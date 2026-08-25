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Internacional

Al estilo Trump, Abelardo de la Espriella ordena deportación de migrantes irregulares

El mandatario colombiano comenzó con jornadas de redadas para localizar y deportar a personas que no cuenten con una situación migratoria regular.
mar 25 agosto 2026 06:42 PM
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. (LUIS ACOSTA/AFP)

Al estilo de las políticas impulsadas por Donald Trump , el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó a Migración Colombia y a la Policía de Barranquilla iniciar con operativos para identificar a migrantes en situación irregular, además de personas extranjeras que estén cometiendo delitos.

El mandatario colombiano aseguró que, sin importar su lugar de origen, los inmigrantes que cometan algún delito en el país sudamericano serán deportados.

De la Espriella puntualizó que los operativos se enfocarán primero en extranjeros que cometan delitos, y en segunda instancia, en personas que no cuentan con una situación migratoria regularizada.

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Implementan redadas contra migrantes en Colombia como estrategia de seguridad

Estas medidas forman parte de la estrategia de seguridad implementada por De la Espriella, que además forma parte de las acciones para hacer frente a organizaciones criminales.

Dentro de esta medidas, también se contempla considerar como terroristas a todos los grupos armados ilegales, independientemente de su denominación.

El mandatario colombiano aseguró que en la lucha contra estos grupos, no debe haber diferencias entre las acciones y la respuesta del propio Estado.

“Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado, y mucho menos en una categorización inventada por sectores que buscan proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la fuerza legítima, como corresponde”, aseguró el mandatario colombiano.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia.
El presidente colombiano dio la orden para comenzar con el programa de redadas de migrantes. (CESAR QUEIROZ/AFP)

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Redadas contra migrantes arrancan en Barranquilla

Las redadas contra migrantes ilegales, ordenadas por el presidente De la Espriella, ordenó activar este plan en Barranquilla, sede de su gobierno.

Como parte de este plan es un sistema de recompensas y redadas, así como reforzar la red de cooperantes y ejecutar esta semana traslados carcelarios para evitar que las prisiones sean utilizadas como centros de operaciones para la extorsión.

Políticas migratorias de De la Espriella desatan opiniones divididas

Como era de esperarse, esta decisión generó críticas de parte de grupos defensores de derechos humanos.

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Es importante tomar en cuenta que Colombia es el país que ha recibido a más migrantes venezolanos, con un total 2.8 millones de los siete millones que salieron de aquel país desde hace más de 10 años, cuando se intensificó la crisis política y social.

De acuerdo con las cifras oficiales de Migración Colombia, en el país viven más de 527,000 migrantes venezolanos que ingresaron o permanecen de manera ilegal dentro de territorio colombiano.

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Colombia Barranquilla

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