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Internacional

¿Qué lugar ocupa el pasaporte mexicano en el ranking 2026? Los países que puedes visitar sin visa

Más de 150 países aceptan la entrada de turistas mexicanos presentando únicamente el pasaporte, sin necesidad de visa.
jue 23 julio 2026 05:12 PM
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¿Qué lugar ocupa el pasaporte mexicano en el ranking de los más poderosos en 2026? Los países que puedes visitar
El pasaporte mexicano es aceptado sin necesidad de visa en más de 150 países. (ENRIQUE SILVA DEL VAL/Getty Images)

Llegó una nueva actualización del Índice Henley Passport, el ranking que muestra cuáles son los pasaportes más “poderosos” del mundo, es decir, que son más aceptados sin necesidad de visa.

En esta edición, los primeros tres lugares son para países asiáticos: Singapur, con un pasaporte aceptado en 192 países sin necesidad de visa. Le siguen Japón, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos con documentos aceptados en 188 naciones.

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¿Qué lugar ocupa el pasaporte mexicano en el ranking?

De acuerdo con el Índice Henley Passport, el pasaporte mexicano se ubica en el número 22 del conteo, pues permite que los connacionales visiten 156 países sin necesidad de presentar visa.

A nivel Latinoamérica, el pasaporte mexicano es el cuarto más aceptado detrás de Chile (174 países), Argentina (169 países) y Brasil (169 países).

Estos son algunos de los países a los que se pueden visitar sin necesidad de presentar visado para ingresar:

Europa

Los turistas mexicanos pueden ingresar sin necesidad de visado a los 29 países del Espacio Schengen por motivos turísticos, esto incluye países como Francia, España, Italia, Alemania, de acuerdo con la propia Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) .

El Reino Unido también permite que turistas mexicanos ingresen a su territorio sin necesidad de visado.

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México

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América

La gran mayoría de los países de Latinoamérica aceptan el ingreso de turistas mexicanos sin necesidad de visado. Países como Colombia, Argentina, Brasil o Chile no solicitan visa a los visitantes mexicanos.

En el caso de Canadá, se debe solicitar una autorización eTA para ingresar, pero no se considera como visado.

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África

Algunos de los destinos turísticos más populares del continente, como Marruecos y Egipto, no solicitan visa a los turistas mexicanos y basta con presentar el pasaporte.

Asia y Oceanía

Los turistas mexicanos pueden ingresar a países como Japón, Malasia, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos sin necesidad de visado.

En caso de salir de viaje al extranjero, se recomienda consultar la Guía del Viajero de la SRE , donde se especifican los requisitos de ingreso a cada país, así como el periodo de estancia permitido para turistas y otras especificaciones solicitadas por cada nación.

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Los 10 pasaportes más aceptados del mundo

1. Singapur

2. Japón, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos

3. Suecia

4. Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España

5. Autria, Grecia, Malta, Portugal, Suiza

6. Hungría, Polonia, Reino Unido

7. Australia, Canadá, Chequia, Latvia, Malasia, Nueva Zelanda, Eslovaquia, Eslovenia

8. Croacia, Estonia

9. Liechtenstein, Lituania

10. Islandia, Estados Unidos

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Los 10 pasportes menos aceptados en el mundo

1. Afganistán (únicamente aceptado en 22 países)

2. Siria (únicamente aceptado en 25 países)

3. Iraq (únicamente aceptado en 28 países)

4. Pakistán (únicamente aceptado en 29 países)

5. Yemen (únicamente aceptado en 30 países)

6. Somalia (únicamente aceptado en 32 países)

7. Nepal (únicamente aceptado en 34 países)

8. Corea del Norte, Bangladesh (únicamente aceptado en 35 países)

9. Palestina, Irán (únicamente aceptado en 37 países)

10. Eritrea (únicamente aceptado en 38 países)

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Mundo Europa Turismo

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