Ucrania convierte los drones en una industria que redefine su guerra contra Rusia

Diplomáticamente, Kiev ha dejado de depender de la ayuda de Estados Unidos, que menguó con la llegada de Donald Trump al poder, mientras que aumentó la confianza en sus aliados europeos.

Incluso, el mismo Trump ha suavizado su tono con Ucrania. Este miércoles, anunció que Washington otorgará a Ucrania el "derecho a fabricar" misiles de defensa aérea Patriot.

"Una de las cosas de las que vamos a hablar es que les vamos a dar una licencia para fabricar Patriots. No está mal, ¿verdad? Así no podrán quejarse de que no les damos suficientes", dijo Trump a Zelenski.

Ucrania tiene dificultades para interceptar los ataques con misiles balísticos rusos debido a la escasez de interceptores Patriot, fabricados en Estados Unidos y esenciales para su defensa.

Ucrania ha visto aumentar su prestigio global como socio de seguridad a medida que su conocimiento y tecnología son cada vez más valorados.

Ucrania se ha convertido en un líder en tecnología de drones

En los últimos cuatro años, Ucrania ha desarrollado una de las industrias de drones más innovadoras del mundo, señala un análisis del International Crisis Group, una organización especializada en la resolución de conflictos.

Al inicio de la guerra, Ucrania dependía de Turquía para obtener drones. También dependía de otros socios extranjeros para entregar otros armamentos, desde proyectiles de artillería y misiles hasta tanques y aviones de combate.

“Desde entonces, la industria nacional de Ucrania ha resurgido y reformado, impulsada por la necesidad y el espíritu empresarial, para producir millones de drones al año”, señala el Crisis Group.

Además, la producción de Ucrania ha incluido recientemente un cambio parcialmente exitoso para alejarse de las partes chinas. Mientras que en el primer año de la guerra casi todos los drones de Ucrania dependían de componentes chinos, para 2025 esa proporción había caído a alrededor del 38 por ciento, con los fabricantes nacionales llenando el vacío, indica un análisis del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR).