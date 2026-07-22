El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tiene en la mira al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, un aliado del presidente Donald Trump, aunque por el momento no puede tomar acciones en su contra.
El socialista demócrata admitió la tarde del martes que su gobierno no cuenta con las atribuciones para capturar al mandatario israelí, sobre quién pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, Mamdani, el primer alcalde musulmán de la ciudad, reiteró que Netanyahu no es bienvenido en Nueva York.
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El choque político en Nueva York por la visita de Benjamin Netanyahu
Mamdani afirmó en una entrevista publicada por el diario The New York Times el fin de semana que estudiaba con el equipo jurídico de la ciudad la potestad que tiene como alcalde para ordenar al Departamento de Policía de Nueva York que detenga a Netanyahu.
"Creo que el primer ministro Netanyahu pertenece a La Haya", dijo Mamdani al periódico neoyorquino. "Es un criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional”.
"Sea lo que sea que la ley me permita hacer en la ciudad de Nueva York, eso haremos", afirmó el alcalde, a semanas de la Asamblea General de la ONU de septiembre, cuando los dirigentes mundiales se reunirán en la sede del organismo en Nueva York.
La oficina de Netanyahu respondió con críticas a Mamdani y también al tribunal internacional de La Haya y afirmó que este tribunal no tiene jurisdicción en Estados Unidos ni en Israel.
El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, confirmó el domingo que el primer ministro asistirá a la Asamblea General en septiembre.
Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump descartó el lunes que el primer ministro israelí, uno de sus principales aliados internacionales, pueda ser arrestado.
"No será arrestado, de ninguna manera, forma o figura, mientras esté en los Estados Unidos de América", aseveró Trump en las redes sociales. "Está luchando contra la República Islámica de Irán".
El apoyo a Israel ha sido una de las mayores diferencias entre Trump y Mamdani. El alcalde ha manifestado en varias ocasiones su apoyo a Palestina, mientras que rechaza las acciones de Israel contra la Franja de Gaza.
En Estados Unidos, las opiniones sobre Israel y Netanyahu han empeorado en los últimos años. De acuerdo con el Pew Research Center, el 60 % de los adultos estadounidenses tienen una visión desfavorable de Israel, frente al 53 % de 2025.
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¿Qué pide Zohran Mamdani y por qué busca la detención del primer ministro de Israel?
En un video publicado el martes por la noche, Mamdani dijo que "cualquiera con sus ojos, con su corazón, con su conciencia, debería reconocer la devastación que (Netanyahu) ha causado y entender que le corresponde estar ante un tribunal de justicia”.
"Coincido con la CPI en que Benjamín Netanyahu debe ser arrestado y juzgado por sus crímenes, como también lo creo en el caso de cualquier otra persona acusada por la CPI", añadió.
En el pasado, Mamdani ha prometido enviar a la policía de Nueva York para hacer cumplir órdenes de detención contra dirigentes buscados por la CPI, incluidos Netanyahu o el presidente ruso Vladimir Putin.
Sin embargo, el alcalde de Nueva York dijo el martes que su oficina no tiene autoridad para ejecutar la orden de arresto de la CPI contra Netanyahu, y pidió a las autoridades federales estadounidenses que intervengan, a pesar de que estas ya han mostrado su negativa.
"Mi administración ha examinado todas las vías disponibles conforme a la ley aplicable para determinar si la ciudad de Nueva York puede ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional si Benjamin Netanyahu viniera aquí", dijo Mamdani en un breve mensaje en video publicado en las redes sociales.
"Está claro que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden. El gobierno federal, sin embargo, sí la tiene, y los llamo a que se unan a la CPI y ejecuten esta orden", agregó.
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El estatus de inmunidad de la ONU en suelo neoyorquino: ¿Cómo funciona el acuerdo de sede?
En virtud de un acuerdo de 1947 sobre la sede de la ONU, Estados Unidos está obligado, por lo general, a permitir el acceso de diplomáticos extranjeros a la ONU en Nueva York.
De acuerdo con la sección 11 del acuerdo, las autoridades federales, estatales o locales de los Estados Unidos no impondrán ningún impedimento al tránsito hacia o desde el distrito de la sede a los representantes de miembros o funcionarios de las Naciones Unidas.
“Las autoridades estadounidenses apropiadas proporcionarán cualquier protección necesaria a dichas personas mientras estén en tránsito hacia o desde el distrito de la sede”, indica el documento.
Estas disposiciones serán aplicables independientemente de las relaciones existentes entre los gobiernos de los países miembros y observadores de Naciones Unidas y el gobierno estadounidense, de acuerdo con la sección 12 del acuerdo.
El documento también contempla que las leyes estadounidenses sobre la entrada de extranjeros no se aplicarán si intervienen con los privilegios que gozan los diplomáticos extranjeros que asisten a la Asamblea General.
Cuando estas personas requieran visas, estas se deben otorgar sin cargo y lo antes posible.
Sin embargo, el año pasado el gobierno de Estados Unidos denegó y revocó los visados para el presidente palestino Mahmud Abás y a otros 80 funcionarios que buscaban asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
En su momento, el gobierno estadounidense justificó esta decisión por motivos de seguridad.