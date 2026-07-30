Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Musk destinará grandes donaciones a las campañas republicanas este año

En las elecciones presidenciales de 2024, el hombre más rico del mundo hizo donaciones por 260 millones de dólares a la campaña del presidente Donald Trump.
jue 30 julio 2026 04:51 PM
Añadir Expansión en Google
Elon Musk observa durante una reunión de gabinete en la sala de gabinete de la Casa Blanca el 24 de marzo de 2025 en Washington, DC. Elon Musk, la persona más rica del mundo, está preparando un gran impulso de gasto para ayudar a los republicanos a mantener el control del Congreso en las elecciones intermedias de noviembre, informó Axios el 30 de julio de 2026.
Si finalmente Musk se involucra en la campaña esto marcará un nuevo punto en la relación de altibajos con Trump. (FOTO: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Elon Musk, la persona más rica del mundo, prepara un desembolso importante para impulsar la carrera de los republicanos para mantener el control del Congreso en las elecciones legislativas de noviembre, informó el medio Axios este jueves.

Musk reactivará la maquinaria que lo convirtió en el mayor financiador del regreso de Donald Trump al poder en 2024.

El magnate del sector tecnológico prevé relanzar America PAC, la organización política que gastó más de 260 millones de dólares en la campaña de Trump, de acuerdo con fuentes que conocen de los planes citadas por Axios.

Publicidad

La organización centrará su estrategia en el contacto puerta a puerta, la publicidad digital y el correo directo con votantes conservadores con menos probabilidades de participar en las elecciones.

America PAC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

¿A cuánto asciende la fortuna de Elon Musk?

Musk tiene una fortuna de 700,000 millones de dólares, de acuerdo con los datos más recientes del Bloomberg Billionaires Index.

El duseño de Space X no ha precisado el monto que pretende desembolsar.

¿Por qué es importante el apoyo de Musk?

La intervención de Musk podría dar un impulso significativo a los republicanos, ante los bajos índices de aprobación de Trump, la preocupación por la economía y la oposición a la guerra con Irán, que amenazan las ajustadas mayorías del partido en el Senado y la Cámara de Representantes.

Los comités republicanos y los grupos afines llevan la ventaja financiera sobre los demócratas, mientras que la organización MAGA Inc. de Trump ha acumulado cientos de millones de dólares.

La relación entre Musk y Trump

Si finalmente Musk se involucra en la campaña esto marcará un nuevo punto en la relación de altibajos con Trump.

El multimillonario trabajó brevemente con el gobierno como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, antes de romper públicamente con Trump por la legislación sobre el gasto republicano. Incluso llegó a sugerir que podría crear un tercer partido.

Sin embargo, reanudó luego sus contribuciones a causas de los republicanos, incluidas donaciones multimillonarias a candidatos individuales y grupos políticos conservadores.

"America PAC fue un socio esencial de nuestra histórica operación en 2024, y su regreso para 2026 es un enorme impulso para los republicanos de todo el país", declaró el asesor político de Trump, James Blair, a Axios.

Publicidad

Tags

Elon Musk Donald Trump Partido Republicano

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad