Trump pierde margen de maniobra en la guerra entre EU e Irán

"No hay diálogo ni conversaciones en curso, ni tampoco están previstas, con la república islámica de Irán. El bloqueo naval sigue aplicándose. El estrecho de Ormuz está abierto y en operaciones. Todas las minas en las aguas han sido retiradas o detonadas", escribió el mandatario republicano.

Por su parte, el principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, sostuvo este martes que el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para los hidrocarburos bloqueada por Irán, "no se abrirá hasta que se implementen los compromisos estadounidenses estipulados en el protocolo de acuerdo" entre las partes.

El negociador citó como condiciones "el levantamiento del bloqueo naval (estadounidense), el descongelamiento de los activos (iraníes), el levantamiento del embargo petrolero", así como "el fin de las operaciones militares en todos los frentes”.

¿Por qué las negociaciones con Irán han fracasado?

Estados Unidos e Irán firmaron el 14 de junio un memorando de entendimiento que abría el proceso para la paz. Se trató del segundo acuerdo de este tipo firmado desde el inicio del conflicto. Más de dos meses, ambas partes alcanzaron un alto al fuego y comenzaron negociaciones en Pakistán. Sin embargo, el conflicto volvió a estallar en pocas semanas.

“El problema principal es que negocian desde una ausencia casi total de confianza. Irán recuerda que aceptó fuertes restricciones bajo el JCPOA (el acuerdo nuclear de 2015) y que después Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo en 2018. Para Teherán, entonces, la pregunta es: ¿qué garantía tiene de que cualquier nuevo acuerdo sobrevivirá al siguiente cambio político en Washington? No hay garantías aún”, explica Talya Isçan, profesora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.



Conflicto EU-Irán 2026 Punto Muerto en la Guerra Israel y Estados Unidos lanzan ataques contra Irán; muere el líder supremo Ali Jamenei [1, 2]. Irán cierra el Estrecho de Ormuz, bloqueando el 20% de las exportaciones petroleras mundiales [1, 2]. Trump anuncia un alto al fuego con Irán, aceptado también por Israel [1, 2]. Conversaciones directas en Islamabad entre EU e Irán; Israel queda excluido de la mesa [1, 2]. Estados Unidos reanuda su ofensiva atacando sitios de misiles iraníes [1, 2]. Trump amenaza con ataques severos a las instalaciones energéticas de Irán [2, 3]. Acuerdo de memorando de entendimiento con un plazo de 60 días para negociar la paz definitiva [2, 3]. Reanudación de ataques de EU en represalia por amenazas contra sus tropas en la región [2, 3]. Irán y Omán pactan el control conjunto del Estrecho de Ormuz [2, 3]. Vence el plazo de 60 días; ambas partes confirman que no hay negociaciones vigentes y el conflicto queda estancado [2, 3].

La especialista en política y seguridad internacional indica que las líneas rojas de ambos países son irreconciliables, especialmente en el tema nuclear. El presidente Donald Trump sostiene que no permitirá que Irán se haga de un arma nuclear, por lo que busca prácticamente eliminar cualquier rastro del programa iraní.