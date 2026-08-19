El brote más mortífero

La epidemia actual causó 2,378 muertes de un total de 5,021 casos confirmados, de acuerdo con los últimos datos publicados el miércoles por Africa CDC.

“Nos encontramos ante el segundo mayor brote de ébola de la historia, y se propaga más rápidamente que cualquier brote anterior de esta enfermedad”, dijo Tedros.

En apenas tres meses, superó el balance de la epidemia de 2018-2020 en el este del país, considerada hasta entonces la más mortífera de la historia del país, que dejó 2,299 muertos de un total de 3,381 casos confirmados, indicó las cifras de la OMS basadas en datos de las autoridades congoleñas.

El jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, dijo el viernes que el ébola mata a una persona cada 30 minutos.

¿Por qué la epidemia de ébola creció tan rápido?

República Democrática del Congo declaró el 15 de mayo, con varias semanas de retraso, un brote en regiones del norte y el este, donde la presencia del Estado es débil y las infraestructuras de salud son precarias.

Para este inmenso país africano de más de 100 millones de habitantes, uno de los más pobres del mundo, esta 17º epidemia de su historia, superó su capacidad de respuesta ante el aumento de los casos.

“El brote se ve impulsado por la inseguridad y los desplazamientos, así como por los intensos movimientos de población a lo largo de carreteras, ríos y rutas mineras”, explico el director de la OMS en un comunicado.

La respuesta sanitaria ha sido criticada por su lentitud y falta de organización y se enfrenta a la desconfianza de una parte de la población.

Además, Tedros admitió el martes que no se ha podido cortar con la cadena de transmisión de la enfermedad, un paso indispensable para controlar el brote.

“Lo que más me preocupa es dónde se está muriendo la gente: en casa, en sus comunidades, fuera de los centros de tratamiento y al margen de las listas de contactos conocidas.