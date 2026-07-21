Las muertes de civiles en Ucrania por la guerra aumentan un 37% en el último semestre

Más de cuatro años después del inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania, los ataques en ambos lados del frente se intensifican y causan un número cada vez mayor de víctimas civiles.

En Rusia, "durante los primeros seis meses de este año, hemos registrado, basándonos en información procedente de fuentes abiertas de la Federación de Rusia que consideramos fiables, 250 civiles muertos y 1.596 heridos. Esto representa un aumento del 121%" en comparación con el mismo período de 2025, agregó Bell.

Asimismo, las bajas civiles en ambos países "debidas a ataques con drones de corto alcance aumentaron un 65%", precisó.

"Los civiles y las infraestructuras civiles están estrictamente protegidos por el derecho internacional humanitario, y cualquier ataque deliberado contra ellos constituye un crimen de guerra", afirmó, por su parte, el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Thameen Al-Kheetan.