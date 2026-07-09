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Internacional

Ucrania convierte los drones en una industria que redefine su guerra contra Rusia

La producción local creció hasta millones de unidades al año y redujo su dependencia de componentes chinos, mientras Kiev busca convertirse en exportador de tecnología militar.
jue 09 julio 2026 05:55 AM
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En esta fotografía de folleto tomada el 3 de julio de 2026 y publicada el 5 de julio de 2026 por el servicio de prensa de la 93a Brigada Mecanizada Separada de Kholodnyi Yar de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, un servicio de servicio ucraniano camina por una calle cubierta con una red antidrones en Druzhkivka, región de Donetsk, en medio de la invasión rusa de Ucrania.
Ucrania ha desarrollado una de las industrias de drones más innovadoras del mundo, señalan especialistas. (FOTO: IRYNA RYBAKOVA/AFP)

Ucrania ha modificado el curso de una guerra que supera los cuatro años gracias a sus avances recientes, a pesar de los intensos bombardeos rusos sobre Kiev, que hace seis días dejaron por lo menos 30 muertos.

Las fuerzas ucranianas han logrado detener, o por lo menos ralentizar, el avance ruso, debido al uso de drones, lo que hace que cualquier intento de adentrarse más allá de la línea sea lento y peligroso. Además, con cada vez más frecuencia, Ucrania lleva a cabo ataques en profundidad en territorio ruso, con ofensivas contra ciudades como Moscú y San Petersburgo.

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Diplomáticamente, Kiev ha dejado de depender de la ayuda de Estados Unidos, que menguó con la llegada de Donald Trump al poder, mientras que aumentó la confianza en sus aliados europeos.

Incluso, el mismo Trump ha suavizado su tono con Ucrania. Este miércoles, anunció que Washington otorgará a Ucrania el "derecho a fabricar" misiles de defensa aérea Patriot.

"Una de las cosas de las que vamos a hablar es que les vamos a dar una licencia para fabricar Patriots. No está mal, ¿verdad? Así no podrán quejarse de que no les damos suficientes", dijo Trump a Zelenski.

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Ucrania tiene dificultades para interceptar los ataques con misiles balísticos rusos debido a la escasez de interceptores Patriot, fabricados en Estados Unidos y esenciales para su defensa.

Ucrania ha visto aumentar su prestigio global como socio de seguridad a medida que su conocimiento y tecnología son cada vez más valorados.

Ucrania se ha convertido en un líder en tecnología de drones

En los últimos cuatro años, Ucrania ha desarrollado una de las industrias de drones más innovadoras del mundo, señala un análisis del International Crisis Group, una organización especializada en la resolución de conflictos.

Al inicio de la guerra, Ucrania dependía de Turquía para obtener drones. También dependía de otros socios extranjeros para entregar otros armamentos, desde proyectiles de artillería y misiles hasta tanques y aviones de combate.

“Desde entonces, la industria nacional de Ucrania ha resurgido y reformado, impulsada por la necesidad y el espíritu empresarial, para producir millones de drones al año”, señala el Crisis Group.

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Los drones acercan la guerra a la lógica de un videojuego

Además, la producción de Ucrania ha incluido recientemente un cambio parcialmente exitoso para alejarse de las partes chinas. Mientras que en el primer año de la guerra casi todos los drones de Ucrania dependían de componentes chinos, para 2025 esa proporción había caído a alrededor del 38 por ciento, con los fabricantes nacionales llenando el vacío, indica un análisis del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR).

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La guerra existencial de Ucrania permitió una rápida conversión a la fabricación en tiempos de guerra. Sin embargo, las fábricas, la infraestructura energética y las redes de transporte aún son objetivos para los ataques rusos, mientras que la ayuda militar occidental todavía llega en tramos desiguales y está sujeta a vientos políticos.

A pesar de esto, Rusia no ha podido degradar significativamente la producción de drones de Ucrania o la capacidad de lanzamiento a lo largo de la guerra.

Cuando Estados Unidos atacó a Irán en febrero, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski aprovechó el conflicto como una oportunidad para retratar a Ucrania como un potencial exportador de seguridad, y no solo como un consumidor de la misma.

Zelenski recorrió Medio Oriente para firmar acuerdos con Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos para la cooperación en el uso y la construcción de drones, aunque los detalles de los acuerdos son turbios.

