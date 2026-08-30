Nicolás Maduro reaparece desde prisión y manda este mensaje a través de redes sociales

Las imágenes muestran a Maduro vestido con un sudadera gris y haciendo la señal de la paz con ambas manos. A simple vista, también se observa una importante pérdida de peso respecto a su apariencia antes de su detención.

La autenticidad de las fotos y el texto no pudo ser verificada de forma independiente por la AFP.

¿Desde cuándo está preso Nicolás Maduro?

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense en enero y posteriormente trasladados a Estados Unidos.

Ambos permanecen recluidos en una prisión de Brooklyn mientras enfrentan acusaciones relacionadas con tráfico de drogas y posesión de armas de fuego, cargos que los dos han negado.

Pequeño regalo de amor y esperanza



Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

De acuerdo con una fuente cercana al dirigente, Maduro no tiene acceso a periódicos ni a internet dentro de la prisión. Sin embargo, tiene permitido comunicarse por teléfono con sus familiares y abogados durante aproximadamente 300 minutos al mes, con un límite de 15 minutos por llamada.

Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, ha asegurado que su padre se encuentra en buenas condiciones y que dedica parte de su tiempo al estudio de la Biblia.

El juicio contra Maduro y Cilia Flores está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027, según lo anunciado a finales de julio por un tribunal federal de Nueva York.

Las fotos fueron tomadas después de los sismos

Aunque las fotografías fueron difundidas este domingo, los registros de la cámara indican que fueron tomadas el 25 de junio, un día después del doble sismo que dejó más de 6,500 muertos y provocó graves daños en el norte de Venezuela.