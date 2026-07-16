EU impone aranceles a Brasil en 25% en plenas campañas electorales

Una serie de productos, entre ellos la carne de res, el café y ciertas piezas de aeronaves, quedarán exentos, además de otros bienes que Estados Unidos no produce, añadió esa fuente.

"Las prácticas comerciales desleales de Brasil han impedido que los trabajadores y productores estadounidenses accedan a este importante mercado", justificó posteriormente en un comunicado el propio representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

"Seguimos abiertos a continuar las negociaciones con Brasil para lograr los cambios necesarios", añadió.

¿Qué respondió Brasil?

El gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, repudió pasada la medianoche del miércoles el nuevo arancel y dijo que "no reconoce la legitimidad de investigaciones sin respaldo en las reglas multilaterales de comercio", en referencia al proceso adelantado por la USTR.

"No hay justificación para medidas unilaterales contra nuestro país. Según estadísticas del propio gobierno norteamericano, Estados Unidos acumuló en los últimos 15 años 424,500 millones de dólares en superávit de bienes y servicios con Brasil", se lee en un comunicado compartido por el mandatario en la red social X.

Nota à imprensa sobre a imposição de tarifas unilaterais contra o Brasil pelos Estados Unidos



O dia 15 de julho de 2026 passará para a história das relações entre Brasil e EUA como um marco lastimável.



O governo brasileiro repudia a decisão anunciada hoje pelo governo dos EUA… — Lula (@LulaOficial) July 16, 2026

El texto también precisa que Brasilia "iniciará de inmediato los trámites para activar los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad", aprobada por unanimidad en abril de 2025 por el Congreso en medio de la ofensiva arancelaria que el gobierno de Donald Trump inició ese año contra decenas de países.

La presidencia brasileña anunció, igualmente, que "retomará el tema en el marco del mecanismo de solución de controversias de la OMC (Organización Mundial del Comercio)", sin dar más detalles.

PIX, el problema de fondo para EU

Las pesquisas estadounidenses ya habían determinado que ciertas prácticas de Brasil eran "irrazonables o discriminatorias y suponían una carga o restricción al comercio estadounidense".

Poco después de conocerse el nuevo gravamen, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Lula y su gobierno "no han negociado con Estados Unidos de buena fe".