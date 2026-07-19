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Internacional

Estados Unidos lanza una nueva ofensiva contra Irán tras la muerte de dos de sus militares

Uno de los objetivos de los ataques estadounidenses es la central nuclear en construcción en Darkhovin, en el suroeste de la república islámica.
dom 19 julio 2026 02:46 PM
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Esta captura de pantalla realizada el 19 de julio de 2026 a partir de imágenes de vídeo publicadas por el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) el 18 de julio de 2026 muestra a las fuerzas estadounidenses lanzando lo que los militares dicen que son ataques de precisión dirigidos a las capacidades militares iraníes por octava noche consecutiva.
La amenaza de una guerra abierta se cierne sobre Oriente Medio. (FOTO: AFP)

Estados Unidos lanzó este domingo una andanada de ataques contra Irán, después de informar de las primeras muertes de militares estadounidenses desde que se reanudaron las hostilidades con la república islámica.

En la octava noche consecutiva de bombardeos, Estados Unidos atacó instalaciones militares iraníes, así como de "las fuerzas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica que lanzaron ataques contra miembros de las fuerzas estadounidenses en Jordania el 17 de julio", señaló el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) en un comunicado.

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El ejército estadounidense anunció el sábado la muerte de dos militares, los primeros desde la reanudación de las hostilidades del 7 de julio, y la desaparición de un tercero en "ataques con misiles y drones" atribuidos a Irán el viernes en Jordania.

Del lado iraní, las agencias de prensa Mehr y Tasnim informaron, al mismo tiempo, de ataques estadounidenses en Sirik, un puerto situado frente al estrecho de Ormuz, en el sur del país.

La agencia oficial Irna dio cuenta de un "ataque militar enemigo estadounidense cerca de Hajiabad", en la misma provincia meridional de Hormozgán.

Entre los objetivos alcanzados, también estuvo la central nuclear en construcción en Darkhovin, en el suroeste del país, informó más tarde la Organización de Energía Atómica iraní.

Tras el ataque, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) llamó a la "moderación", pero afirmó que no hay riesgos radiológicos.

La amenaza de una guerra abierta se cierne sobre Oriente Medio. Kuwait y Baréin afirmaron haber sido objeto de ataques iraníes el domingo. También sonaron las sirenas en Amán, la capital de Jordania.

Las autoridades kuwaitíes anunciaron que una central eléctrica y una planta desalinizadora habían sido atacadas, lo que provocó un incendio en algunas instalaciones, según las autoridades.

Las sirenas de alerta sonaron en Baréin, sede de la Quinta Flota estadounidense, donde el mando castrense dijo que sus defensas aéreas "confrontaron, interceptaron y destruyeron varios ataques aéreos traicioneros de Irán".

Israel lanza advertencia

El ejército israelí afirmó que un misil dirigido contra Áqaba, localidad jordana cercana a la ciudad israelí de Eilat, en el mar Rojo, fue interceptado por las fuerzas israelíes y jordanas.

Estas últimas declararon haber "interceptado y derribado tres misiles iraníes" dirigidos contra el reino, mientras que un cuarto "cayó en una zona desértica".

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La cancillería jordana indicó en un comunicado que convocó al encargado de negocios iraní para protestar por "las continuas agresiones brutales e injustificadas de Irán".

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Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que su país responderá con todas sus fuerzas si recibe ataques iraníes, después de que su país se abstuviera de participar en las últimas hostilidades.

Irán, por su parte, informó de ataques contra bases militares utilizadas por los estadounidenses.

La guerra, desencadenada el 28 de febrero por la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, había quedado en suspenso tras el alto el fuego de abril. Pero, desde la reanudación de las hostilidades el 7 de julio, se suceden los ataques y las amenazas.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, amenazó el sábado con infligir una "lección inolvidable" a Estados Unidos.

"La violación repetida" del memorándum de entendimiento "ha demostrado una vez más a todos que la firma del presidente estadounidense no vale nada", afirmó el ayatolá en un mensaje escrito que fue leído en la televisión estatal.

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Según un balance del Ministerio iraní de Salud, los bombardeos estadounidenses han causado al menos 50 muertos y más de 500 heridos desde el 27 de junio.

Del lado estadounidense, 16 militares han muerto desde el inicio de la guerra.

Barcos detenidos en Ormuz

Paralelamente a los bombardeos, también se producen incidentes marítimos en el estrecho de Ormuz, cerrado de facto por Irán. Este bloqueo amenaza la economía global por los temores a una escalada del precio del crudo.

Irán afirmó este domingo que detuvo a cuatro barcos que intentaban cruzar el paso marítimo sin su autorización.

Los Guardianes de la Revolución advirtieron que las operaciones militares "continuarán hasta que vuelva la calma a la costa sur y al estrecho de Ormuz".

La situación se agravó después de que Estados Unidos anunciara esta semana un nuevo cerco naval contra los puertos iraníes, tras haber levantado el bloqueo durante el avance de las negociaciones de paz.

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Irán Estados Unidos

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