abril y el 30 de junio— se presentaron 1,174,978 solicitudes, de las cuales más de 600,000 ya fueron tramitadas, indicó la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en una rueda de prensa en Madrid.

Se trata más del doble de la previsión inicial del gobierno, que rondaba las 500,000.

Dos tercios (67%) de los solicitantes son originarios de América Latina y cerca de una cuarta parte de África (22.9%), con un perfil en general relativamente joven (8 de cada 10 tienen menos de 45 años) y mayormente masculino (57%).

Colombia es el país de origen más representado (25.9%), por delante de Marruecos (13.3%), Venezuela (11.8%) y Perú (8.8%).

Las autoridades disponen de tres meses para tramitar las solicitudes y conceder —o no— a estos solicitantes un permiso de residencia y trabajo válido únicamente en España.

Latinoamérica va en dirección contraria.

Mientras España sigue adelante con la regularización, iniciativas similares que se pusieron en marcha en la región para hacer frente al enorme desplazamiento desde Venezuela que comenzó en 2015 han finalizado o ya no admiten nuevos solicitantes.

Por ejemplo, el gobierno de Chile, encabezado por el ultraderechista José Antonio Kast, suspendió un decreto de regularización que habría beneficiado a unas 182,000 personas, la mayoría de origen venezolano.