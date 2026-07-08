La vigilancia de Trump sobre OpenAI y Anthropic frena a EU cuando China más se acerca en la carrera de la IA

Guillermo Larrea, experto en ciberseguridad, datos personales e IA para México y Latinoamérica de la consultora Hogan Lovells, detalla que la ventaja de China frente a Estados Unidos a nivel regulatorio en la actualidad se debe a que el gigante asiático tiene un sistema que “apuesta por la IA con visión de Estado y no pone ningún tipo de freno” en favor de su entorno tecnológico.

El enfoque de Trump, sin embargo, ha sido contradictorio. Derogó una orden ejecutiva de 2023 que buscaba reducir los riesgos potenciales de la IA para usuarios, trabajadores e incluso para la seguridad nacional.

Esta era una de las regulaciones más importantes que había incentivado el expresidente Biden para el desarrollo y uso seguro, confiable y protegido de la IA, pues imponía a las principales empresas del sector la responsabilidad de divulgar sus resultados en pruebas de seguridad y más información referente a sus sistemas al gobierno y aunque mediante un mecanismo distinto.

Al respecto, Larrea apunta que la regulación no tendría que ser un impedimento para la innovación, pero reconoce que al tratarse de una de las mayores transformaciones que la humanidad ha vivido, los paradigmas y el entendimiento de los reguladores no es estático y en ocasiones “puede ser un obstáculo para el crecimiento”.

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