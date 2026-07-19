Estados Unidos lanza una nueva ofensiva contra Irán tras la muerte de dos de sus militares

El ejército estadounidense anunció el sábado la muerte de dos militares, los primeros desde la reanudación de las hostilidades del 7 de julio, y la desaparición de un tercero en "ataques con misiles y drones" atribuidos a Irán el viernes en Jordania.

Del lado iraní, las agencias de prensa Mehr y Tasnim informaron, al mismo tiempo, de ataques estadounidenses en Sirik, un puerto situado frente al estrecho de Ormuz, en el sur del país.

La agencia oficial Irna dio cuenta de un "ataque militar enemigo estadounidense cerca de Hajiabad", en la misma provincia meridional de Hormozgán.

Entre los objetivos alcanzados, también estuvo la central nuclear en construcción en Darkhovin, en el suroeste del país, informó más tarde la Organización de Energía Atómica iraní.

Tras el ataque, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) llamó a la "moderación", pero afirmó que no hay riesgos radiológicos.

La amenaza de una guerra abierta se cierne sobre Oriente Medio. Kuwait y Baréin afirmaron haber sido objeto de ataques iraníes el domingo. También sonaron las sirenas en Amán, la capital de Jordania.

Las autoridades kuwaitíes anunciaron que una central eléctrica y una planta desalinizadora habían sido atacadas, lo que provocó un incendio en algunas instalaciones, según las autoridades.

Las sirenas de alerta sonaron en Baréin, sede de la Quinta Flota estadounidense, donde el mando castrense dijo que sus defensas aéreas "confrontaron, interceptaron y destruyeron varios ataques aéreos traicioneros de Irán".

Israel lanza advertencia

El ejército israelí afirmó que un misil dirigido contra Áqaba, localidad jordana cercana a la ciudad israelí de Eilat, en el mar Rojo, fue interceptado por las fuerzas israelíes y jordanas.

Estas últimas declararon haber "interceptado y derribado tres misiles iraníes" dirigidos contra el reino, mientras que un cuarto "cayó en una zona desértica".

La cancillería jordana indicó en un comunicado que convocó al encargado de negocios iraní para protestar por "las continuas agresiones brutales e injustificadas de Irán".