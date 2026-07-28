Keiko Fujimori llega a la presidencia de Perú con pendientes en gobernabilidad y seguridad

Se trata de una de las elecciones más reñidas en Latinoamérica desde 1990. El candidato izquierdista reconoció el resultado, pero señaló irregularidades en el proceso.

En búsqueda de estabilidad

Uno de los primeros retos de Fujimori, una administradora de 51 años, será asegurar la gobernabilidad, ya que no tiene mayoría en el Congreso.

"El Congreso de la República es el verdadero centro del poder y ha destituido a cuatro jefes de Estado en la última década”, dice Glaeldys González Calanche, analista del International Crisis Group para el sur de los Andes.

Perú regresó este viernes a tener un sistema parlamentario bicameral luego de más de tres décadas con un Congreso de instancia única.

Las cámaras de diputados y de senadores funcionarán juntas por primera vez desde 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) —padre de Keiko— cerró el Congreso con militares e impulsó una nueva Constitución que contemplaba un Parlamento unicameral.

Ninguno de los seis partidos que integrarán el nuevo Legislativo obtuvo mayoría, aunque el fujimorista Fuerza Popular tendrá la bancada más numerosa con 22 senadores, de un total de 60, y 41 diputados, de 130.

Juntos por el Perú, partido del izquierdista Roberto Sánchez, quien perdió por menos de 50,000 votos el balotaje presidencial, será la segunda fuerza parlamentaria.

Fujimori ha propuesto una "reconciliación" entre las fuerzas políticas de Perú para dejar atrás una década de inestabilidad política. (FOTO: Raul Sifuentes/Getty Images)

En el Senado, los grupos de derecha y de izquierda empatan en cantidad de escaños. En la Cámara Baja, la oposición de izquierda adelanta por cuatro.

“No creo que vayamos a repetir la historia de tener cuatro presidentes por mandato en lugar de uno. No hay votos para el juicio político. No hay votos para cambiar la constitución, porque se necesitan dos tercios de los votos en ambas cámaras, en el Senado y en el Congreso”, dijo Alfredo Thorne, exministro de Finanzas de Perú, en una entrevista para el podcast Latin America in Focus.

Sin embargo, González Calanche señala que aunque la inestabilidad política está lejos de los niveles registrados durante las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, las causas de estas siguen presentes.