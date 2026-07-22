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Mamdani vs. Trump: el choque político en EU por la llegada de Netanyahu a la ONU

El alcalde de Nueva York buscaba ejecutar una orden de aprehensión de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí, acusado de cometer crímenes de guerra en Gaza.
mié 22 julio 2026 02:45 PM
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani (izquierda) en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 21 de noviembre de 2025 en Washington, DC. Trump felicitó a Mamdani por su victoria electoral cuando los dos oponentes políticos se reunieron para discutir políticas para la ciudad de Nueva York, incluida la asequibilidad, la seguridad pública y la aplicación de la aplicación de la inmigración.
Mandani y Trump han tenido choques por sus posturas sobre Israel. (FOTO: Andrew Harnik/Getty Images)

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tiene en la mira al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, un aliado del presidente Donald Trump, aunque por el momento no puede tomar acciones en su contra.

El socialista demócrata admitió la tarde del martes que su gobierno no cuenta con las atribuciones para capturar al mandatario israelí, sobre quién pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, Mamdani, el primer alcalde musulmán de la ciudad, reiteró que Netanyahu no es bienvenido en Nueva York.

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El choque político en Nueva York por la visita de Benjamin Netanyahu

Mamdani afirmó en una entrevista publicada por el diario The New York Times el fin de semana que estudiaba con el equipo jurídico de la ciudad la potestad que tiene como alcalde para ordenar al Departamento de Policía de Nueva York que detenga a Netanyahu.

"Creo que el primer ministro Netanyahu pertenece a La Haya", dijo Mamdani al periódico neoyorquino. "Es un criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional”.

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el Parque Comunitario del Hospital Universitario de Staten Island el 27 de abril de 2026 en la ciudad de Nueva York. El alcalde Mamdani se unió al gobernador. Kathy Hochul, funcionarios del gobierno y miembros del Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de Nueva York y Nueva Jersey, ya que anunciaron que Nueva York organizará cinco fiestas gratuitas para ver la Copa del Mundo en varias partes de Nueva York
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"Sea lo que sea que la ley me permita hacer en la ciudad de Nueva York, eso haremos", afirmó el alcalde, a semanas de la Asamblea General de la ONU de septiembre, cuando los dirigentes mundiales se reunirán en la sede del organismo en Nueva York.

La oficina de Netanyahu respondió con críticas a Mamdani y también al tribunal internacional de La Haya y afirmó que este tribunal no tiene jurisdicción en Estados Unidos ni en Israel.

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, confirmó el domingo que el primer ministro asistirá a la Asamblea General en septiembre.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump descartó el lunes que el primer ministro israelí, uno de sus principales aliados internacionales, pueda ser arrestado.

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"No será arrestado, de ninguna manera, forma o figura, mientras esté en los Estados Unidos de América", aseveró Trump en las redes sociales. "Está luchando contra la República Islámica de Irán".

El apoyo a Israel ha sido una de las mayores diferencias entre Trump y Mamdani. El alcalde ha manifestado en varias ocasiones su apoyo a Palestina, mientras que rechaza las acciones de Israel contra la Franja de Gaza.

Trump, por su parte, guarda una relación cercana con Netanyahu desde su primer mandato, aunque han tenido roces en los últimos meses por el desarrollo de la guerra contra Irán, que iniciaron en conjunto el 28 de febrero.

En Estados Unidos, las opiniones sobre Israel y Netanyahu han empeorado en los últimos años. De acuerdo con el Pew Research Center, el 60 % de los adultos estadounidenses tienen una visión desfavorable de Israel, frente al 53 % de 2025.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una conferencia de prensa en su club Mar-a-Lago el 29 de diciembre de 2025 en Palm Beach, Florida.
Donald Trump guarda una relación cercana con Benjamin Netanyahu desde su primer mandato. (FOTO: Joe Raedle/Getty Images)

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¿Qué pide Zohran Mamdani y por qué busca la detención del primer ministro de Israel?

La CPI, con sede en La Haya, afirmó en 2024 que tenía motivos razonables para creer que Netanyahu era responsable de presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la ofensiva de Israel en Gaza tras el brutal ataque transfronterizo perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023. Más de 71,000 personas han muerto en Gaza desde entonces, de acuerdo con el Ministerio de Salud del territorio.

En un video publicado el martes por la noche, Mamdani dijo que "cualquiera con sus ojos, con su corazón, con su conciencia, debería reconocer la devastación que (Netanyahu) ha causado y entender que le corresponde estar ante un tribunal de justicia”.

"Coincido con la CPI en que Benjamín Netanyahu debe ser arrestado y juzgado por sus crímenes, como también lo creo en el caso de cualquier otra persona acusada por la CPI", añadió.

En el pasado, Mamdani ha prometido enviar a la policía de Nueva York para hacer cumplir órdenes de detención contra dirigentes buscados por la CPI, incluidos Netanyahu o el presidente ruso Vladimir Putin.

Sin embargo, el alcalde de Nueva York dijo el martes que su oficina no tiene autoridad para ejecutar la orden de arresto de la CPI contra Netanyahu, y pidió a las autoridades federales estadounidenses que intervengan, a pesar de que estas ya han mostrado su negativa.

"Mi administración ha examinado todas las vías disponibles conforme a la ley aplicable para determinar si la ciudad de Nueva York puede ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional si Benjamin Netanyahu viniera aquí", dijo Mamdani en un breve mensaje en video publicado en las redes sociales.

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Esta combinación de imágenes creadas el 3 de junio de 2026 muestra (I/R) al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Jerusalén el 19 de marzo de 2026 y al presidente estadounidense Donald Trump en Morristown, Nueva Jersey, el 22 de mayo de 2026.
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"Está claro que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden. El gobierno federal, sin embargo, sí la tiene, y los llamo a que se unan a la CPI y ejecuten esta orden", agregó.

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El estatus de inmunidad de la ONU en suelo neoyorquino: ¿Cómo funciona el acuerdo de sede?

En virtud de un acuerdo de 1947 sobre la sede de la ONU, Estados Unidos está obligado, por lo general, a permitir el acceso de diplomáticos extranjeros a la ONU en Nueva York.

De acuerdo con la sección 11 del acuerdo, las autoridades federales, estatales o locales de los Estados Unidos no impondrán ningún impedimento al tránsito hacia o desde el distrito de la sede a los representantes de miembros o funcionarios de las Naciones Unidas.

“Las autoridades estadounidenses apropiadas proporcionarán cualquier protección necesaria a dichas personas mientras estén en tránsito hacia o desde el distrito de la sede”, indica el documento.

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Estas disposiciones serán aplicables independientemente de las relaciones existentes entre los gobiernos de los países miembros y observadores de Naciones Unidas y el gobierno estadounidense, de acuerdo con la sección 12 del acuerdo.

El documento también contempla que las leyes estadounidenses sobre la entrada de extranjeros no se aplicarán si intervienen con los privilegios que gozan los diplomáticos extranjeros que asisten a la Asamblea General.

Cuando estas personas requieran visas, estas se deben otorgar sin cargo y lo antes posible.

Sin embargo, el año pasado el gobierno de Estados Unidos denegó y revocó los visados para el presidente palestino Mahmud Abás y a otros 80 funcionarios que buscaban asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

En su momento, el gobierno estadounidense justificó esta decisión por motivos de seguridad.

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Donald Trump Benjamin Netanyahu

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