Flávio Bolsonaro sorprende, supera a Lula y ambos disputarán la Presidencia de Brasil en segunda vuelta

El senador Flávio Bolsonaro y el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva disputarán la presidencia de Brasil en una segunda vuelta el próximo 25 de octubre, después de que el candidato conservador sorprendiera al quedar por delante del izquierdista en la primera ronda.

Con 98.57% de las urnas contabilizadas, Flávio Bolsonaro obtuvo 47.25% de los votos, frente a 44.90% para Lula. El resultado contradice las encuestas previas, que anticipaban una ligera ventaja para el presidente.

La contienda vuelve a enfrentar a los dos principales bloques políticos de Brasil y coloca al bolsonarismo en una posición favorable para recuperar la presidencia, cuatro años después de la derrota de Jair Bolsonaro frente a Lula.