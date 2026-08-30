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Nicolás Maduro reaparece desde prisión y manda este mensaje a través de redes sociales

Maduro permanece detenido en Nueva York junto con su esposa, Cilia Flores, mientras ambos enfrentan cargos que han negado.
dom 30 agosto 2026 01:42 PM
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Con un fondo de color gris y blanco, Nicolás Maduro aparece con una sudadera gris, haciendo la señal de paz con una mano, sosteniendo sus lentes y un reloj en su muñeca izquierda.
El mensaje fue publicado este domingo, aunque las imágenes fueron tomadas en junio, según los registros de la cámara. (X/@NicolasMaduro)

El ex-mandatario venezolano Nicolás Maduro reapareció este domingo en redes sociales con un mensaje dirigido a sus familiares y simpatizantes, acompañado de dos fotografías tomadas desde la prisión de Brooklyn donde permanece detenido tras su captura por fuerzas estadounidenses.

“Estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes”, escribió Maduro en X, antes Twitter, en su primera aparición pública reciente desde la cárcel neoyorquina.

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Las imágenes muestran a Maduro vestido con un sudadera gris y haciendo la señal de la paz con ambas manos. A simple vista, también se observa una importante pérdida de peso respecto a su apariencia antes de su detención.

La autenticidad de las fotos y el texto no pudo ser verificada de forma independiente por la AFP.

¿Desde cuándo está preso Nicolás Maduro?

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense en enero y posteriormente trasladados a Estados Unidos.

Ambos permanecen recluidos en una prisión de Brooklyn mientras enfrentan acusaciones relacionadas con tráfico de drogas y posesión de armas de fuego, cargos que los dos han negado.

De acuerdo con una fuente cercana al dirigente, Maduro no tiene acceso a periódicos ni a internet dentro de la prisión. Sin embargo, tiene permitido comunicarse por teléfono con sus familiares y abogados durante aproximadamente 300 minutos al mes, con un límite de 15 minutos por llamada.

Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, ha asegurado que su padre se encuentra en buenas condiciones y que dedica parte de su tiempo al estudio de la Biblia.

El juicio contra Maduro y Cilia Flores está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027, según lo anunciado a finales de julio por un tribunal federal de Nueva York.

Las fotos fueron tomadas después de los sismos

Aunque las fotografías fueron difundidas este domingo, los registros de la cámara indican que fueron tomadas el 25 de junio, un día después del doble sismo que dejó más de 6,500 muertos y provocó graves daños en el norte de Venezuela.

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En el mensaje que acompañó las imágenes, Maduro explicó que decidió compartirlas como un “pequeño regalo” para sus nietos y para los niños y niñas de Venezuela, además de sus seguidores.

“Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá”, escribió.

El mensaje llega en un momento clave para Venezuela

La publicación también ocurre en medio de cambios importantes en la relación entre Venezuela y Estados Unidos.

Dos días antes, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un acuerdo petrolero que calificó como “histórico” y que permite a Estados Unidos operar yacimientos petroleros venezolanos.

El vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la presentación del presupuesto del año fiscal 2026 en el Congreso Nacional en Caracas el 4 de diciembre de 2025.
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Rodríguez asumió el gobierno bajo una fuerte presión de Washington y ha defendido una estrategia de acercamiento diplomático con Estados Unidos.

La mandataria ha dicho que Venezuela tomó “el camino de la diplomacia” con el objetivo de convertir al país en una “potencia energética”.

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De esta manera, mientras Maduro permanece detenido en Nueva York y espera el inicio de su juicio, el gobierno que quedó al frente de Venezuela busca avanzar en una nueva relación con Washington, particularmente alrededor del petróleo.

Con información de AFP.

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Intervención de EU en Venezuela Nicolás Maduro

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