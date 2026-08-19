Israel admite que disparó contra el auto donde iba Hind Rajab, una niña palestina

"Tras revisar las conclusiones y debido a presuntos fallos en la coordinación del desplazamiento de la ambulancia de la Media Luna Roja Palestina, se ha decidido iniciar una investigación penal del incidente", informó este miércoles el ejército.

La muerte de esta niña palestina inspiró el largometraje francotunecino La voz de Hind Rajab, premiado con el León de Plata en el Festival Internacional de Venecia y nominado a la mejor película extranjera en la última edición de los Óscar.

¿Qué le pasó a Hind Rajab?

Rajab había realizado la llamada de emergencia después de que el coche de su familia fuera atacado mientras intentaban huir de Ciudad de Gaza en medio de un avance israelí. La grabación de la llamada fue incluida en la película.

Su cuerpo fue finalmente recuperado junto con los de seis familiares y dos socorristas de la Media Luna Roja enviados a buscarla.

De acuerdo con el ejército, la revisión del incidente indicaba que las tropas habían "disparado contra un vehículo que se acercaba a ellas mientras circulaba en contra de la alerta" dirigida a los residentes de la zona.

Indicó que el fuego inicial mató a cinco de los ocupantes del vehículo, mientras que Rajab y su prima Layan Hamada sobrevivieron.

Tras la llamada telefónica de Rajab y Hamada a los servicios de rescate, se coordinó el desplazamiento de una ambulancia de la Media Luna Roja Palestina para evacuar a las víctimas, dijo el ejército.

"Sin embargo, según las denuncias planteadas, a la llegada de la ambulancia al lugar del incidente, se disparó un proyectil en su dirección, lo que provocó la muerte de los dos paramédicos" a bordo, agregó.

Investigarán la muerte de empleados de World Central Kitchen

El ministerio de Asuntos Exteriores israelí sostuvo que la apertura de esta investigación penal demuestra que Israel es una "democracia respetuosa de la ley".

"Israel investiga de manera exhaustiva las denuncias de mala conducta, incluso en el contexto de la dura guerra librada contra las organizaciones yihadistas que buscan destruirlo", afirmó.