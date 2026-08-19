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Brote de ébola deja más de 2,000 muertos: "La epidemia no está bajo control”

La epidemia ha causado más decesos que el brote de 2018-2020, considerada la más mortífera en la historia de República Democrática del Congo.
mié 19 agosto 2026 12:34 PM
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Un trabajador de la salud toma la temperatura de una mujer como parte de los esfuerzos de detección del ébola el 24 de junio de 2026 en Goma, República Democrática del Congo.
República Democrática del Congo declaró el 15 de mayo, con varias semanas de retraso, un brote en regiones del norte y el este. (FOTO: Daniel Buuma/Getty Images)

Más de 2,000 personas han muerto por el brote de ébola en República Democrática del Congo, lo que convierte esta epidemia en la más mortífera de la historia del país, de acuerdo con información de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de la Unión Africana (Africa CDC).

“Tenemos que ser sinceros: la epidemia no está ni mucho menos bajo control. Tuvo un inicio fulgurante y todavía estamos intentando recuperarnos de esa ventaja”, dio el martes el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un discurso.

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El brote más mortífero

La epidemia actual causó 2,378 muertes de un total de 5,021 casos confirmados, de acuerdo con los últimos datos publicados el miércoles por Africa CDC.

“Nos encontramos ante el segundo mayor brote de ébola de la historia, y se propaga más rápidamente que cualquier brote anterior de esta enfermedad”, dijo Tedros.

En apenas tres meses, superó el balance de la epidemia de 2018-2020 en el este del país, considerada hasta entonces la más mortífera de la historia del país, que dejó 2,299 muertos de un total de 3,381 casos confirmados, indicó las cifras de la OMS basadas en datos de las autoridades congoleñas.

El jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, dijo el viernes que el ébola mata a una persona cada 30 minutos.

¿Por qué la epidemia de ébola creció tan rápido?

República Democrática del Congo declaró el 15 de mayo, con varias semanas de retraso, un brote en regiones del norte y el este, donde la presencia del Estado es débil y las infraestructuras de salud son precarias.

Para este inmenso país africano de más de 100 millones de habitantes, uno de los más pobres del mundo, esta 17º epidemia de su historia, superó su capacidad de respuesta ante el aumento de los casos.

“El brote se ve impulsado por la inseguridad y los desplazamientos, así como por los intensos movimientos de población a lo largo de carreteras, ríos y rutas mineras”, explico el director de la OMS en un comunicado.

La respuesta sanitaria ha sido criticada por su lentitud y falta de organización y se enfrenta a la desconfianza de una parte de la población.

Además, Tedros admitió el martes que no se ha podido cortar con la cadena de transmisión de la enfermedad, un paso indispensable para controlar el brote.

“Lo que más me preocupa es dónde se está muriendo la gente: en casa, en sus comunidades, fuera de los centros de tratamiento y al margen de las listas de contactos conocidas.

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Cada una de estas defunciones apunta a una cadena de transmisión que todavía no hemos localizado. Y la epidemia continuará hasta que no descubramos y rompamos todas estas cadenas”, dijo el director de la OMS.

¿Qué es el ébola y cómo se transmite?

El ébola se transmite por contacto con fluidos corporales —saliva, sudor, orina, vómito y sangre— y objetos contaminados por estos. y provoca una fiebre hemorrágica.

Los funerales se han convertido en un foco de contagios. A diferencia de muchas enfermedades infecciosas, las personas que han fallecido a causa del ébola suelen conservar grandes cantidades de virus activo en su organismo.

“Esto significa que actividades como lavar, vestir, tocar o besar al difunto pueden exponer a los dolientes al contagio”, señala la alianza de vacunación GAVI en su sitio web.

Sin vacuna, ni tratamiento

Por el momento no hay ninguna vacuna ni tratamiento específico disponible para la variante Bundibugyo responsable de la epidemia.

La OMS recomendó a inicio de agosto probar la vacuna Ervebo, la única aprobada contra el ébola, ante la falta de un inmunizante específico para la que causa la epidemia actual en el país.

Ervebo fue desarrollada contra la cepa Zaire del virus, distinta de la variante Bundibugyo.

Los expertos de la OMS han revisado datos preliminares que sugieren que la vacuna Ervebo ofrece cierta protección frente a la variante Bundibugyo en estudios con animales, sin que hasta ahora se hayan observado problemas importantes de seguridad, indicó la organización.

Aunque encontrar una vacuna específica contra el Bundibugyo continua como la "opción preferida" de los expertos, recomiendan por ahora "priorizar Ervebo, la única vacuna homologada contra el ébola, para un ensayo clínico aleatorizado en el contexto del brote actual".

Con información de AFP

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Ébola Organización Mundial de la Salud

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