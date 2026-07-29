Anthony Fauci invoca la Quinta Enmienda para no responder sobre el origen del covid tras la publicación de su diario

"La única razón por la que me está llamando ante este comité es conseguir que yo diga algo, lo que sea, que pueda respaldar sus reiteradas promesas públicas de que yo termine, en sus palabras, entre comillas, 'entre rejas'", dijo Fauci.

Sus palabras iban dirigidas al presidente de la comisión del Senado sobre Seguridad Nacional, el republicano Rand Paul, que insiste en que el origen de la pandemia estuvo en un laboratorio en China y fue encubierto, algo que no ha logrado probar ante la justicia.

Fauci, de 85 años, está retirado de la vida pública, tras convertirse, durante la pandemia, en uno de los rostros más conocidos a nivel mundial.

Fauci mantuvo un diario privado durante esos años, supuestamente guardado en servidores informáticos, que Rand Paul logró obtener y que publicó justo antes de la audiencia de este miércoles.

Encantado con su popularidad

El diario muestra a Fauci aparentemente encantado con su popularidad planetaria.

"Ha salido un gran artículo sobre mí en la portada del Washington Post. Muy halagador. La situación con mi fama nacional e internacional es explosiva y realmente inimaginable", asegura en una entrada de ese diario, correspondiente al 21 de mayo de 2020, según publica la prensa estadounidense.

No es una hipérbole decir que hoy soy la persona más famosa y de la que más se habla en el país, y una de las personas más reconocibles del mundo Anthony Fauci, exresponsable de enfermedades infecciosas de Estados Unidos

Ese diario, según el New York Times, contiene más de 1,100 páginas y comprende los años 2019 a 2022.