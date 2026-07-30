Musk destinará grandes donaciones a las campañas republicanas este año

La organización centrará su estrategia en el contacto puerta a puerta, la publicidad digital y el correo directo con votantes conservadores con menos probabilidades de participar en las elecciones.

America PAC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

¿A cuánto asciende la fortuna de Elon Musk?

Musk tiene una fortuna de 700,000 millones de dólares, de acuerdo con los datos más recientes del Bloomberg Billionaires Index.

El duseño de Space X no ha precisado el monto que pretende desembolsar.

¿Por qué es importante el apoyo de Musk?

La intervención de Musk podría dar un impulso significativo a los republicanos, ante los bajos índices de aprobación de Trump, la preocupación por la economía y la oposición a la guerra con Irán, que amenazan las ajustadas mayorías del partido en el Senado y la Cámara de Representantes.

Los comités republicanos y los grupos afines llevan la ventaja financiera sobre los demócratas, mientras que la organización MAGA Inc. de Trump ha acumulado cientos de millones de dólares.

La relación entre Musk y Trump

Si finalmente Musk se involucra en la campaña esto marcará un nuevo punto en la relación de altibajos con Trump.

El multimillonario trabajó brevemente con el gobierno como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, antes de romper públicamente con Trump por la legislación sobre el gasto republicano. Incluso llegó a sugerir que podría crear un tercer partido.

Sin embargo, reanudó luego sus contribuciones a causas de los republicanos, incluidas donaciones multimillonarias a candidatos individuales y grupos políticos conservadores.

"America PAC fue un socio esencial de nuestra histórica operación en 2024, y su regreso para 2026 es un enorme impulso para los republicanos de todo el país", declaró el asesor político de Trump, James Blair, a Axios.