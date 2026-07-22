El choque político en Nueva York por la visita de Benjamin Netanyahu

Mamdani afirmó en una entrevista publicada por el diario The New York Times el fin de semana que estudiaba con el equipo jurídico de la ciudad la potestad que tiene como alcalde para ordenar al Departamento de Policía de Nueva York que detenga a Netanyahu.

"Creo que el primer ministro Netanyahu pertenece a La Haya", dijo Mamdani al periódico neoyorquino. "Es un criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional”.

"Sea lo que sea que la ley me permita hacer en la ciudad de Nueva York, eso haremos", afirmó el alcalde, a semanas de la Asamblea General de la ONU de septiembre, cuando los dirigentes mundiales se reunirán en la sede del organismo en Nueva York.

La oficina de Netanyahu respondió con críticas a Mamdani y también al tribunal internacional de La Haya y afirmó que este tribunal no tiene jurisdicción en Estados Unidos ni en Israel.

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, confirmó el domingo que el primer ministro asistirá a la Asamblea General en septiembre.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump descartó el lunes que el primer ministro israelí, uno de sus principales aliados internacionales, pueda ser arrestado.

"No será arrestado, de ninguna manera, forma o figura, mientras esté en los Estados Unidos de América", aseveró Trump en las redes sociales. "Está luchando contra la República Islámica de Irán".

El apoyo a Israel ha sido una de las mayores diferencias entre Trump y Mamdani. El alcalde ha manifestado en varias ocasiones su apoyo a Palestina, mientras que rechaza las acciones de Israel contra la Franja de Gaza.

Trump, por su parte, guarda una relación cercana con Netanyahu desde su primer mandato, aunque han tenido roces en los últimos meses por el desarrollo de la guerra contra Irán, que iniciaron en conjunto el 28 de febrero.

En Estados Unidos, las opiniones sobre Israel y Netanyahu han empeorado en los últimos años. De acuerdo con el Pew Research Center, el 60 % de los adultos estadounidenses tienen una visión desfavorable de Israel, frente al 53 % de 2025.