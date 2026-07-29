Anthony Fauci invoca la Quinta Enmienda para no responder sobre el origen del covid tras la publicación de su diario

Anthony Fauci apela a la Quinta Enmienda para no comparecer por la pandemia de covid-19
De acuerdo con el diario que sacó a la luz el legislador republicano, Rand Paul, el exfuncionario de Estados Unidos estaba halagado por ser una de las personas más famosas del mundo durante la pandemia.
El exmáximo responsable de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, apeló a la Quinta Enmienda que establece la Constitución de Estados Unidos y se negó este miércoles a comparecer en el Senado de aquel país después de la publicación de sus diarios de la pandemia del covid por parte de los representantes republicanos.
Fauci, que fue perdonado preventivamente por el presidente demócrata Joe Biden antes de abandonar el cargo en 2025, invocó más de un centenar de veces su derecho constitucional a no responder, tras calificar en su declaración inicial la audiencia como un ataque a su reputación.
Publicidad
"La única razón por la que me está llamando ante este comité es conseguir que yo diga algo, lo que sea, que pueda respaldar sus reiteradas promesas públicas de que yo termine, en sus palabras, entre comillas, 'entre rejas'", dijo Fauci.
Sus palabras iban dirigidas al presidente de la comisión del Senado sobre Seguridad Nacional, el republicano Rand Paul, que insiste en que el origen de la pandemia estuvo en un laboratorio en China y fue encubierto, algo que no ha logrado probar ante la justicia.
Fauci, de 85 años, está retirado de la vida pública, tras convertirse, durante la pandemia, en uno de los rostros más conocidos a nivel mundial.
Fauci mantuvo un diario privado durante esos años, supuestamente guardado en servidores informáticos, que Rand Paul logró obtener y que publicó justo antes de la audiencia de este miércoles.
Encantado con su popularidad
El diario muestra a Fauci aparentemente encantado con su popularidad planetaria.
"Ha salido un gran artículo sobre mí en la portada del Washington Post. Muy halagador. La situación con mi fama nacional e internacional es explosiva y realmente inimaginable", asegura en una entrada de ese diario, correspondiente al 21 de mayo de 2020, según publica la prensa estadounidense.
No es una hipérbole decir que hoy soy la persona más famosa y de la que más se habla en el país, y una de las personas más reconocibles del mundo
Anthony Fauci, exresponsable de enfermedades infecciosas de Estados Unidos
Ese diario, según el New York Times, contiene más de 1,100 páginas y comprende los años 2019 a 2022.
Publicidad
Críticas a Trump
En su diario también critica en ocasiones al entonces presidente Donald Trump, que afrontó el surgimiento de la pandemia, y que lo llamó rápidamente para que se incorporara a su equipo de asesores.
Fauci describe en ocasiones a Trump como "penosamente errático" en sus ruedas de prensa, o describe las discusiones con él, aunque en otras ocasiones ofrece una descripción positiva del mandatario.
Los extractos que más citaron los senadores republicanos, sin embargo, fueron los que Fauci escribió al inicio de la pandemia, que desató el pánico mundial.
En enero de 2020 Fauci escribe: "Sabemos que el mercado (de animales de Wuhan) no fue la fuente, sino el amplificador" de la pandemia. "En algún lugar el virus saltó de animales a humanos", escribe Fauci, citado por CBS News.
"¡Sus ideas eran LOCAS!", escribió Trump este miércoles en su plataforma Truth Social, en la que asegura que Fauci pasó de ser un escéptico de las mascarillas a defenderlas a rajatabla.
La Constitución de los Estados Unidos establece en la Quinta Enmienda lo siguiente:
"Ninguna persona será obligada a responder por un delito capital o infame, a menos que sea mediante acusación formal o imputación de un gran jurado, excepto en los casos que surjan en las fuerzas terrestres o navales, o en la milicia, cuando estén en servicio activo en tiempo de guerra o peligro público”.
“Ninguna persona será sometida dos veces al mismo juicio por el mismo delito; ni será obligada en ningún caso penal a testificar contra sí misma, ni será privada de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal; ni se tomará propiedad privada para uso público, sin la debida compensación”, detalla.
Fauci no contestó a ninguna pregunta de los senadores republicanos, mientras que los demócratas denunciaron una "caza de brujas".
El abogado del experto fue expulsado de la sala de audiencias por el senador Rand Paul, por estar sentado junto a su cliente durante el interrogatorio.
Al término de la audiencia, el senador Rand Paul declaró que era "asunto de los tribunales" decidir si Fauci podría ser perseguido judicialmente.
El perdón preventivo presidencial que le dio Biden incluye todas sus decisiones oficiales durante los años de la pandemia, pero en principio no cubriría actos posteriores, como esta audiencia, según algunos expertos legales.
Publicidad
El covid-19 causó más de un millón de muertos en Estados Unidos, según las cifras oficiales.