¿Qué lugar ocupa el pasaporte mexicano en el ranking de los más poderosos en 2026? Los países que puedes visitar

África
Algunos de los destinos turísticos más populares del continente, como Marruecos y Egipto, no solicitan visa a los turistas mexicanos y basta con presentar el pasaporte.
Asia y Oceanía
Los turistas mexicanos pueden ingresar a países como Japón, Malasia, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos sin necesidad de visado.
En caso de salir de viaje al extranjero, se recomienda consultar la Guía del Viajero de la SRE , donde se especifican los requisitos de ingreso a cada país, así como el periodo de estancia permitido para turistas y otras especificaciones solicitadas por cada nación.
Los 10 pasaportes más aceptados del mundo
1. Singapur
2. Japón, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos
3. Suecia
4. Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España
5. Autria, Grecia, Malta, Portugal, Suiza
6. Hungría, Polonia, Reino Unido
7. Australia, Canadá, Chequia, Latvia, Malasia, Nueva Zelanda, Eslovaquia, Eslovenia
8. Croacia, Estonia
9. Liechtenstein, Lituania
10. Islandia, Estados Unidos