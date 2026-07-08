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Los controles de Trump a la IA reducen la ventaja de EU frente a China

La revisión obligatoria de modelos y las restricciones de despliegue coinciden con el avance de firmas chinas, impulsadas además por técnicas como la destilación.
mié 08 julio 2026 05:55 AM
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La vigilancia de Trump sobre OpenAI y Anthropic frena a EU cuando China más se acerca en la carrera de la IA
La ventaja de China frente a Estados Unidos a nivel regulatorio en la actualidad se debe a que el giganta asiático tiene un sistema que apuesta por la IA con visión de Estado y no pone ningún tipo de freno en favor de su entorno tecnológico, señalan expertos. (Kevin Frayer/Getty Images)

La carrera de la inteligencia artificial tomó un rumbo que pocos esperaban hace unos meses. Hasta el año pasado, Estados Unidos tenía un estilo regulatorio laxo en torno a esta tecnología, sin embargo, el gobierno del presidente Donald Trump se volvió más vigilante de los modelos de empresas como OpenAI o Anthropic, algo que permite a China acortar las distancias.

En junio pasado, el mandatario firmó una orden ejecutiva que exigía un proceso de revisión de 30 días para los modelos privados de IA más avanzados, bajo el argumento de “seguridad nacional”, en coordinación con el gobierno federal y el resultado fue la inhabilitación del acceso a Mythos 5, de Anthropic.

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Esto derivó en la inhabilitación del acceso a Mythos 5 y si bien la Casa Blanca autorizó su distribución a algunas empresas y agencias federales, dejó en evidencia el grado de intervención que el gobierno puede ejercer sobre el desarrollo y despliegue de la IA, pues OpenAI también anunció que limitaría el despliegue de GPT-5.6 a petición del gobierno.

Mientras tanto, la startup ZhipuAI lanzó su modelo GLM-5.2, el cual puede ofrecer un rendimiento comparable con el de los modelos estadounidenses en algunos parámetros de ciberseguridad, e incluso igualar las capacidades de Mythos, por una fracción de su costo.

Incluso Elon Musk dijo en una publicación de X que el modelo probablemente alcanzaría al modelo de última generación de Anthropic para el siguiente trimestre, algo que el fundador de la startup, Jie Tang, refutó con una respuesta breve y contundente: “No tardará tanto”.

Al respecto, el investigador del Centro de Seguridad y Tecnologías Emergentes de Georgetown, Sam Bresnick, describe a este panorama como “una buena llamada de atención”, pues además de que las capacidades de los modelos chinos se acercan cada vez más a las de sus competidores estadounidenses, su desarrollo fue más barato.

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Guillermo Larrea, experto en ciberseguridad, datos personales e IA para México y Latinoamérica de la consultora Hogan Lovells, detalla que la ventaja de China frente a Estados Unidos a nivel regulatorio en la actualidad se debe a que el gigante asiático tiene un sistema que “apuesta por la IA con visión de Estado y no pone ningún tipo de freno” en favor de su entorno tecnológico.

El enfoque de Trump, sin embargo, ha sido contradictorio. Derogó una orden ejecutiva de 2023 que buscaba reducir los riesgos potenciales de la IA para usuarios, trabajadores e incluso para la seguridad nacional.

Esta era una de las regulaciones más importantes que había incentivado el expresidente Biden para el desarrollo y uso seguro, confiable y protegido de la IA, pues imponía a las principales empresas del sector la responsabilidad de divulgar sus resultados en pruebas de seguridad y más información referente a sus sistemas al gobierno y aunque mediante un mecanismo distinto.

Al respecto, Larrea apunta que la regulación no tendría que ser un impedimento para la innovación, pero reconoce que al tratarse de una de las mayores transformaciones que la humanidad ha vivido, los paradigmas y el entendimiento de los reguladores no es estático y en ocasiones “puede ser un obstáculo para el crecimiento”.

Destilación, el proceso clave en el emparejamiento chino

A mediados de junio, Anthropic envió una carta a los senadores Tim Scott y Elizabeth Warren donde acusó a Alibaba de copiar sus modelos de IA, utilizando una técnica llamada destilación , algo de lo que también se le acusó a DeepSeek en enero de 2025.

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Este proceso, explica Miguel González-Mendoza, doctor en IA y profesor investigador del Tec de Monterrey, se centra en la selección, síntesis o reducción de datos de un modelo base para entrenar otro más pequeño con la información más valiosa, similar a lo que sucede con los agaves que se cocinan para extraer sus jugos y hacer tequila.

En lugar de usar todo el conjunto de datos original, detalla el especialista, se crea un subconjunto más compacto y representativo, el cual es suficiente para entrenar un modelo más pequeño de forma más eficiente sin perder demasiado rendimiento.

Por lo tanto, si bien la regulación está teniendo impacto en el emparejamiento de la carrera de la IA, Anthropic afirma que la destilación está teniendo un impacto igualmente importante y por ello ha solicitado a los legisladores estadounidenses formas de frenar toda esa extracción de datos por parte de China.

“Estos ataques de destilación se llevan a cabo de forma ilícita, sistemática y a escala industrial para aprovechar las capacidades de EU en laboratorios de vanguardia y reempaquetarlas como propias”, dijo Anthropic, refiriéndose a ZhipuAI, empresa que ya está en la lista negra comercial del Departamento de Comercio desde 2025.

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Inteligencia artificial

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