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Flávio Bolsonaro sorprende, supera a Lula y ambos disputarán la Presidencia de Brasil en segunda vuelta

Flávio Bolsonaro obtuvo 47.25% de los votos frente a 44.90% de Lula y ambos disputarán la Presidencia de Brasil el 25 de octubre.
dom 04 octubre 2026 06:35 PM
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Elecciones en Brasil
Con casi 65% de las urnas contabilizadas, Flávio Bolsonaro aventaja a Lula en la primera vuelta presidencial. (PABLO PORCIUNCULA MAURO PIMENTEL/AFP)

El senador Flávio Bolsonaro y el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva disputarán la presidencia de Brasil en una segunda vuelta el próximo 25 de octubre, después de que el candidato conservador sorprendiera al quedar por delante del izquierdista en la primera ronda.

Con 98.57% de las urnas contabilizadas, Flávio Bolsonaro obtuvo 47.25% de los votos, frente a 44.90% para Lula. El resultado contradice las encuestas previas, que anticipaban una ligera ventaja para el presidente.

La contienda vuelve a enfrentar a los dos principales bloques políticos de Brasil y coloca al bolsonarismo en una posición favorable para recuperar la presidencia, cuatro años después de la derrota de Jair Bolsonaro frente a Lula.

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Flávio Bolsonaro apuesta por el cambio

El senador, de 45 años, era una figura poco conocida a nivel nacional hace unos meses, pero logró crecer rápidamente en las preferencias electorales.

Su campaña se concentró en la inseguridad, el gasto público y la promesa de reducir la dependencia de los programas de ayuda social del gobierno. También plantea una política de austeridad fiscal ante el aumento de la deuda pública.

Flávio Bolsonaro se presenta como un candidato "más moderado" que su padre, aunque reivindica abiertamente su apellido. "Por mis venas corre sangre Bolsonaro", ha dicho durante la campaña.

El expresidente Jair Bolsonaro, aliado político de Donald Trump, fue condenado a 27 años de prisión por delitos relacionados con un intento de golpe de Estado.

Brasil
Flávio Bolsonaro busca capitalizar el descontento con la inseguridad y los impuestos para arrebatarle la presidencia a Lula. (MAURO PIMENTEL/AFP)

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Lula busca un cuarto mandato

Lula, de 80 años, busca un cuarto mandato presidencial y llegó a la elección con una plataforma centrada en la soberanía brasileña.

El mandatario también ha advertido sobre la presión de Donald Trump sobre Brasil. El presidente estadounidense ha utilizado aranceles y sanciones contra Brasilia, en medio del conflicto político derivado del proceso judicial contra Jair Bolsonaro.

Aunque Trump no ha respaldado explícitamente a Flávio, ha dicho que sigue "muy de cerca" la elección. Durante los mítines del candidato conservador, sus simpatizantes han mostrado banderas estadounidenses e imágenes del presidente de Estados Unidos.

La elección también representa un nuevo capítulo de la polarización que llevó a Lula y Jair Bolsonaro a disputar la presidencia en 2022. En aquella ocasión, Lula ganó por apenas 1.8 puntos porcentuales.

Lula y Flávio Bolsonaro llegan a las urnas en una contienda cerrada que podría extenderse hasta una segunda vuelta el 25 de octubre.
La elección brasileña enfrenta a Lula y Flávio Bolsonaro en una contienda que puede llegar a una segunda vuelta. (AFP)

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La derecha avanza en el Congreso

El resultado de la primera vuelta también anticipa un avance importante de la derecha en el Parlamento brasileño.

Los resultados parciales muestran a numerosos candidatos bolsonaristas con amplias ventajas o ya elegidos para ocupar escaños. Entre ellos se encuentra la ex primera dama Michelle Bolsonaro.

El avance podría darle al próximo presidente un Congreso más favorable a las posiciones conservadoras, independientemente de quién gane la segunda vuelta.

Unos 160 millones de brasileños fueron convocados a votar en estas elecciones.

Brasil está considerado como uno de los países emergentes con más potencial. (Foto: Archivo)
Flávio Bolsonaro toma ventaja sobre Lula en la primera vuelta presidencial de Brasil, con casi 65% de las urnas contabilizadas. Ambos se encaminan al balotaje. (Archivo)

Seguridad y costo de vida marcan la elección

La inseguridad y el costo de vida aparecen entre las principales preocupaciones de los brasileños y fueron temas centrales durante la campaña.

El gobierno de Lula llega a las elecciones con una caída del desempleo y una inflación relativamente contenida, pero enfrenta críticas por el encarecimiento de la vida y la delincuencia.

"Necesitamos un cambio. En el lugar donde trabajo ocurren muchos asaltos. Lo más importante es nuestra seguridad", dijo Babiliana Figueira, una bombera de 40 años que votó por Flávio Bolsonaro en Rio de Janeiro.

Lula, quien regresó al poder en 2023 después de que sus condenas por corrupción fueran anuladas por motivos procesales, busca ahora convencer a los electores de que su proyecto representa la continuidad de sus políticas sociales.

Flávio Bolsonaro, en cambio, intentará convertir su ventaja de la primera vuelta en una victoria definitiva el 25 de octubre y devolver el apellido Bolsonaro al Palacio de Planalto.

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Brasil Luiz Inácio Lula da Silva

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