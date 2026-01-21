Donald Trump usa los aranceles como su herramienta favorita de política exterior

Trump ha elevado la tasa arancelaria efectiva promedio de Estados Unidos a su nivel más alto desde la década de 1930.

El republicano dice que los aranceles aumentan la cantidad de impuestos recaudados por el gobierno, alientan a los consumidores a comprar más productos de fabricación estadounidense e impulsan la inversión en Estados Unidos.

Quiere reducir el déficit comercial de Estados Unidos, la brecha entre el valor de los bienes que compra a otros países y los que les vende. El presidente argumenta que Estados Unidos ha sido explotado por "tramposos" y "saqueado" por extranjeros.

Sin embargo, el mandatario estadounidense también ha utilizado aranceles para hacer otras demandas que poco tienen que ver con el comercio.

Trump podría quedarse sin esta herramienta. Se espera que la Corte Suprema emita su decisión sobre la legalidad de los aranceles. Un fallo en contra sería la peor derrota política contra el presidente republicano.

El presidente, en una publicación en su plataforma Truth Social, dijo que se tendrían que reembolsar cientos de miles de millones de dólares si el máximo tribunal de justicia del país falla en contra de la principal política económica del gobierno.

“Si la Corte Suprema falla en contra de Estados Unidos en este asunto de seguridad nacional, ¡estamos jodidos!", sentenció Trump.

A continuación mostramos seis momentos en los que los aranceles han ido más allá del comercio exterior.