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Los hutíes amenazan con hacer del mar Rojo otro Ormuz

Los rebeldes de Yemen reivindicaron ataques contra dos buques petroleros sauditas, lo que reaviva el riesgo sobre una ruta por la que transita hasta 15% del comercio marítimo mundial.
vie 24 julio 2026 05:55 AM
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Un barco transita por el Canal de Suez hacia el Mar Rojo el 10 de enero de 2024 en Ismailia, Egipto. A raíz de la guerra de Israel contra Gaza después del ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, los rebeldes hutíes en Yemen prometieron interrumpir todos los barcos con destino a Israel a través del Canal de Suez del Mar Rojo.
Cada año, aproximadamente del 12 al 15% del comercio marítimo mundial por valor de más de 1 billón de dólares transita por el mar Rojo. (FOTO: Sayed Hassan/Getty Images)

Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron los ataques contra dos buques petroleros sauditas el miércoles en el mar Rojo, lo que abrió un nuevo frente en la guerra entre Estados Unidos e Irán que se expande por Medio Oriente.

El barril de Brent trepó por encima de los 100 dólares durante la jornada por los temores sobre el tránsito de petróleo por el mar Rojo, una vía alternativa para evitar el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con un "gran castigo militar" a Irán y a los rebeldes hutíes de Yemen si lanzan nuevos ataques.

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Dos días antes de los ataques, los rebeldes anunciaron un bloqueo contra Arabia Saudita cuando se intensificaba la guerra entre Estados Unidos e Irán, lo que amenaza la capacidad del principal exportador mundial de petróleo.

Los hutíes, apoyados por Irán, "anuncian un bloqueo marítimo contra el enemigo saudita criminal, según el principio de 'ojo por ojo', con efecto inmediato", declaró su portavoz militar, Yahya Saree.

Yemen comparte frontera y litoral con Arabia Saudita, cuyo puerto del mar Rojo, Yanbu, ha sido crucial para la exportación de petróleo, como alternativa al estrecho de Ormuz.

Rutas comerciales

¿Por qué el mar Rojo es importante?

El Mar Rojo, una entrada de 1,400 millas de largo entre el noreste de África y la Península Arábiga, es una de las arterias más importantes del mundo para el transporte marítimo global.

La Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas describe el Mar Rojo como "una de las rutas marítimas más críticas que permiten el comercio mundial".

Cada año, aproximadamente del 12 al 15% del comercio marítimo mundial por valor de más de 1 billón de dólares transita por la vía marítima, que se extiende desde el Canal de Suez en el norte hasta el estrecho de Bab el-Mandeb en el sur, indica un reporte del Council of Foreign Relations.

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Aproximadamente el 30% del tráfico mundial de contenedores pasa por la vía fluvial anualmente, transportando productos agrícolas como granos y fertilizantes, materias primas como minerales y metales, componentes industriales como electrónica, piezas automotrices y recursos energéticos.

Alrededor de 4.9 millones de barriles por día (bpd) de petróleo crudo y productos petrolíferos transitaron por el Canal de Suez y el oleoducto Suez-Mediterráneo, ambos en el extremo norte del Mar Rojo, en la primera mitad de 2025, de acuerdo con la Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA).

Unos 4.2 millones de bpd cruzaron el estrecho de Bab el-Mandeb, en el extremo sur del Mar Rojo.

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En conjunto, los envíos de petróleo a través de estas tres rutas representaron aproximadamente el 6% de todo el petróleo comercial por mar durante ese tiempo.

En comparación, los flujos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz promediaron casi 21 millones de bpd en el mismo período.

Los hutíes, que gobiernan de facto amplias zonas de Yemen, ya han intentado cortar anteriormente el tráfico marítimo a través del mar Rojo, aprovechando el estrecho de Bab el-Mandeb, un cuello de botella en el extremo sur del país que los buques deben atravesar al viajar desde o hacia el canal de Suez y el Mediterráneo.

Los hutíes ya han atacado antes buques por esta vía, durante la guerra de Gaza —que estalló en 2023— lo que obligó a las embarcaciones a hacer desvíos alrededor de África.

Alternativas al mar Rojo

Arabia Saudita es un país especialmente sensible a las disrupciones en el mar Rojo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo reportó que 26.4% del comercio total de este país circula por el Canal de Suez.

El estrecho de Bab el-Mandeb, el otro punto clave

A medida que persisten las interrupciones en el Estrecho de Ormuz, los expertos dicen que el mar Rojo podría convertirse en el próximo punto de estrangulamiento de la guerra si Irán aprovechara a los hutíes como fuerza de poder para bloquear el tráfico marítimo en el estrecho de Bab el-Mandeb.

"Históricamente, la protección de la libertad de navegación de Washington fue de la mano con el interés central de garantizar el libre flujo de petróleo y gas desde Medio Oriente", dijo Steven A. Cocinero, experto del CFR. "El cierre del Estrecho de Ormuz y el posible cierre del Bab el-Mandeb son una prueba para ambos".

El estrecho de veinte millas de ancho es el único punto de entrada al Mar Rojo desde el Océano Índico y corre junto al territorio controlado por los hutíes en Yemen.

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Aunque no está claro si Irán desplegaría sus propias fuerzas para atacar el transporte marítimo en el estrecho, años de apoyo iraní han impulsado la destreza militar de los hutíes, pues les ha permitido proyectar la fuerza en el estrecho de Bab el-Mandeb y el Mar Rojo más amplio.

Estrecho Bab al-Mandeb
Los ataques hutíes contra buques en el estrecho de Bab el-Mandeb se han detenido en gran medida desde que Israel y Hamas llegaron a un alto el fuego en Gaza a finales de 2025. (FOTO: SAMUEL BOIVIN/NurPhoto via AFP)

Ali Akbar Velayati, asesor principal en asuntos internacionales del líder Supremo iraní Mojtaba Khamenei, escribió en las redes sociales en abril que el "frente de la resistencia" de Irán, refiriéndose a su coalición de grupos alineados con Irán en todo Medio Oriente, "ve a Bab el-Mandeb como lo hace con Ormuz".

El funcionario agregó que "si la Casa Blanca se atreve a repetir sus tontos errores, pronto se dará cuenta de que el flujo de energía y comercio global puede interrumpirse con un solo movimiento".

Los ataques hutíes contra buques en el estrecho de Bab el-Mandeb se han detenido en gran medida desde que Israel y Hamas llegaron a un alto el fuego en Gaza a finales de 2025.

Sin embargo, los expertos dicen que la situación aún es volátil, particularmente después de que el grupo anunciara su bloqueo de Arabia Saudita en represalia por lo que describió como el "asedio opresivo" del país durante años en Yemen, para incluir un reciente ataque aéreo en el aeropuerto internacional más grande de Yemen.

Con las restricciones competitivas de Estados Unidos e Irán en el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, el bloqueo hutíe dirigido a Arabia Saudita, un importante exportador de petróleo en la región, amenaza con bloquear otra vía marítima crítica para los mercados de energía, que podría desestabilizar aún más la economía mundial.

Arabia Saudita exporta alrededor de cuatro a cinco millones de bpd a través de una red de oleoductos que conecta sus campos petroleros con los puertos del Mar Rojo, lo que hace que el acceso al estrecho de Bab el-Mandeb sea crítico, dice Edward Fishman, experto del CFR.

"Pero los hutíes, que son aliados iraníes, teóricamente podrían cerrar el Bab el-Mandeb y básicamente hacer que Arabia Saudita no tenga ninguna forma de exportar petróleo", afirma.

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Irán Estados Unidos Yemen

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