Aunque Trump cuestionó públicamente si la experiencia en drones de Ucrania era útil, Estados Unidos ha desplegado tecnología antidrones ucraniana en una base aérea en Arabia Saudita.

Rusia se estanca

Las fuerzas rusas han luchado en los últimos meses para continuar con sus avances hacia el territorio ucraniano con un éxito cada vez más moderado.

Rusia afirma haber capturado Pokrovsk, en la región de Donetsk; Kupiansk, en la región de Járkov, y Huliaipole, región de Zaporizhzhia, a finales de 2025, pero las fuerzas de reacción rápida ucranianas han impedido que las tropas rusas ganen más terreno.

Los esfuerzos rusos se beneficiaron por acontecimientos que han interrumpido el camino de Ucrania, incluido el hecho de que, en febrero, el servicio de Internet satelital estadounidense Starlink cortó el acceso a las fuerzas rusas en Ucrania, que lo habían obtenido a través de varios medios indirectos, lo que complicó aún más sus operaciones.

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Pero quizás el componente más importante del éxito de Ucrania en la negación de territorio a las tropas rusas se relaciona con el uso de drones para crear 'zonas de muerte’ en constante expansión. Estas son áreas en las que los equipos de drones pueden detectar prácticamente cualquier movimiento y dirigir su fuego a los objetivos en movimiento.

Las fuerzas ucranianas despliegan drones de rango medio para expandir las zonas de muerte, lo que hace que sea cada vez más difícil para Rusia asignar el personal y el material que necesita para lograr avances con relevancia estratégica.

Los drones han dominado la zona de muerte de primera línea desde hace años, generando entre el 75 y el 85% de las víctimas.

"La diferencia esta primavera fue la medida en que Ucrania perfeccionó su capacidad de atacar con precisión en masa para aumentar sus fuerzas de combate", indica el análisis del CFR.

De diciembre de 2025 a mayo, Rusia perdió más personal con drones cada mes del que pudo movilizar, según el comandante en jefe de Ucrania, Oleksandr Syrskyi.

Ucrania ataca más profundo en Rusia gracias a los drones

Los avances en sus capacidades de drones nacionales también permiten que Ucrania alcance objetivos a cientos de kilómetros en el interior de Rusia. Ucrania ha ido tras la industria petrolera de Rusia, en parte en un intento de evitar que el Kremlin se beneficie del aumento de los precios de la energía.

No hay evidencia de que los ataques hayan afectado significativamente la producción petrolera rusa ni compensado los efectos del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán sobre los mercados energéticos, que ha reducido los suministros mundiales de petróleo, aumentado los precios y, por lo tanto, ha impulsado las finanzas de Rusia.

Sin embargo, las imágenes de refinerías en llamas también están destinadas a demostrar la vulnerabilidad de la industria petrolera rusa y más.

Hay evidencia de que los ataques han generado efectos concretos. Los ucranianos consideraron que era una victoria, por ejemplo, que el presidente ruso, Vladimir Putin, retirara tanques y otros equipos militares del desfile anual de la Plaza Roja del 9 de mayo que conmemoraba la derrota de la Alemania nazi como precaución, presumiblemente por temor a los ataques de drones ucranianos.

Más tarde en mayo, después de los mortales ataques diurnos con drones en toda Ucrania, Kiev tomó represalias con un ataque aéreo en la región de Moscú con cientos de drones, lo que señala nuevamente a los rusos comunes que se enfrentan a amenazas desde el aire al igual que los ucranianos.

En junio, en el día de apertura del foro económico anual de Rusia en San Petersburgo, los drones ucranianos se estrellaron contra la terminal petrolera de la ciudad, creando nubes negras ondulantes de humo.

Esta estrategia conlleva riesgos. La experiencia global muestra que podría endurecer fácilmente el apoyo de los rusos a su gobierno y su guerra en Ucrania, en lugar de debilitarlo.

Además, los ataques de Ucrania a objetivos energéticos y militares-industriales en las cercanías de Moscú y San Petersburgo, al tiempo que demuestran alcance, también podrían revelar los límites de Kiev, lo que sugiere que puede alcanzar objetivos lejanos, pero que no puede hacerlo lo suficientemente destructivamente como para tener efectos significativos.

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Conflicto Ucrania y Rusia Ucrania

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