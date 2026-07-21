Las muertes de civiles en Ucrania por la guerra aumentan un 37% en el último semestre

El número de civiles muertos o heridos en Ucrania por la guerra contra Rusia aumentó un 37% en los primeros seis meses de 2026, alertó el martes la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
"Hemos registrado 1,396 civiles muertos y 7,978 heridos", lo que "representa un aumento del 37% en comparación con el mismo período del año anterior, y casi el doble del nivel observado en 2024", declaró desde Kiev a la prensa en Ginebra Danielle Bell, representante de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania.