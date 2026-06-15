Acuerdo EU–Irán abre tregua, pero deja riesgos en el petróleo global

El contenido del acuerdo, alcanzado luego de tensas negociaciones, sigue sin conocerse. Ambas partes han publicado información contradictoria sobre el contenido del acuerdo, a medida que cada una busca emerger de la guerra como vencedora.

Trump justificó la guerra como necesaria para prevenir que Irán obtuviera armas nucleares, ambición que Teherán ha negado.

Estos son algunos de los puntos que marcarán probablemente las negociaciones en los próximos meses.

¿Qué pasará con el estrecho de Ormuz?

El destino del estrecho de Ormuz, por donde circulaban una quinta parte de las exportaciones petroleras hasta antes del inicio de la guerra, será uno de los puntos claves para la negociación entre ambas partes.

El bloqueo del estrecho ha impactado la economía global, desde el aumento de los precios del combustible que ha disparado la inflación en Estados Unidos y otros países, hasta cadenas de suministro congestionadas para bienes como fertilizadores claves para la producción de alimento en áreas lejanas de Medio Oriente.

"Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!", escribió Trump en su primer mensaje sobre el acuerdo.

Poco después, sin embargo, afirmó que el vital paso marítimo solo reabriría hasta después de la firma el viernes.

La agencia de noticias iraní Mehr informó el viernes que la reapertura ocurriría dentro de 30 días. Teherán despejaría las minas y no se le permitiría cobrar peajes, y Washington eliminaría su bloqueo naval.

El gobierno iraní ha insistido en que mantendrá el control sobre el estrecho de Ormuz, pero Washington dijo en varias ocasiones que era inaceptable.

"La forma en que se gestiona la reapertura del estrecho de Ormuz será algo que hay que observar de cerca. Si bien Irán puede aceptar no cobrar 'peajes', las tarifas de servicio y otros mecanismos se han hecho flotar", dijo Elisa Ewers, miembro principal de estudios de Oriente Medio en el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) en una artículo.