Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se preparan para las elecciones en Brasil

En tanto el legislador de 45 años, que al mejor estilo del exmandatario recorrerá el interior de Sao Paulo en motocicleta, busca sumarse al avance de gobiernos conservadores en América Latina.

Las elecciones son seguidas "muy de cerca" por el presidente estadounidense Donald Trump, aliado de su padre.

En las encuestas, ninguno de los candidatos alcanza los apoyos suficientes para ser elegido en primera vuelta, por lo que se enfrentarían en un segundo turno el 25 de octubre.

Make Lula president again

Lula recorrerá una vía cercana a la emblemática Avenida Paulista, donde una multitud vestida de rojo, el color de su Partido de los Trabajadores, lo esperaba con camisetas y gorras con consignas como "Make Lula president again" en inglés o "Brasil es de los brasileños".



"Trump quiere hacer de nuestro Brasil su patio trasero, eso no puede ser de ninguna manera. Por eso esta elección es muy importante", dijo a la AFP Adriana Lima, una profesora de educación infantil de 44 años, con prendas rojas y los labios pintados de carmín.

Lula ha agitado la bandera de la soberanía en la campaña y ha acusado al gobierno de Trump de querer hacerse con las riquezas de Brasil, como las tierras raras.

"Es fundamental que los brasileños sepan que no solo están votando por un candidato a presidente; están votando por quien defiende nuestro país o por quien entrega nuestro país", dijo Tiago Lorureto, un contador de 35 años.

Trump tiene que intervenir

Flávio Bolsonaro recorrerá unos 20 kilómetros en lo que bautizó como la "Caravana de la victoria". Luego repetirá el evento en Rio de Janeiro.

Aunque Trump no ha apoyado directamente a Flávio Bolsonaro, el republicano es aliado de su padre, condenado por golpismo.

