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Internacional

Las muertes de civiles en Ucrania por la guerra aumentan un 37% en el último semestre

Los ataques entre Rusia y Ucrania, sobre todo las ofensivas con vehículos no tripulados, se intensifican en los meses más recientes, lo que provoca cada vez más víctimas.
mar 21 julio 2026 04:25 PM
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Un médico revisa a un paciente en una unidad de cuidados intensivos del Hospital Mechnikov en la ciudad de Dnipro el 8 de junio de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Desde que Rusia invadió en 2022, el hospital se ha convertido en el principal centro tanto para soldados como para civiles heridos en el este y sur de Ucrania
Asimismo, las bajas civiles en ambos países "debidas a ataques con drones de corto alcance aumentaron un 65%", precisó. (GENYA SAVILOV/AFP)

El número de civiles muertos o heridos en Ucrania por la guerra contra Rusia aumentó un 37% en los primeros seis meses de 2026, alertó el martes la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

"Hemos registrado 1,396 civiles muertos y 7,978 heridos", lo que "representa un aumento del 37% en comparación con el mismo período del año anterior, y casi el doble del nivel observado en 2024", declaró desde Kiev a la prensa en Ginebra Danielle Bell, representante de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania.

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Más de cuatro años después del inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania, los ataques en ambos lados del frente se intensifican y causan un número cada vez mayor de víctimas civiles.

En Rusia, "durante los primeros seis meses de este año, hemos registrado, basándonos en información procedente de fuentes abiertas de la Federación de Rusia que consideramos fiables, 250 civiles muertos y 1.596 heridos. Esto representa un aumento del 121%" en comparación con el mismo período de 2025, agregó Bell.

Asimismo, las bajas civiles en ambos países "debidas a ataques con drones de corto alcance aumentaron un 65%", precisó.

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En esta fotografía tomada el 21 de enero de 2026 y publicada el 22 de enero de 2026 por el servicio de prensa de la 93a Brigada Mecanizada Separada Kholodnyi Yar de las Fuerzas Terrestres Ucranianas, los soldados ucranianos se preparan para disparar un MRLS BM-21 "Grad" hacia posiciones rusas en un lugar no revelado cerca de Druzhkivka, región de Donetsk, en medio de la invasión rusa de Ucrania.
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"Los civiles y las infraestructuras civiles están estrictamente protegidos por el derecho internacional humanitario, y cualquier ataque deliberado contra ellos constituye un crimen de guerra", afirmó, por su parte, el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Thameen Al-Kheetan.

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