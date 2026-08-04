EU perfila un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz para antes del miércoles

"Esta es la última oportunidad que tienen para firmar un buen documento", declaró.

Un acuerdo el martes o el miércoles

Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró a CNBC que existe la posibilidad de alcanzar un pacto este martes o el miércoles para normalizar el tránsito.

"Estamos en conversaciones con los iraníes, y creo que existe la posibilidad de que hoy o mañana lleguemos a un acuerdo para abrir el estrecho y avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto", dijo Bessent.

Ante la consulta sobre un eventual cobro de peaje por parte de Irán, indicó que el objetivo es la libertad de movimiento.

Los precios de petróleo caen

El mercado reaccionó con retrocesos en el crudo. El barril de Brent bajó un 4.25% hasta los 80.21 dólares, tras tocar mínimos de 79.73 dólares. El West Texas Intermediate retrocedió un 4.75% para ubicarse en 76.52 dólares.

Irán advierte que Ormuz no volverá a la realidad preconflicto

El portavoz diplomático iraní, Esmail Baqai, precisó que Teherán no negocia con Estados Unidos, sino con Omán, para establecer una ruta segura que respete la soberanía y los intereses nacionales. La navegación permanece bloqueada por Irán desde el inicio del conflicto militar el 28 de febrero.

En paralelo, rebeldes hutíes de Yemen reportaron un ataque contra un aeropuerto en Arabia Saudita. Previamente, el grupo interrumpió el tránsito de buques sauditas en el mar Rojo.

Teherán sostiene que no restablecerá las condiciones de libre navegación previas al conflicto y plantea autorizar solo un paso costero bajo el cobro de tarifas, postura rechazada por Washington. El estrecho registró una apertura parcial en junio tras un protocolo inicial, pero el bloqueo se reanudó ante nuevos bombardeos.

Asimismo, la agencia británica UKMTO reportó un impacto por proyectil en un carguero durante la noche del lunes.

En contraste, la administración estadounidense afirmó tener control de la zona y condicionó el levantamiento del bloqueo a los puertos iraníes a la firma de un acuerdo.