¿Qué lugar ocupa el pasaporte mexicano en el ranking de los más poderosos en 2026? Los países que puedes visitar

¿Qué lugar ocupa el pasaporte mexicano en el ranking?

De acuerdo con el Índice Henley Passport, el pasaporte mexicano se ubica en el número 22 del conteo, pues permite que los connacionales visiten 156 países sin necesidad de presentar visa.

A nivel Latinoamérica, el pasaporte mexicano es el cuarto más aceptado detrás de Chile (174 países), Argentina (169 países) y Brasil (169 países).

Estos son algunos de los países a los que se pueden visitar sin necesidad de presentar visado para ingresar:

Europa

Los turistas mexicanos pueden ingresar sin necesidad de visado a los 29 países del Espacio Schengen por motivos turísticos, esto incluye países como Francia, España, Italia, Alemania, de acuerdo con la propia Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) .

El Reino Unido también permite que turistas mexicanos ingresen a su territorio sin necesidad de visado.

América

La gran mayoría de los países de Latinoamérica aceptan el ingreso de turistas mexicanos sin necesidad de visado. Países como Colombia, Argentina, Brasil o Chile no solicitan visa a los visitantes mexicanos.

En el caso de Canadá, se debe solicitar una autorización eTA para ingresar, pero no se considera como visado.