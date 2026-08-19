Trump pierde margen de maniobra en la guerra entre EU e Irán

“Hay sectores de Washington que han exigido incluso cero enriquecimiento o el desmantelamiento de capacidades”, dice la especialista. De acuerdo con medios estadounidenses, en las negociaciones de mayo, Irán ofreció suspender su programa de enriquecimiento de uranio por al menos cinco años, pero Washington rechazó la oferta.
“Irán, por su parte, considera que el enriquecimiento con fines civiles es un derecho que no está dispuesto a abandonar totalmente y exige un levantamiento real de sanciones. Teherán también ha tratado su programa de misiles como un asunto de defensa nacional no negociable”, recuerda Isçan.
Un Irán debilitado, pero con más opciones para negociar
La economía de Irán, debilitada desde hace años por las sanciones estadounidenses, ha empeorado desde el inicio de la guerra. El pueblo iraní sufre de cortes de energía, escasez de alimentos e inflación debilitante y altas tasas de desempleo.
Sin embargo, especialistas consideran que Teherán aún tiene opciones para presionar en las negociaciones.
La gran ventaja con la que cuenta Irán es geográfica y se trata del estrecho de Ormuz. Lo que sucede ahí afecta directamente mercados energéticos, transporte marítimo y a los aliados de Washington en el Golfo.
La disputa sobre su reapertura se ha convertido en uno de los puntos centrales del actual enfrentamiento, por encima incluso del programa nuclear iraní.
Las elecciones intermedias de noviembre, donde se juega gran parte del congreso, ponen a Trump en una posición complicada, ya que el aumento de los precios de los combustibles y del costo de vida se volvió a convertir en el tema clave de los comicios.
“Trump quiere poner fin a la confrontación con Irán para que el petróleo vuelva a fluir rápidamente y los precios del petróleo bajen rápidamente, y esa urgencia lo pone en la posición del propietario del edificio que necesita efectivo rápidamente y no puede permitirse esperar un mejor precio”, escribe Elliott Abrams, miembro principal de estudios de Oriente Medio en el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), en un artículo.