Los hutíes amenazan con hacer del mar Rojo otro Ormuz

Dos días antes de los ataques, los rebeldes anunciaron un bloqueo contra Arabia Saudita cuando se intensificaba la guerra entre Estados Unidos e Irán, lo que amenaza la capacidad del principal exportador mundial de petróleo.

Los hutíes, apoyados por Irán, "anuncian un bloqueo marítimo contra el enemigo saudita criminal, según el principio de 'ojo por ojo', con efecto inmediato", declaró su portavoz militar, Yahya Saree.

Yemen comparte frontera y litoral con Arabia Saudita, cuyo puerto del mar Rojo, Yanbu, ha sido crucial para la exportación de petróleo, como alternativa al estrecho de Ormuz.

¿Por qué el mar Rojo es importante?

El Mar Rojo, una entrada de 1,400 millas de largo entre el noreste de África y la Península Arábiga, es una de las arterias más importantes del mundo para el transporte marítimo global.

La Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas describe el Mar Rojo como "una de las rutas marítimas más críticas que permiten el comercio mundial".

Cada año, aproximadamente del 12 al 15% del comercio marítimo mundial por valor de más de 1 billón de dólares transita por la vía marítima, que se extiende desde el Canal de Suez en el norte hasta el estrecho de Bab el-Mandeb en el sur, indica un reporte del Council of Foreign Relations.

Aproximadamente el 30% del tráfico mundial de contenedores pasa por la vía fluvial anualmente, transportando productos agrícolas como granos y fertilizantes, materias primas como minerales y metales, componentes industriales como electrónica, piezas automotrices y recursos energéticos.

Alrededor de 4.9 millones de barriles por día (bpd) de petróleo crudo y productos petrolíferos transitaron por el Canal de Suez y el oleoducto Suez-Mediterráneo, ambos en el extremo norte del Mar Rojo, en la primera mitad de 2025, de acuerdo con la Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA).

Unos 4.2 millones de bpd cruzaron el estrecho de Bab el-Mandeb, en el extremo sur del Mar Rojo.