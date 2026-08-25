Al estilo Trump, Abelardo de la Espriella ordena deportación de migrantes irregulares

Al estilo de las políticas impulsadas por Donald Trump , el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó a Migración Colombia y a la Policía de Barranquilla iniciar con operativos para identificar a migrantes en situación irregular, además de personas extranjeras que estén cometiendo delitos.

El mandatario colombiano aseguró que, sin importar su lugar de origen, los inmigrantes que cometan algún delito en el país sudamericano serán deportados.

De la Espriella puntualizó que los operativos se enfocarán primero en extranjeros que cometan delitos, y en segunda instancia, en personas que no cuentan con una situación migratoria regularizada.